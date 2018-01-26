 Журналист Ткач заявляет об угрозах и давлении после расследования об отпуске Порошенко на Мальдивах. У Луценко предлагают написать заявление

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналист написал на своей странице в Facebook.
"Восемь месяцев назад я задал вопрос президенту Порошенко о ситуации со свободой слова в Украине и преследования тех, кто критикует власть. Сегодня - неделя, как мы в программе "Схемы" опубликовали расследование "Мr. Petro Incognito. Тайный отпуск президента". За эту неделю мне пытались ломать почту, мессенджеры, присылали фейковые письма с фейковыми платежами, предупреждали "по тебе работают", была развернута кампания по дискредитации провластной армией ботов и ломов. Это была очень насыщенная неделя давления, неделя, когда машина пропаганды власти работала, не покладая рук. Неделя манипуляций и обид", - отмечает Ткач.
Он также приводит заявление президента Радио Свободная Европа/Радио Свобода Тома Кента относительно давления на Ткача, где тот осуждает любые попытки помешать работе журналистов, "дискредитировать или запугать их, в интернете или любым другим способом".
"Наталья Седлецкая начинала свою подводку к нашему материалу в студии со слов "Как официальный миллиардер Петр Порошенко может позволить себе отпуск в любой стране мира". Этот тезис мы еще раз озвучивали в материале.
Вопросы, которые мы действительно поставили в материале и в запросе к президенту Порошенко и которые так и остались без ответа:
- Кто заплатил за Ваш перелет Киев-Мале-Киев с 1.01.2018 по 8.01.2018 самолетом Фалькон 7Х с бортовым номером ТС-KMR?
- Сколько стоил этот Ваш перелет?
- Каким образом осуществлялась оплата?
- Кто был вместе с Вами на борту этого самолета во время этих перелетов Киев-Мале-Киев?
- Сколько стоил Ваш отдых на Мальдивах в целом?
- Каким образом этот отдых был оплачен?
- Встречались ли Вы с кем-то из официальных лиц других стран, политиками или бизнесменами во время пребывания на Мальдивах в период с 1.08.2018 - 08.01.2018?
- Проходили ли Вы паспортный и таможенный контроль на вылете 01.01.2018 и по прилету в Киев 08.01.2018?
- Почему Вы покинули аэропорт не обычным образом через один из имеющихся терминалов?
- Почему Вас не сопровождал президентский кортеж по дороге из аэропорта "Киев" в Ваш дом в Козине вечером 08.01.2018?
Конечно эти вопросы боты, ломы, блогеры не комментируют. Комментируют только вопрос, что Порошенко мог себе позволить такой отдых. Главные вопросы заговаривают второстепенными. Сознательно игнорируется, что максимальное количество времени в расследовании мы уделили именно "засекреченным" вопросам - прохождению паспортного контроля, выезду, подставным или вымышленным фамилиям, способом оплаты, использованию служебного положения и тд. Комментировать, зачем это делают ломы, боты, блогеры я не буду. Здесь все очевидно. А вот президента (поскольку пресс-конференций он не устраивает, а подойти к нему на публичных мероприятиях мне на прошлой неделе запретили сотрудники УГО) я спрошу: Что дальше, господин президент?", - заключает Ткач.
В свою очередь, пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган предлагает журналисту написать заявление в связи с фактами давления и угроз, о которых он сообщил: "Обращаюсь к журналисту программы "Схемы" Михаилу Ткачу с предложением написать заявление на имя Генерального прокурора Украины Юрия Луценко в связи с изложенными им фактам в сети Фейсбук о давлении, которое он связывает с выходом расследования "Мr. Petro Incognito. Тайный отпуск президента". Прошу М.Ткача предоставить все имеющиеся у него факты угроз, фейковых писем и т.п., свидетельствующие о давлении на него как на журналиста. Генеральный прокурор Украины готов зарегистрировать уголовное производство для проведения следственных действий по данному факту".
