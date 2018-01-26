 Поступление очередного транша МВФ может произойти до июня, - Гройсман

Об этом он сообщил в эфире "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Думаю, включительно с июнем это (поступление очередного транша. - Ред.) может произойти… в первой половине 2018 года", - сказал он.

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По его словам, Украина находится в диалоге с МВФ относительно формирования цены на газ.

"В этом отопительном сезоне никаких решений по повышению цен (на газ. – Ред.) правительство принимать не будет, как я и обещал. Что касается новой формулы, то мы находимся в диалоге и обнародуем это решение, как только найдем правильные механизмы с МВФ", - добавил премьер.

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Стоит отметить, что вчера, 25 января, глава Министерства финансов Александр Данилюк заявлял о планах Украины до мая выполнить все обязательства в рамках программы расширенного финансирования МВФ. В тот же день, 25 января, президент Порошенко заявил, что Украина сможет до апреля получить транш от Международного валютного фонда.