 Дело судьи с Луганщины, подозреваемого в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации, направлено в суд, - САП

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

По версии стороны обвинения это лицо, будучи главой Краснолучского городского суда Луганской области и в дальнейшем будучи прикрепленным к Рубежанскому городскому суду Луганской области, приобрел в собственность активы, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы на общую сумму более 13 млн грн (две квартиры в центре города Харькова, два машиноместа, драгоценные мебель и наличные средства в эквиваленте более 3 млн грн).

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Кроме того, будучи субъектом декларирования, судья подал заведомо недостоверные сведения в декларациях за 2015 и 2016 годы, не отразив имущество, находившееся в его пользовании и право собственности на которое зарегистрировано на его гражданскую жену (с которой в 2011 году осуществлено фиктивное расторжение брака) на общую сумму более 17 млн ​​грн. Среди незадекларированных объектов несколько квартир, дом, 8 земельных участков в курортной зоне АР Крым, нежилые объекты недвижимости, автомобили Nissan Pathfinder, BMW X5 и BMW X6, расходы на ремонт и благоустройство объектов недвижимости на значительные суммы.

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Бывшему главе Краснолучского городского суда Луганской области инкриминируется совершение уголовных преступлений, предусмотренных ст.366-1 (декларирование недостоверной информации), ч. 2 ст.368-2 (приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а так же передачу им таких активов любой другому лицу, совершенном должностным лицом, занимающим ответственное положение) УК Украины.

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