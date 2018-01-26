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 Политика Украины
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Все про:земля (1423) Гройсман (3784) земельная реформа (90) децентрализация (340) Госгеокадастр (57) территориальная община (41)

 Передача земли за пределами населенных пунктов в собственность территориальных громад начнется в феврале: мы нашли решение, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал начало передачи земли в собственность объединенных территориальных громад за пределами населенных пунктов в феврале.

"Сегодня я поручу Госгеокадастру отвести и передать всю землю в управление объединенным территориальным громадам. Нам не нужно для этого никаких изменений в законы. Это значит, что буквально с февраля все объединенные громады смогут начать проектирование территорий, которые они хотят получить в собственность, а Госгеокадастр получит от меня поручение передать им эту землю", - сказал он журналистам во время рабочей поездки в Тернополь в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Премьер также уточнил, что государство профинансирует проекты отвода таких земель.

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"Объединенные территориальные громады управляют своей территорией только в пределах населенных пунктов. За их пределами землей, которая в принципе должна принадлежать громадам, управляет государство. Главы объединенных громад поднимают вопрос о том, чтобы полностью передать землю в управление этих громад", - пояснил премьер-министр.

Он напомнил, что в парламенте ведутся дискуссии по этому поводу, однако окончательного решения народные депутаты не нашли.

"Совместно с Минагропродом и Госгеокадастром мы нашли решение, которое не требует изменений в законодательство", - отметил В.Гройсман.

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Глава правительства уточнил: "Я также отдам поручение Госгеокадастру согласовывать распределение земли, которая сейчас находится за пределами объединенных громад, но в управлении этого ведомства, только с советом объединенных громад".

Источник: https://censor.net.ua/n3046832
 
 
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Во дерибан начнется! Как раз по профилю Гройсмана.
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"Нам не нужно для этого никаких изменений в законы !"... а Конституция ? хотя о чем это я...

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Оооо,то только можно себе представить,какое вы нашли решение ... Передача земли за пределами населенных пунктов в собственность территориальных громад начнется в феврале: мы нашли решение, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4523
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У него все заявления как обычно: абстрактно, не конкретно, и в будущем...
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Вот это вакханалия. Как можно передать земли, люди вдумайтесь. Они через местных карманных князьков сейчас подомнут под себя
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПередача земли за пределами населенных пунктов в собственность территориальных громад начнется в феврале: мы нашли решение, - Гройсман
 
 
 
 
 
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