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 Политика Украины
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 Саакашвили о ночном домашнем аресте: Это не суд. Мы будем продолжать марши с целью отстранения Порошенко от власти

Лидер партии "Рух новых сил", экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что он и его сторонники будут продолжать марши с целью отстранения от власти президента Украины Петра Порошенко.

Об этом Саакашвили заявил после избрания ему меры пресечения в виде ночного домашнего ареста, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украна.

После оглашения решения в зале суда поднялся сильный шум, активисты кричали: "Ганьба", пишет Укринформ.

"Это не суд! Ганьба!", - кричал Саакашвили.

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"Петр Алексеевич, не на того нарвались. Буду сражаться, пока ни один из барыг не будет отстранён от власти", - заявил он в зале Апелляционного суда г.Киева, который назначил ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста в пятницу.

М.Саакашвили заявил, что у него были планы ехать во Львов и в Винницу.

Он убежден, что власть не хочет, чтобы он передвигался по стране, появлялся в вечерних эфирах украинских телеканалов.

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"Мы будем продолжать марши с целью отстранения Порошенко от власти", - акцентировал Саакашвили.

Как сообщалось ранее, Саакашвили доставили в Печерский суд утром 11 декабря. Его подозреваютс в содействии преступной группировке по статье 256 Уголовного кодекса. Политику грозит от 3 до 5 лет за решеткой. 

Сторона обвинения представила в суде ходатайство относительно избрания Саакашвили в качестве меры пресечения круглосуточного домашнего ареста.

Печерский районный суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры в виде круглосуточного домашнего ареста пресечения Саакашвили на время проведения расследования.

Ранее свою готовность взять на поруки лидера РНС Саакашвили выразили нардепы Деревянко, Опанасенко, Куприй, Костенко, Добродомов, Тимошенко и Шкрум. Кроме того, взять Саакашвили на поруки готов Анатолий Гриценко и депутат Киевсовета Дедовец.

Напомним, 5 декабря правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организацийОтметим, что во время обыска в квартире Саакашвили поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители. Позже стало известно, что активисты вытащили Саакашвили из машины правоохранителей.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко на брифинге заявил, что акции Саакашвили финансировал КурченкоТакже ГПУ обнародовала "переговоры соратника Саакашвили и представителя Курченко" и "переговоры Курченко и Саакашвили": "Я хочу построить с вами какую-то длинную историю".

Вечером 8 декабря правоохранители провели задержание Михеила Саакашвили в Соломенском районе города Киева. Инкриминируемая ему часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3046843
 
 
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Ничего не помогло рецидивисту Януковощу от свержения его народом, так же ничего не поможет вору Порошенко от свержения его народом.
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Ворьё от Миши еще просрётся капитально Совершенно не удивляет реакция порохосрани, учитывая что они в жизни ничего не умеют кроме подлизывать срандель тому кто их кормит...а там еще и срок мотать маячит многим... Эх мы скоро всё это увидим...подписав ассоцию порхатая шобла расчтывала что раскрученая войнушка с торговым партнером Куйлом будет хорошим прикрытием для их грязных делишек...а тут бац и вышло по другому... Но за тысячи убитых с нашей стороны ради этого Пете нужно ответить!!!
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" Наш стяг - пшениця у степах під голубим склепінням неба "

