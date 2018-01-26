 "В 2021 году Украина получит перспективу членства в Европейском Союзе", - Порошенко

Порошенко убежден, что Украина в 2021 году получит перспективу членства в ЕС. Об этом Президент заявил выступая на сессии Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"Я абсолютно убежден, что после волны популизма евроскептиков всё будет хорошо. Единственное, что изменится в 2021 году, – Украина с поддержкой Польши и Литвы получит перспективу членства в Европейском Союзе", - сказал Порошенко.

Кроме того, президент подчеркнул необходимость единства Европейского Союза и других демократических стран. "Основой для нашего единства являются наши ценности, а не деньги", - сказал он.

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"Я абсолютно убежден, что мы победим в пропагандистской войне, выиграем в информационной войне, станем победителями в гибридной войне, потому что правда – на нашей стороне", - заявил Порошенко.

Напомним, в 2014 году после Революции достоинства Украина подписала Соглашение об ассоциации с ЕС. В течение 2014-2017 гг. Соглашение ратифицировали Верховная Рада, Европарламент, а также национальные парламенты всех стран ЕС.