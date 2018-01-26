 Сотруднику полиции, который проводил обыск у белорусского бизнесмена Кохновича, объявлено подозрение, - прокуратура

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Установлено, что чиновник полиции незаконно провел обыск в доме белорусского бизнесмена, который расположен в селе Иванковичи на Киевщине.
По данным прокуратуры, полицейский сфабриковал протоколы допроса свидетелей о якобы причастности бизнесмена к незаконного хранения оружия и боеприпасов.
Сфабрикованные протоколы впоследствии использовали как основание для обращения в суд по обыска Кохновича.
Должностному объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 384 (составление заведомо ложного показания свидетеля), ч. 1 ст. 366 (внесение заведомо ложных сведений) и ч. 2 ст. 162 (незаконное производство обыска) УК Украины.
Правоохранителя уволили с занимаемой должности после служебного расследования.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.