 Поступление очередного транша МВФ может произойти до июня, - Гройсман

Об этом он сообщил в эфире "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Думаю, включительно с июнем это (поступление очередного транша. - Ред.) может произойти… в первой половине 2018 года", - сказал он.
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По его словам, Украина находится в диалоге с МВФ относительно формирования цены на газ.
"В этом отопительном сезоне никаких решений по повышению цен (на газ. – Ред.) правительство принимать не будет, как я и обещал. Что касается новой формулы, то мы находимся в диалоге и обнародуем это решение, как только найдем правильные механизмы с МВФ", - добавил премьер.
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Стоит отметить, что вчера, 25 января, глава Министерства финансов Александр Данилюк заявлял о планах Украины до мая выполнить все обязательства в рамках программы расширенного финансирования МВФ. В тот же день, 25 января, президент Порошенко заявил, что Украина сможет до апреля получить транш от Международного валютного фонда.Источник: https://censor.net.ua/n3046850
Вечером суд - утром транш..
так что не будет его,однако...
В суши-баре на базаре:
- Будьте добры, роллы с лососем, а вместо васаби чилийский хрен.
- Хрен вам, а не васаби. Я правильно записал?
оно тебе не надо
разворуете
живи с валютчиков уличных в виннице
пока не примут закон про суд ,
и перестанут тырить деньги
Порошенко пообещал МВФ поднять для людей цены на газ ради получения очередного транша: «Мы, мое правительство и мой народ, готовы продолжать сотрудничество с МВФ".
Так вот, я не хочу сотрудничества с МВФ на условиях разграбления людей и страны. Ни мне, ни моим близким и друзьям, ни Украине в целом это не нужно. Это - предательство Ее интересов.
И, да - это не мой президент и я - не его народ.