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 Политика Украины
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Все про:евроинтеграция (1830) Порошенко (14181) Евросоюз (11661)

 "В 2021 году Украина получит перспективу членства в Европейском Союзе", - Порошенко

В ходе выступления президент подчеркнул необходимость единства Европейского Союза и других демократических стран

Порошенко убежден, что Украина в 2021 году получит перспективу членства в ЕС. Об этом Президент заявил выступая на сессии Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"Я абсолютно убежден, что после волны популизма евроскептиков всё будет хорошо. Единственное, что изменится в 2021 году, – Украина с поддержкой Польши и Литвы получит перспективу членства в Европейском Союзе", - сказал Порошенко.

Кроме того, президент подчеркнул необходимость единства Европейского Союза и других демократических стран. "Основой для нашего единства являются наши ценности, а не деньги", - сказал он.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Мы будем победителями в гибридной войне и все будет окей, - Порошенко в Давосе

"Я абсолютно убежден, что мы победим в пропагандистской войне, выиграем в информационной войне, станем победителями в гибридной войне, потому что правда – на нашей стороне", - заявил Порошенко.

Напомним, в 2014 году после Революции достоинства Украина подписала Соглашение об ассоциации с ЕС. В течение 2014-2017 гг. Соглашение ратифицировали Верховная Рада, Европарламент, а также национальные парламенты всех стран ЕС.

Источник: https://censor.net.ua/n3046826
 
 
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Такого палева от ольгинцев я давно не видел "У 2021 році Україна отримає перспективу членства в Європейському Союзі", - Порошенко - Цензор.НЕТ 8135
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Ага! Тіпа виберіть мене такого чесного на 2 термін і ми в ЄС зразу ! "У 2021 році Україна отримає перспективу членства в Європейському Союзі", - Порошенко - Цензор.НЕТ 4114
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Перспектива у нас есть с 1992 года...вот только нет её реализации.Или новая перспектива выглядит свежее,а,"Птиц-Говорун"?
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"В 2021 году Украина получит перспективу членства в Европейском Союзе", - Порошенко" - вместо антикорупционного суда, Пахан нашёл новую дурку-лапшу для лохов, лично для меня загадка, как Пахан легко, непринуждённо лжёт в глаза не только в Украине, а и в Европе, причём происходит это у него совершенно искренне, жизнерадостно, и уже на протяжении нескольких лет, у меня лично создаётся впечатление, что он не дружит с головой, а может он уверен в том, что говорит правду, просто у него нет советников, нет взрослых детей, жены наконец, которые могут ему рассказать настоящее положение вещей, и что о нём думает украинский народ и весь цивилизованный мир, и что рейтинг его ниже плинтуса, но любой из этих вариантов опасный для Украины, значит у нас просто, неадекватный президент, и его надо немедленно проверить на детекторе лжи, либо сразу направить в психушку, где он может избежать посадки на нары.
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Як тільки бачу його виступ , все згадується Сід -лінивець , з Льодовикового періоду.
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"В 2021 году Украина получит перспективу членства в Европейском Союзе", - Порошенко. Цнензор.

Это ему робопророк София нагадала?

Вот мне София сообщила, что основываясь на анализе секретной дипломатической переписки, даже жалкий безвиз могут отменить до 2021 года.
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А еще будет доллар по 8,АТО за 10 дней,Аппачи продан Рошен
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«Я организовываю борьбу с коррупцией в Украине не в связи с визовой либерализацией, не в связи с траншем МВФ, а потому, что борьба с коррупцией - приоритет моей президентской политики. Я создал независимые антикоррупционные органы - НАБУ, САП, которые эффективно работают вместе с остальными институциями и уже демонстрируют первые результаты», - Порошенко на панельной дискуссии форума в Давосе.

Лолита и белка - друзья навек!
А тут еще в Давосе кто-то панель организовал.
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Экономика от Пророка
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Беда украинцев в том, что они не хотят работать, построить свою страну самим, им всё халяву подавай. Горько осознавать, что Майдан был ради халявы. Ради очередного доброго хозяина.
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Так не хотят работать ,что массово едут в Польшу на работу.
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Целая страна как маленький ребенок, эмоции, инфантилизм. Нужно найти врага, кто во всем виноват, вместо того чтобы наконец повзрослеть и взять ответственность на себя.
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Всё понятно с тобой, завоняло кацапской пропагандой.Пшло вон за поребрик, козломордое!
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Как говорил один покойный актер в русском шовинистическом фильме "72 метра" "... красную облупленную культяпку на воротник, а не ЕС!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"В 2021 году Украина получит перспективу членства в Европейском Союзе", - Порошенко
 
 
 
 
 
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