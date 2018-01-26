 Передача земли за пределами населенных пунктов в собственность территориальных громад начнется в феврале: мы нашли решение, - Гройсман

"Сегодня я поручу Госгеокадастру отвести и передать всю землю в управление объединенным территориальным громадам. Нам не нужно для этого никаких изменений в законы. Это значит, что буквально с февраля все объединенные громады смогут начать проектирование территорий, которые они хотят получить в собственность, а Госгеокадастр получит от меня поручение передать им эту землю", - сказал он журналистам во время рабочей поездки в Тернополь в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Премьер также уточнил, что государство профинансирует проекты отвода таких земель.

Смотрите также на «Цензор.НЕТ»: В этом году должны принять законы о приватизации и рынке земли, - Порошенко. ВИДЕО

"Объединенные территориальные громады управляют своей территорией только в пределах населенных пунктов. За их пределами землей, которая в принципе должна принадлежать громадам, управляет государство. Главы объединенных громад поднимают вопрос о том, чтобы полностью передать землю в управление этих громад", - пояснил премьер-министр.

Он напомнил, что в парламенте ведутся дискуссии по этому поводу, однако окончательного решения народные депутаты не нашли.

"Совместно с Минагропродом и Госгеокадастром мы нашли решение, которое не требует изменений в законодательство", - отметил В.Гройсман.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Из 32 млн га сельхозугодий платятся налоги только за 21, - Зубко

Глава правительства уточнил: "Я также отдам поручение Госгеокадастру согласовывать распределение земли, которая сейчас находится за пределами объединенных громад, но в управлении этого ведомства, только с советом объединенных громад".