21 ч ·
Президент втратив зв'язок з реальністю. В Україні Порошенка всі реформи проведено, наприклад судова реформа, як виявилось, вже завершена, немає відбою від інвестоторів, а в селах потекли молочні ріки. Ейфорія Порошенка під час виступу в Давосі не мала меж: "Це була найуспішніша осінь реформ і ніхто не очікував, що нам так пощастить". Якщо ви нічого не відчули, це ваші проблеми.
"Запаморочення від успіхів" у всій красі
Перший президент УкраїниВчора 07:01
Особисто я там не був, і навіть не знаю, де це. Кажуть, там красиво і розкішно. Та зараз мене хвилює інше
По-перше, чи є в президента можливість так розкішно відпочивати? Звичайно, він дуже багата людина і може собі дозволити відпочивати так, як вважає за потрібне. Але не як президент, а як просто багата людина. Бо коли йдеться про президента, то відразу випливає на поверхню питання безпеки. Президент не є людиною, що належить тільки собі. Він належить перш за все країні, а тому будь-які неочікувані або екстремальні ситуації з президентом можуть серйозно вплинути на безпеку держави та можливі загострення.
А оскільки він президент воюючої країни, то я переконаний, що є багато мисливців, які б хотіли вкоротити йому життя. Думаю, він також це знає. Принаймні сигнали з цього приводу були неодноразово. Тож знаючи, що таких мисливців чимало, він не може використовувати чартерний літак без оборони і таке інше.
У даному разі президент не все врахував. Він вчинив як пересічна людина. Для президентів колишнього СРСР взагалі мало що важливо. Вони всі на такий копил зроблені. Пам'ятаєте, як Путін проводжав стерхів на дельтаплані? Ясна річ, що це не президентська справа. Хоча як людина, що захоплюється тваринами та пташками, я вважав це благородним вчинком.
В цьому разі він поступив благородно, бо використав свої кошти
Але наслідки завжди є. І Порошенко у цьому випадку не все врахував, а мав би. Проте його оточення теж повелось не надто принципово. Якби парламентарі знали, що має відбутись таке дійство, і президент справді збирається відпочивати в такий спосіб, то вони могли б поставити питання більш гостро та радикально. Президент не має права так подорожувати. І оточення, і СБУ, і охорона могли піти на крайні кроки. І це було б правильним у всіх відношеннях. Адже держава і багатомільйонний народ не можуть бути заручниками примх, бажань чи вольностей президента.
І останнє питання - морально-етичне. Президент - це людина, на яку робиться величезна ставка, реформи, війна і мир. Це концентрація концентрацій на одній особі. І ця особа дозволяє собі так необачно діяти? Я знаю, що Петро Олексійович смілива людина. Я пам'ятаю, як під час Майдану він виліз на грейдер - тоді я проявив до нього повагу. Та одна справа на грейдері, а друга справа так чинити, коли ти вже президент. Коли країна у війні, а 60% людей старцюють, я не думаю, що такий розкішний відпочинок координується з життям більшості народу.
Насправді, не знаю, чи на Мальдівах навіть є зв'язок з Україною. Бо згідно з Конституцією, президент країни не має права передавати свої повноваження навіть на одну хвилину. Тобто він їде відпочивати і за ним тягнуться всі гілки зв'язку з Україною. Якщо зв'язку немає, то це вже зовсім погано. Президент не має права залишатись в екстремальних умовах. Він завжди має бути в матеріалі та готовим надати відповідну пораду чи прийняти якесь рішення у відповідності до Конституції чи поточної ситуації.
В цій історії є багато питань. Та знову ж таки, головне що президент не витратив кошти з бюджету. Цього разу він поступив благородно, бо використав свої кошти. Та, мабуть, на перше місце він не поставив те, що він президент, а потім все решта. Вираз «ти перш за все людина, а потім все решта» в цьому разі не підходить. Він президент України, а потім все решта.