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 Политика Украины
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Все про:МВФ (2475) Гройсман (3784)

 Поступление очередного транша МВФ может произойти до июня, - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман рассчитывает, что Украина получит транш Международного валютного фонда до июля.

Об этом он сообщил в эфире "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Думаю, включительно с июнем это (поступление очередного транша. - Ред.) может произойти… в первой половине 2018 года", - сказал он.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Украина надеется до мая выполнить условия для получения транша от МВФ, - Данилюк

По его словам, Украина находится в диалоге с МВФ относительно формирования цены на газ.

"В этом отопительном сезоне никаких решений по повышению цен (на газ. – Ред.) правительство принимать не будет, как я и обещал. Что касается новой формулы, то мы находимся в диалоге и обнародуем это решение, как только найдем правильные механизмы с МВФ", - добавил премьер.

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Стоит отметить, что вчера, 25 января, глава Министерства финансов Александр Данилюк заявлял о планах Украины до мая выполнить все обязательства в рамках программы расширенного финансирования МВФ. В тот же день, 25 января, президент Порошенко заявил, что Украина сможет до апреля получить транш от Международного валютного фонда.

Источник: https://censor.net.ua/n3046850
 
 
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Утром суд - вечером транш...
Вечером суд - утром транш..
так что не будет его,однако... Поступление очередного транша МВФ может произойти до июня, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9105
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пару человек из коррупционеров сдадут.посадят сына авакова и насирова.тогда транш дадут
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проблемы нет .требуют антиоррупционный суд и несколько посадок топ чиновников из окружения порошенко иначе какой смысл давать транш
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Как я и предполагал, основное требование МВФ - антикоррупционный суд - в интерпретации быдлоэлиты трансформировалось в повышение цены на газ для населения.
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не транш, а чергова позика, яка віддаляє одужання України.
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увидите рано или поздно подельники сдадут порошенко.ведь очевидно что красть люди вроде насирова не могли без указаний президента
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интересно, когда мы выберемся из состояния страны-побирушки и перестанем ходить по миру с протянутой рукой? хотя вопрос скорее риторический...
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мы не только не выходим а загружаемся еще глубже.этот год первый по выплатам.воровской власти нужно 10 отдать млрд а они 2 просят.просто интересно где они возьмут 10 в ими же оградленной и раворованной стране
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Не сцы. Греции списали сотни миллиардов долга, и Украине спишут. Но тема одна - прекратить коррупцию и распил бюджета. Без этого никто ради Украины не будет отказываться от своих денег.
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грециюне сравнивай с Украиной.весь мир знает что здесь воровское руководство и никто прощать не будет.сюда сколько не влей все украдут подчистую.Тем более греция была членом евросоюза.с ней считались.А у нас все увидели что за 4 года тотальная коррупция порошенко и его окружения
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Тогда когда каждый украинец станет зарабатывать достаточно и перестанет ныть. Это единственное условие. Надеяться что кто-то это сделает вместо тебя самого и осыпет светлым будущим не стоит.
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этого не будет. олигархам выгодно платить копейки и держать впроголодь
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Какой смысл хорошо зарабатывать и отдавать половину заработанного дегенератам, которые твои деньги разворуют или разбазарят? Те, кто научились хорошо зарабатывать, либо уходят в тень, либо сваливают из страны.
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"Думаю, включительно с июнем это (поступление очередного транша) может произойти… в первой половине 2018 года", і ми його обов'язково поцупимо, разом з прєзом, не сумнівайтеся, все за для вас зробимо. Источник:https://censor.net.ua/n3046850
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теперь за доллар будут давать еще более много гривен..
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Может произойти если выполнят требования МВФ. А может и отключение безвиза произойти если не выполнят. Наверное эти парни еще будут пытаться кого-то обмануть, успокоить, кидануть, спустить на тормозах. И каждый раз будут получать сцаной тряпкой. В конце концов будет выбор - идти целоваться в десна с окурком и подарить реальную часть гос. производственного сектора кооперативу Озеро - или отказаться от распила бюджета и возможно сесть в перспективе.
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Я хочу, щоб українці жили в тій країні, про яку розповідає іноземцям Я хочу, щоб українці жили в тій країні, про яку розповідає іноземцям Петро Порошенко на форумі в Давосі. Адже судячи з його промов в Швейцарії, Україна минулого року реалізувала рішучі реформи, які привели країну до стрімкого зростання. Президентська судова реформа зробила українську феміду нарешті справедливою і ми дочекалися справедливих вироків для всіх ТОП-корупціонерів. Пенсіонери, в результаті реформи, отримали гідні пенсії для нормального життя, що навіть кожен може собі дозволити з'їздити по безвізу до Віденської опери на каву. ВВП країни стрімко росте, а українська гривня зміцнилася?.. Він говорив про багато інших «досягнень», які, мабуть, вдалося розгледіти Порошенку на відпочинку на Мальдівах, чи з вікна найдорожчого готелю в Швейцарії, де він зупинився. Це все в «Красномовній Україні» Порошенка, а як живеться насправді - кожен українець добре знає. Мені цікаво, невже Порошенко не може підняти очі від папірців своїх красномовних спічів та побачити реальну Україну? - Ні, я не закликаю лити бруд на нашу країну в Давосі, але Президенту великої європейської країни потрібно демонструвати адекватність. У той час, як «почесні» місця України у світових рейтингах за рівнем корупції та економічного розвитку демонструють зовсім іншу картинку світовим лідерам. Чи Порошенко сподівається своїми словами переконати іноземців у зворотному? Форум в Давосі - це майданчик для пошуку нових можливостей для України. І українська влада мала б використовувати його як можливість, а не витрачати час на красномовні спічі Президента, які лише демонструють відсутність адекватності нинішньої влади. Сьогодні Порошенко сказав, що за півроку прийме рішення, чи балотуватися на другий президентський термін. Мені здається, що у нього є шанс стати Президентом лише у своїй ефемерній країні - «Красномовній Україні» Порошенка, про яку він розповідає. Реальній Україні потрібна чесна та ефективна влада. [Юрій Дерев'янко: «Красномовна Україна» Порошенка. Про яку Україну він розповідає в Давосі?]: Посмотри! http://ua24ua.net/yuriy_derev_yanko_krasnomovna_ukraina_poroshenka_pro_yaku_ukrainu_rozpovidae_ukrainskiy_prezident_v_davosi/
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"Поступление очередного транша МВФ может произойти до июня, - Гройсман" - бедный Грося, как он старается, потеет и сражается не на жизнь, а на смерть, с этими плохими МВФ-никами, для улучшения жизни народа, из за них же у нас нет рабочих мест, низкие заработные платы, миллионы молодых трудоспособных, перспективных, молодых людей ищут счастья за границей, и пашут на чужого дядю, вместо конкретных денег МВФ-ники придумали какой то антикорупционный суд, лишь бы денег не давать, давай Грося, выбивай бабло, иначе мы пропадём, удачи тебе!
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Потом грося по старым каналам покупает на этот транш партию трусов и перепродаёт. Профит.😊
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***
В суши-баре на базаре:
- Будьте добры, роллы с лососем, а вместо васаби чилийский хрен.
- Хрен вам, а не васаби. Я правильно записал?
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Гнойсман гривень уже напечатал а транша все нет. Походу Транш нужно прямо в Панаму переводить мимо Украины, чтобы не тратиться на переводы.
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Да, урезало оно... Было 500 с копейками в месяц, стало 1600 с копейками для второй группы ФОП. Ровным счетом, как вырос курс
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Ярослав посмотри кто урезал налоги а кто только гордидся сколько кредитов взял и украл а то что ті пишеш то все правильно уничтожают ФОП
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Рылся в инете однажды полдня, в упор не вижу информации о том, как эти транши расходуются. Есть фрагменты, но общими декларативными фразами о намерениях, а уж никак не смета по факту. Наверное, информация не для простых смертных. А отдавать то простому народу. Экономисты на ветке есть? Подскажите, куда они могут идти, кроме карманов гройсманов? Мы ж их уже получили кучу!
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Так они идут на пополнение резерва, по крайней меня они так говорят.
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.

