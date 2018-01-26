 Повышение качества высшего образование и ориентация на рынок труда, - Гриневич о том, как остановить отток студентов за границу

Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич на расширенном заседании коллегии МОН по вопросам изменений в высшем образовании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Чем мы можем привлечь студентов, остановить их (от выезда на учебу за границу. - Ред.), то это только возрастающим качеством высшего образования, высшим образованием, которое направлено на ожидания рынка труда, на опережение. Чтобы повысить качество образования, мы предлагаем определить три приоритетных направления изменений: создание механизмов для обеспечения качества образования, которые все еще в Украине практически отсутствуют. Второе — интеграция в европейское пространство высшего образования и научных исследований. Третье — формирование и развитие образования в течение жизни, которое сегодня в Украине фактически в зародышевом состоянии", — сказала Гриневич.

Вместе с тем она заметила, что среди причин отъезда в иностранные вузы студентов и преподавателей не только недофинансирование высшего образования. По словам министра, этот процесс обусловлен и внутренней жизнью самих вузов - забюрократизованностью процессов, нежеланием изменений на вызовы времени.

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По мнению Гриневич, обеспечение качества образования возможно, среди прочего, благодаря таким инструментам, которые доказали свою эффективность: вступление по результатам ВНО, единый профессиональный экзамен в магистратуру, адресное размещение государственного заказа(место за абитуриентом), конкурсное распределение госзаказа в магистратуру.

"Эти инструменты надо совершенствовать и развивать. ...Там, где нет прозрачных правил игры, начинается ручное управление, основанное на совсем других ценностях", - резюмировала Гриневич, подчеркнув что министерство от этих правил не откажется.

Отдельное внимание, по словам министра, необходимо уделить современному содержанию образования

"Мы работаем сейчас над новыми стандартами, основная идея этих стандартов должна базироваться на компетентносном подходе, должна включать формирование общих компетентностей и потребности рынка труда", - сказала Гриневич.

По ее словам, уже разработано около 200 проектов стандартов бакалавров и магистров. В 2018 году планируется разработка стандартов докторов философии (образовательная часть) и младших бакалавров.

Также подчеркнула она, введение этих стандартов требует функционирования внутренней и внешней систем обеспечения качества образования.

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"Стандарты должно согласовывать НАОКВО - Нацагентство по обеспечению качества высшего образования. Мы ждем перезагрузки НАОКВО. Я хочу подчеркнуть, что Министерство образования и науки заинтересовано в перезагрузке НАОКВО, и хочу опровергнуть мифы о том, что мы хотим выполнять работу НАОКВО и не допускаем его работы", - сказала Гриневич.

Она выразила надежду, что в сотрудничестве с Верховной Радой этот вопрос будет решен, но подчеркнула, что для того чтобы эти стандарты заработали с сентября 2018 года, МОН вынуждено будет взять на себя функцию согласования этих стандартов.

"Нам придется предусмотреть, что некоторые функции НАОКВО, которые не могут ожидать, мы должны в МОН взять на себя, пока НАОКВО полноценно заработает, поскольку это не позволяет системе высшего образования двигаться вперед", - сказала Гриневич.