 "За моей спиной отдельные члены политсовета пытались продать партию Кремлю за 30 миллионов", - Кива

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом он написал в Facebook.

Смотрите также: Кива заявил, что возглавил СПУ. ВИДЕО

По словам политика, ряд членов СПУ, в т.ч. из политсовета партии ведут прямые переговоры с Кремлем о спонсировании предстоящих выборов и укреплении московской позиции внутри Украины. Речь идет о сумме в 30 млн долларов. По словам Кивы, переговоры велись "с людьми из администрации президента России, с помощниками Владислава Суркова".

"У нас есть аудиозаписи, и подтверждение встреч, перелетов и разговоров о финансировании социалистического проекта спецслужбами России и промосковскими олигархами. По нашим данным встречи предателей проходили в одном из отелей Европы. Мы готовим соответствующее заявление в Службу безопасности Украины об антигосударственной деятельности оппортунистов, в том числе и об отдельных личностях, которым не место не только в СПУ, но и на территории Украины! В процессе очищения не будет жалости к предателям. И если они думают, что отделаются только исключением из партии, они глубоко ошибаются. Они не достойны быть гражданами Украины", - заявил Кива.

Читайте также: Кива призвал СБУ и Нацраду по ТВ заблокировать NewsOne из-за высказываний Мураева