оно тебе не надо
разворуете
живи с валютчиков уличных в виннице
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Барыги получат очередной кусок пирога для распила, а украинци новые цены на газ.
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Никто ничего не даст ,
пока не примут закон про суд ,
и перестанут тырить деньги Поступление очередного транша МВФ может произойти до июня, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7809
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Приходит глава семейства и сообщает :- " Я взял денг в долг под проценты, так что недели две ещё проживём, а потом возьму ещё, а через год уйду от вас, а как вы оглоеды будете эти долги отдавать меня не ипёт...не вижу ликования на ваших замурзанных мордашках, а ну радуемся"
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Максим Гольдарб Надходження чергового траншу МВФ може відбутися до червня, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7786злой.
Порошенко пообещал МВФ поднять для людей цены на газ ради получения очередного транша: «Мы, мое правительство и мой народ, готовы продолжать сотрудничество с МВФ".
Так вот, я не хочу сотрудничества с МВФ на условиях разграбления людей и страны. Ни мне, ни моим близким и друзьям, ни Украине в целом это не нужно. Это - предательство Ее интересов.
И, да - это не мой президент и я - не его народ.
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Этот премьер напоминает "бизнесмена", который произвести и продать нифига не может и чтобы как-то свести концы с концами, занимает бабки у каждого встречного.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПоступление очередного транша МВФ может произойти до июня, - Гройсман
 
 
 
 
 
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