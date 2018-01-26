 Полиция расследует две версии падения вертолета в Кременчуге

Как пережает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Прямому" сообщил пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

"Есть две основные рабочие версии. Первая - неисправность транспорта. Вторая - то, что водитель выполняя тренировочный полет в ночных условиях не заметил одну из растяжек местной телебашни, в результате чего произошло падение. Это две основные версии, над которыми сейчас работает следствие в рамках открытого уголовного производства", - подчеркнул он.

Сейчас на месте продолжает работать следственно-оперативная группа. В Кременчуг прибыла группа специалистов инструкторов по авиации, которые предоставляют профессиональную помощь, связанную с авиаперелетами.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного Кодекса Украины и в рамках него проводится комплекс мероприятий для установлении истины.

"При осмотре был найден бортовой летописец, который также будет расшифрован и мы получим новую информацию. Лица, которые находились на борту нами установлены. Перелеты осуществлялись на частном транспортном средстве, которое принадлежит одной из авиакомпаний. Жертвы - это командир борта, второй пилот, а также два бортовых инженера. Все они с опытом работы. Возрастные категории погибших - 1964, 1967, 1968 и 1958 годы рождения", - рассказал Сулаев.

Он добавил, что следственные действия продолжаются, полиция продолжает охранять публичную безопасность. После проведения всего комплекса следственных действий территория будет зачищена коммунальными службами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кременчуге (Полтавская область) разбился вертолет Ми-8. По предварительной информации, машина задела линию электропередачи. Вертолет является частным, он осуществлял тренировочный полет. По данным полиции, на месте падения вертолета найден "черный ящик".