 Журналист Ткач заявляет об угрозах и давлении после расследования об отпуске Порошенко на Мальдивах. У Луценко предлагают написать заявление

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналист написал на своей странице в Facebook.

"Восемь месяцев назад я задал вопрос президенту Порошенко о ситуации со свободой слова в Украине и преследования тех, кто критикует власть. Сегодня - неделя, как мы в программе "Схемы" опубликовали расследование "Мr. Petro Incognito. Тайный отпуск президента". За эту неделю мне пытались ломать почту, мессенджеры, присылали фейковые письма с фейковыми платежами, предупреждали "по тебе работают", была развернута кампания по дискредитации провластной армией ботов и ломов. Это была очень насыщенная неделя давления, неделя, когда машина пропаганды власти работала, не покладая рук. Неделя манипуляций и обид", - отмечает Ткач.

Он также приводит заявление президента Радио Свободная Европа/Радио Свобода Тома Кента относительно давления на Ткача, где тот осуждает любые попытки помешать работе журналистов, "дискредитировать или запугать их, в интернете или любым другим способом".

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"Наталья Седлецкая начинала свою подводку к нашему материалу в студии со слов "Как официальный миллиардер Петр Порошенко может позволить себе отпуск в любой стране мира". Этот тезис мы еще раз озвучивали в материале.

Вопросы, которые мы действительно поставили в материале и в запросе к президенту Порошенко и которые так и остались без ответа:

- Кто заплатил за Ваш перелет Киев-Мале-Киев с 1.01.2018 по 8.01.2018 самолетом Фалькон 7Х с бортовым номером ТС-KMR?

- Сколько стоил этот Ваш перелет?

- Каким образом осуществлялась оплата?

- Кто был вместе с Вами на борту этого самолета во время этих перелетов Киев-Мале-Киев?

- Сколько стоил Ваш отдых на Мальдивах в целом?

- Каким образом этот отдых был оплачен?

- Встречались ли Вы с кем-то из официальных лиц других стран, политиками или бизнесменами во время пребывания на Мальдивах в период с 1.08.2018 - 08.01.2018?

- Проходили ли Вы паспортный и таможенный контроль на вылете 01.01.2018 и по прилету в Киев 08.01.2018?

- Почему Вы покинули аэропорт не обычным образом через один из имеющихся терминалов?

- Почему Вас не сопровождал президентский кортеж по дороге из аэропорта "Киев" в Ваш дом в Козине вечером 08.01.2018?

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Конечно эти вопросы боты, ломы, блогеры не комментируют. Комментируют только вопрос, что Порошенко мог себе позволить такой отдых. Главные вопросы заговаривают второстепенными. Сознательно игнорируется, что максимальное количество времени в расследовании мы уделили именно "засекреченным" вопросам - прохождению паспортного контроля, выезду, подставным или вымышленным фамилиям, способом оплаты, использованию служебного положения и тд. Комментировать, зачем это делают ломы, боты, блогеры я не буду. Здесь все очевидно. А вот президента (поскольку пресс-конференций он не устраивает, а подойти к нему на публичных мероприятиях мне на прошлой неделе запретили сотрудники УГО) я спрошу: Что дальше, господин президент?", - заключает Ткач.









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В свою очередь, пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган предлагает журналисту написать заявление в связи с фактами давления и угроз, о которых он сообщил: "Обращаюсь к журналисту программы "Схемы" Михаилу Ткачу с предложением написать заявление на имя Генерального прокурора Украины Юрия Луценко в связи с изложенными им фактам в сети Фейсбук о давлении, которое он связывает с выходом расследования "Мr. Petro Incognito. Тайный отпуск президента". Прошу М.Ткача предоставить все имеющиеся у него факты угроз, фейковых писем и т.п., свидетельствующие о давлении на него как на журналиста. Генеральный прокурор Украины готов зарегистрировать уголовное производство для проведения следственных действий по данному факту".