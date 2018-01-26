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 Сотруднику полиции, который проводил обыск у белорусского бизнесмена Кохновича, объявлено подозрение, - прокуратура

Прокуратура Киева объявила подозрение начальнику сектора криминальной полиции Голосеевского управления столичной полиции после обыска у белорусского бизнесмена Тимофея Кохновича. Должностному объявлено подозрение по трем статьям Уголовного кодекса, полицейского уволили.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Установлено, что чиновник полиции незаконно провел обыск в доме белорусского бизнесмена, который расположен в селе Иванковичи на Киевщине.

По данным прокуратуры, полицейский сфабриковал протоколы допроса свидетелей о якобы причастности бизнесмена к незаконного хранения оружия и боеприпасов.

Сфабрикованные протоколы впоследствии использовали как основание для обращения в суд по обыска Кохновича.

Должностному объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 384 (составление заведомо ложного показания свидетеля), ч. 1 ст. 366 (внесение заведомо ложных сведений) и ч. 2 ст. 162 (незаконное производство обыска) УК Украины.

Правоохранителя уволили с занимаемой должности после служебного расследования.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Также смотрите: По факту превышения власти сотрудниками полиции, проводивших обыск у уроженца Беларуси Кохновича, начато уголовное производство, - прокуратура. ВИДЕО

Ранее, журналист Евгений Плинский опубликовал видео, где был зафиксирован визит правоохранителей в дом Тимофея Кохновича.

После этого прокуратурой города Киева начато уголовное производство по признакам превышения власти или служебных полномочий сотрудниками Голосеевского управления полиции, проводившие обыск по месту жительства уроженца Республики Беларусь и его дальнейшее задержание.

Источник: https://censor.net.ua/n3046845
 
 
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Там всіх хто був на обшуку треба закривати в СІЗО, це банда, організована злочинна група, разом з тими хто підкидав набої в вазу!!!! Всіх арештувати і розстріляти, народу України не потрібні менти-злочинці!
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а шо патрони зараз вже без пороха? на батарейках?
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І оце таке одоробло вислужилося до начальника сектору кримінальної поліції цілого столичного району десь у чернігівських лісах? Ніхто нічого за ним не бачив? Тобто, це перший кримінальний епізод у його "трудовій біографії"? А де ж та переатестація хвалена? Тьху, гидко!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСотруднику полиции, который проводил обыск у белорусского бизнесмена Кохновича, объявлено подозрение, - прокуратура
 
 
 
 
 
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