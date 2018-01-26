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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:СБУ (12086) СПУ (832) Кива (78)

 "За моей спиной отдельные члены политсовета пытались продать партию Кремлю за 30 миллионов", - Кива

Лидер Социалистической партии Украины Илья Кива заявил, что готовит обращение в СБУ по факту антигосударственной деятельности ряда членов своей же партии.

 Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом он написал в Facebook.

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По словам политика, ряд членов СПУ, в т.ч. из политсовета партии ведут прямые переговоры с Кремлем о спонсировании предстоящих выборов и укреплении московской позиции внутри Украины. Речь идет о сумме в 30 млн долларов. По словам Кивы, переговоры велись "с людьми из администрации президента России, с помощниками Владислава Суркова".

"У нас есть аудиозаписи, и подтверждение встреч, перелетов и разговоров о финансировании социалистического проекта спецслужбами России и промосковскими олигархами. По нашим данным встречи предателей проходили в одном из отелей Европы. Мы готовим соответствующее заявление в Службу безопасности Украины об антигосударственной деятельности оппортунистов, в том числе и об отдельных личностях, которым не место не только в СПУ, но и на территории Украины! В процессе очищения не будет жалости к предателям. И если они думают, что отделаются только исключением из партии, они глубоко ошибаются. Они не достойны быть гражданами Украины", - заявил Кива.

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За моей спиной отдельные члены политсовета пытались продать партию Кремлю за 30 миллионов, - Кива 01

Источник: https://censor.net.ua/n3046847
 
 
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эта мразь били людей которые блокировали линии электропередач в крым
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кива -конченый, нах на него вообще внимание обращать?
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это понятно.но удивляет другое.недоразвитые люди избивая людей на редутах уже оказывается партии имеют
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Це партії людьми (особами) з широкими спинами запасаються. Крім т.з. соцпартії на думку приходить "Удар" Кличків. Бо за широкими спинами знаєте яку роботу непомічено можна проводити.
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Вот засранцы!
Ведь цена партии, не меньше 40 миллионов!

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За спиной широкой...Белою спиной...Чувствовал он дуло,грязною душой...Слышал щелк затвора.И команду - "Пли !" - Только у забора...Пули настигли ...)))
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Вот, а мусора, как вещал главный мусор, не люди. Делайтеивыводы
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подонки вроде кивы аброськина не понимают что век порошенка недолог.за все зло будут отвечать
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После таких бла, бла, бла, т.е. без дат и фамилий создается впечетление что Кива возмущается не факту торгов с кремлем, а факту "переговоров" за его спиной. Во, сцуки, меня -Киву кинуть хотели, ну, я вам покажу кивимать.
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Сколько же мы до выборов услышим таких аху, ой, ох каких интресных историй
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Да тут уже и психушка не поможет "За моей спиной отдельные члены политсовета пытались продать партию Кремлю за 30 миллионов", - Кива - Цензор.НЕТ 7857.Мы смеемся с хуйловских клоунов,но в окружении сои не меньшие таланты процветают "За моей спиной отдельные члены политсовета пытались продать партию Кремлю за 30 миллионов", - Кива - Цензор.НЕТ 7857.
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"За моей спиной"..... а ты ж наверное поучаствовать хотел
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Циничный дебилоид Кива... смотря или слушая его, он вызывает только рвотные рефлексы, так же как и шокорылая-лолита!
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Вот если бы не за спиной, а перед грудью, то совсем жеж другой калинкор был бы, а так подонки они.
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Илюха опять добрался до хранилища Госнаркоконтроля
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Він їх з'їв? Якщо ні то, чому такий пафос?
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Отклонений в психическом здоровье нет. Просто идиот
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Опять "вмазался" что ли? Он когда-нибудь просыхает?
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***старый анекдот
Организуется новый колхоз. Приехал инструктор из райкома:
- Ну что, мужики, как мы наш новый колхоз назовем? Поступили предложения: «Путь к коммунизму», «Заря социализма», «Свет ленинизма» и т.п.
Встает мужичонка и говорит:
- А давайте назовем наш колхоз Рабиндранат Тагор!
Подивился инструктор, что в глубинке знают имя великого индийского мыслителя и поэта, и говорит:
- А почему именно Рабиндранат Тагор?
- Да уж больно на «ядрить твою мать» похоже!


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старый вариант не "Рабиндранат Тагор", а "Лопа Де Вега" ...
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такого "лица" у соц партии еще не было. мм-да.пропал дом(Преображенский)
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Надо было их на большую сумму развести. И вообще, если за эти партии еще что-то платят, необходимо побольше создать партий, между нами по секрету, для продажи Кремлю
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забористій план у него с галюцогенніми грибами какое гавно вінесло наверх вся верхушка ничем не отличается особенно главній пинокио и все олстальніе чурки с длиніми вральніми носами несут вранье целій день
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Не коштує ця лайнопартія 30 зелених мільйонів...
Може , тридцять срібняків ...
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"За моей спиной отдельные члены политсовета пытались продать партию Кремлю за 30 миллионов", - Кива" - ещё одна новая политсила, и лидер такой симпатичный, красивее Рабиновича и Ляшко.
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а тут протиріччя і він голова партії і без нього хотіли її продати , то може Аваков хоче продати , бо він справжній мізок який керує діями ківи
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Тю, а шо так дешево? Социализьм нынче не в моде?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"За моей спиной отдельные члены политсовета пытались продать партию Кремлю за 30 миллионов", - Кива
 
 
 
 
 
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