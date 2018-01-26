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 Пилоты четырех авиабригад на вертолетах Ми-24 и Ми-8 проводят учения на аэродроме в Бродах. ВИДЕО

Около 100 пилотов из четырех авиационных бригад Украины на вертолетах Ми-24 и Ми-8 начали учения на аэродроме в Бродах Львовской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, первыми взлетает вертолет Ми-24. Задание экипажа - поддержать пехоту и уничтожить врага. Эвакуация раненных из поля боя - это задание экипажей Ми-8.

Такие учения - постоянные для пилотов армейской авиации, но с начала российской агрессии в систему тренировок были внесены существенные изменения.

"Сейчас наш летный состав способен выполнять задания на высотах, которые определены инструкциями. В зоне АТО мы летаем ниже - иногда даже на высоте человеческого роста. Плюс внесены изменения в тактические приемы и мы пожем поражать цели с максимально дальнего расстояния", - рассказывает заместитель начальника армейской авиации Сухопутных войск ВСУ Максим Самиленко.

...

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Источник: https://censor.net.ua/n3046859
 
 
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Гелікоптери не обладнані прицільними марками та обладнанням нічного бачення, сучасною авіонікою та тепловізорами. Мі-8 досі не мають протитанкових керованих ракет, в той час як в Росії такі ПТРК для Мі-8 вже давно використовуються! Мотор-Січ зробила з Мі-2 бойовий гелікоптер з новим потужним двигуном, коли він буде на озброєнні, коли до нього будуть ракети ПТРК, керовані протипехотні ракети, протикорабельні ракети, ракети для знищення засобів ППО та РЕБ???

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Это они под советский марш авиаторов украинский флаг поднимают? Я офигеваю! "Нам Сталин дал стальные руки-крылья, и вместо сердца пламенный мотор..."
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"нам разум дал стальные руки крылья"...вообще то...
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Це шо за пісня лунає? Ми раждени чтоб сказку сделаааать бильюююю ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПилоты четырех авиабригад на вертолетах Ми-24 и Ми-8 проводят учения на аэродроме в Бродах. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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