 Апелляционный суд Киева отправил Саакашвили под ночной домашний арест (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Такое решение приняла коллегия судей после рассмотрения на заседании 26 января апелляции ГПУ на решение суда первой инстанции по мере пресечения Саакашвили.

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Апелляционный суд г.Киева частично удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины, назначив экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с 22:00 до 7:00 (по адресу: г.. Киев, улица Костельная, дом 7 кв. 32).

Суд также обязал Саакашвили по первому требованию являться к следователю и не покидать Киев без разрешения прокурора.

Как сообщалось ранее, Саакашвили доставили в Печерский суд утром 11 декабря. Его подозреваютс в содействии преступной группировке по статье 256 Уголовного кодекса. Политику грозит от 3 до 5 лет за решеткой.

Сторона обвинения представила в суде ходатайство относительно избрания Саакашвили в качестве меры пресечения круглосуточного домашнего ареста.

Печерский районный суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры в виде круглосуточного домашнего ареста пресечения Саакашвили на время проведения расследования.

Ранее свою готовность взять на поруки лидера РНС Саакашвили выразили нардепы Деревянко, Опанасенко, Куприй, Костенко, Добродомов, Тимошенко и Шкрум. Кроме того, взять Саакашвили на поруки готов Анатолий Гриценко и депутат Киевсовета Дедовец.

Напомним, 5 декабря правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организаций. Отметим, что во время обыска в квартире Саакашвили поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители. Позже стало известно, что активисты вытащили Саакашвили из машины правоохранителей.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко на брифинге заявил, что акции Саакашвили финансировал Курченко. Также ГПУ обнародовала "переговоры соратника Саакашвили и представителя Курченко" и "переговоры Курченко и Саакашвили": "Я хочу построить с вами какую-то длинную историю".

Вечером 8 декабря правоохранители провели задержание Михеила Саакашвили в Соломенском районе города Киева. Инкриминируемая ему часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.