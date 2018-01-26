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 Политика Украины
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 Россия заблокировала расширение мандата миссии ОБСЕ на весь неконтролируемый участок украинско-российской границы, - МИД

В Министерстве иностранных дел Украины разочарованы очередным блокированием Российской Федерацией решения о расширении мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ на весь участок российско-украинской границы, которая временно не контролируется украинскими властями.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

В МИД Украины отметили "откровенное нежелание" выполнять Россией взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений по обеспечению постоянного мониторинга ОБСЕ на российско-украинской государственной границе.

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"Даже ограниченный Россией исключительно пунктами пропуска "Гуково" и "Донецк" мониторинг Миссии наблюдателей ОБСЕ подтверждает регулярный неконтролируемый поток через государственную границу Украины лиц в форме военного образца, большого количества грузов неустановленного назначения и контрабандный вывоз добытого в украинской земле угля", - говорится в комментарии украинского внешнеполитического ведомства.

Также смотрите: Зафиксированы новые случаи закладки мин на Донбассе, - Хуг. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3046904
 
 
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Ничего,зато все западные партнеры за миротворцев.Это так "помогает".
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ты прав. если бы не твои камменты на форуме вообще бы ничего не двигалось.
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И как все десять языков вмещаются в твоей жопе? Не туго ?
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Что и требовалось доказать ! Только блятский сосед на такое способен!
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Сразу видно и понятно у кого РЫЛО в пуху.
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П-ф-ф-ф...ничего страшного. Все равно от членов ОБСЦЕ нет никакого толку. Россия заблокировала расширение мандата миссии ОБСЕ на весь неконтролируемый участок украинско-российской границы, - МИД - Цензор.НЕТ 739
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ложка дегтя..
ложка дегтя в бочке меда и вся бочка - г*вно
ложка меда в бочке дегтя и вся бочка -все равно г*вно
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Оккупировали часть территории, устроили террор на окупированной территории, убили ~ 10000 украинцев, непускают на нашу границу, и удивляются что их после этого фашистами называют !
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Фашисты - для расиянцефф еще мягкое название. Недобитые большевики гораздо страшнее фашистов.
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Московия всегда считала что мы украинцы не народ,а обычные мешки с песком,которые сдерживают от нападения Европу на Московию. Сейчас эти мешки с песком переместились на российскую границу и роль биомусора теперь для Московии ,будет играть российское население, По тому Московия сейчас старается украинцев поругать с соседями с Польшей ,Венгрией,Румынией и белорусами
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Есть такая старая пословица на России: "На воре и шапка горит".
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кацапня считает шо манда та у обсе достаточно расширена.
обсе то как обрадовалась.
попробуй ка слепеньким и глухеньким мотаться тудом сюдом.
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Да пусть усиливают санкции а мы со своей стороны сами приберём и построим ,помощью американцев,такую стену как в Израиле.Только от 5-й колоны избавиться бы... Россия заблокировала расширение мандата миссии ОБСЕ на весь неконтролируемый участок украинско-российской границы, - МИД - Цензор.НЕТ 8894
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Если лишить кацапов возможности убивать людей, они теряют смысл своего кацапского существования.
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Надо отменить право вето для стран, которые оказываются вовлеченными в конфликт.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия заблокировала расширение мандата миссии ОБСЕ на весь неконтролируемый участок украинско-российской границы, - МИД
 
 
 
 
 
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