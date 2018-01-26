 Пилоты четырех авиабригад на вертолетах Ми-24 и Ми-8 проводят учения на аэродроме в Бродах. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, первыми взлетает вертолет Ми-24. Задание экипажа - поддержать пехоту и уничтожить врага. Эвакуация раненных из поля боя - это задание экипажей Ми-8.

Такие учения - постоянные для пилотов армейской авиации, но с начала российской агрессии в систему тренировок были внесены существенные изменения.

"Сейчас наш летный состав способен выполнять задания на высотах, которые определены инструкциями. В зоне АТО мы летаем ниже - иногда даже на высоте человеческого роста. Плюс внесены изменения в тактические приемы и мы пожем поражать цели с максимально дальнего расстояния", - рассказывает заместитель начальника армейской авиации Сухопутных войск ВСУ Максим Самиленко.

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