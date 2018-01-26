 Россия заблокировала расширение мандата миссии ОБСЕ на весь неконтролируемый участок украинско-российской границы, - МИД

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
В МИД Украины отметили "откровенное нежелание" выполнять Россией взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений по обеспечению постоянного мониторинга ОБСЕ на российско-украинской государственной границе.
"Даже ограниченный Россией исключительно пунктами пропуска "Гуково" и "Донецк" мониторинг Миссии наблюдателей ОБСЕ подтверждает регулярный неконтролируемый поток через государственную границу Украины лиц в форме военного образца, большого количества грузов неустановленного назначения и контрабандный вывоз добытого в украинской земле угля", - говорится в комментарии украинского внешнеполитического ведомства.
ложка дегтя в бочке меда и вся бочка - г*вно
ложка меда в бочке дегтя и вся бочка -все равно г*вно
обсе то как обрадовалась.
попробуй ка слепеньким и глухеньким мотаться тудом сюдом.