Саакашвили о ночном домашнем аресте: Это не суд. Мы будем продолжать марши с целью отстранения Порошенко от власти - Цензор.НЕТ 2631
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То есть этому форточнику по хер украинский суд, украинская граница, правопорядок во время войны.
У нас вообще скоро выборы! И вместо того, чтобы формировать новую нормальную политсилу (вонапрацюе еще хуже на самом деле), методично работать и победить узурпатора конфетного, этот бомж занимается муйней всякой, которая только Пороху на руку и отвлекает реальную оппозицию демократическую от реально необходимых действий.
Оно может где-то в другой стране воду мутить - вон в Чехии прохуйловский презик, в Венгрии ебики распоясалияь, или в самой Кацапии пусть побыкует. Ну или на родине своей реформированной повыпендривается. Сцыкотно? На хрена Украине этот бомж - бузотер?
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Формувати нову політ силу - ой, зараз лопну від сміху. Дозвольте спитати, а за які шиші, тобто гроші, ви думиаєте формувати цю силу. Хто дає гроші - той заказує музику. Зрозуміло, що бариги зараз почнуть на зміну блоку панамських патріотів формувати другі партії, бо ця вже народу остогидла......
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полностью с вами согласен, про этого черножопого грузина, но оно это грузинское быдло сыкливо, яб еще осудил и тех которые опозорили Украину перейдя через госграницу вместе с этим ДЕРьМОМ, тобиш этому грузину все можно и на все законы плевать??
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Румынская сотня‏ @latiniano

и в завершение этой серии: судя по поведению и риторике БПП, подшефные "партии" и прочие "попутчики" пойдут на ЛЮБОЕ преступление для того, чтобы не потерять возможность и дальше грабить страну и не сесть за это по поводу них иллюзий больше нет, страну ждут непростые времена..
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Не певен, що це правда, вартість швидше за все разів у 5 менша. Цікаві можуть погуглити аренду островів на Мальдівах. Інфу запустили кацапи, отже могли і прибрехати.
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Біда в тому, що на зміну одним баригам приходять інші, революція 1917 року показала, що бариги виростають і з пролетарів також. Це як гідра, у якій на місті зрубаної голови виростає нова.....І тільки активність народу може цю гідру здолати, але на 80% народ - болото, активне тільки відсотків на 10-20 населення. І саме з цього активного населення проростаютиь як революціонери так і бариги, воно є локомотивом руху як в сторону розвитку, так і в сторону занепаду, уви.
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надеюсь вскором увидеть Петю с чемоданчиком, уходящему по крышам )
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Если это не суд, то езжай в Грузию. Там тебя ждет настоящий суд, причем собственноручно реформированный. Саакашвілі про нічний домашній арешт: Це не суд. Ми будемо продовжувати марші з метою усунення Порошенка від влади - Цензор.НЕТ 7845
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а що це ви так ватники занервували з приводу Саакашвілі, до утилізації готовитесь, чи що?
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ватники?А кто те лохи которые ночевали в палатках,когда психопат спокойно жил в,и живет в хате за 6500 баксов в месяц?И кто те лохи,которым можно так мозги зас..ть,и они всё это хавают?
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а спитай в тих, які виходили на майдан в 2013/2014 роках, чи не лохонулися бува з вибором бариг? Саакашвілі про нічний домашній арешт: Це не суд. Ми будемо продовжувати марші з метою усунення Порошенка від влади - Цензор.НЕТ 3557
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аякже для ватника суд, кому і кобила жінка, якщо не помеляюсь - цитата з "12 стульев"
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брехливый жалкий клоун ->> https://www.youtube.com/watch?v=Ccil-EPTg_Y&feature=youtu.be
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Буду сражаться, пока ни один из барыг не будет отстранён от власти", - заявил он в зале Апелляционного суда г.Киева
...
отлично сказано)) ох и чучело коксовое) то милости просит, то уже решает у власти оставлять...клоун
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На виборах "усунеш", якщо пощастить, ну а поки що посидиш вдома, подивишся телевізор і подумаєш над тим який ти жалюгідний клоун. І взагалі чому цей гризун досі не депортований в Грузію відстоювати там свою правоту в "самому чесному суді" який він створив???
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А Карлсон же анонсировал, что 21 января опять импичментастить будет. Но что-то не срослось? Бабушка денег не передала?
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А вообще-то Саакашвили прав. Это не суд. Суд уже давно бы этого клоуна выслал в юрисдикцию реформированногоь им же грузинского суда.
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Экономика от Пророка.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаакашвили о ночном домашнем аресте: Это не суд. Мы будем продолжать марши с целью отстранения Порошенко от власти
 
 
 
 
 
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