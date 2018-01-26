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 Правовой статус Чийгоза и Умерова в России до сих пор не определен, – Полозов

Правовой статус заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова на территории соседней России не ясен, так как документы об их помиловании остаются засекреченными.

Как передает Цензор.НЕТ, в аннексированном Россией Крыму освобожденные могут быть подвергнуты преследованию, не исключил в комментарии Крым.Реалии адвокат Николай Полозов.

"Чтобы ехать в Крым, необходимо установить правовой статус. До выяснения этих обстоятельств поездка в Крым может быть сопряжена с определенными опасностями. Их (Чийгоза, Умерова – КР) могут подвергнуть уголовному преследованию, мы же не знаем, что написано в этих указах. Здесь необходимо провести юридическую подготовку, этим мы и занимаемся", – указал адвокат.

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Как сообщил адвокат, Тверской районный суд Москвы не принял к рассмотрению два административных иска от Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова к администрации президента России Владимира Путина. Суть исков касалась отказа Кремля предоставить информацию об указах о помиловании.

В сентябре 2017 года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил Ахтема Чийгоза к 8 годам колонии. Он был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Чийгоза обвиняли в организации массовых беспорядков.

После этого суд в Крыму приговорил к двум годам колонии-поселения Ильми Умерова. Его обвиняли в публичных призывах к сепаратизму.

Источник: https://censor.net.ua/n3046837
 
 
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