 Спортсменам из России рекомендуется воздерживаться от любой публичной демонстрации флага, гимна, эмблем и символов на ОИ-2018, - МОК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Воздерживаться от любой формы публичной активности, общения в соцсетях с использованием национального флага, герба, национальных эмблем и символов, эмблемы Олимпийского комитета России", - гласят правила МОК.

При этом спортсменам и сопровождающим в олимпийской деревне можно вывешивать флаг в спальнях и закрытых помещениях. Отображение национальных элементов внутри неофициальных олимпийских объектов возможно с предварительного одобрения МОК.

Запрещена любая форма публичной коммерческой, политической, расовой, религиозной пропаганды, в том числе на спортивной одежде, аксессуарах, оборудовании на спортсменах и участниках Олимпиады.

Запрещено участие в альтернативных церемониях награждения.

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Продажа российской формы с национальными эмблемами на олимпийских объектах также запрещена.

6 декабря Международный олимпийский комитет принял решение о том, что российские спортсмены на предстоящих зимних Играх в южнокорейском Пхёнчхане будут выступать в статусе "олимпийский атлет из России". Вместо национальных гимна и флага на церемониях награждения российских спортсменов будут использованы символы МОК. Основанием для этого стала дисквалификация Олимпийского комитета России (ОКР), на который была возложена ответственность за антидопинговые нарушения, допущенные во время Игр в Сочи.

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МОК также потребовал от РФ покрыть расходы, связанные с деятельностью комиссии по расследованию и формированию новой антидопинговой структуры, в размере $15 млн. Эти средства пойдут на работу Независимой организации допинг-тестирования (ITA).

Зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.