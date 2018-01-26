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 Политика Украины
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 Суд удалился для принятия решения по апелляции ГПУ на меру пресечения Саакашвили

Коллегия судей Апелляционного суда Киева ушла в совещательную комнату для принятия решения по мере пресечения экс-президенту Грузии, лидеру "Рух новых сил" Михеилу Саакашвили.

Коллегия судей выслушала аргументы прокуратуры и адвокатов М.Саакашвили и удалилась для принятия решения по апелляции прокуратуры на решение Печерского районного суда Киева об отказе в домашнем аресте для М.Саакашвили, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

После этого политик сообщил журналистам и собравшимся в зале суда, что после оглашения решения он намерен озвучить свои дальнейшие планы.

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"Я хочу заявить, что какое бы ни было решение, оно не изменит нашего стремления продолжать свою деятельность и борьбу", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, Саакашвили доставили в Печерский суд утром 11 декабря. Его подозреваютс в содействии преступной группировке по статье 256 Уголовного кодекса. Политику грозит от 3 до 5 лет за решеткой. 

Сторона обвинения представила в суде ходатайство относительно избрания Саакашвили в качестве меры пресечения круглосуточного домашнего ареста.

Печерский районный суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры в виде круглосуточного домашнего ареста пресечения Саакашвили на время проведения расследования.

Ранее свою готовность взять на поруки лидера РНС Саакашвили выразили нардепы Деревянко, Опанасенко, Куприй, Костенко, Добродомов, Тимошенко и Шкрум. Кроме того, взять Саакашвили на поруки готов Анатолий Гриценко и депутат Киевсовета Дедовец.

Напомним, 5 декабря правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организацийОтметим, что во время обыска в квартире Саакашвили поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители. Позже стало известно, что активисты вытащили Саакашвили из машины правоохранителей.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко на брифинге заявил, что акции Саакашвили финансировал КурченкоТакже ГПУ обнародовала "переговоры соратника Саакашвили и представителя Курченко" и "переговоры Курченко и Саакашвили": "Я хочу построить с вами какую-то длинную историю".

Вечером 8 декабря правоохранители провели задержание Михеила Саакашвили в Соломенском районе города Киева. Инкриминируемая ему часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3046830
 
 
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Здається панамський ПРикормлений суд пішов супроти Міхо !!! Суд удалился для принятия решения по апелляции ГПУ на меру пресечения Саакашвили - Цензор.НЕТ 4305
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ааааааааааа)))))))))миху под домашний арест отправили
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Позор барыгам и их "посипакам"! Судей" прикормленных" на мыло! Свободу борцу с коррупцией!
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