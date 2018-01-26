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Все про:Нацполиция (6777) Тихонов (56) торговля людьми (129) криптовалюта (4)

 "За последнее время имеем четыре факта похищения людей с требованием выкупа в электронной валюте", - Тихонов

Такой вид преступлений является сравнительно новым для страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

На днях были задержаны злоумышленники за вымогательство выкупа в биткоинах на сумму, эквивалентную 5 миллионам долларов. Об этом сообщил начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Сергей Тихонов.

По словам Тихонова, преступный мир адаптируется к изменениям очень быстро, в том числе - и к эволюции валюты. После появления криптовалюта и возможности передавать средства на электронный кошелек преступники пытаются воспользоваться этим способом для незаконного обогащения. Впервые с таким видом преступления украинские правоохранители столкнулись в 2016 году. В то же время полицейские также совершенствуют свои методы противодействия новым преступлениям.

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Руководитель подразделения рассказал об особенностях разоблачения преступных групп, специализирующихся на таком виде преступлений. В частности, речь идет об установлении злоумышленников, которых привлекает возможность получения средств, но сами злоумышленники при этом остаются идентифицированными. Похитители выходят на связь с родственниками жертвы, которые готовы отдать выкуп. При "расчетах" со злоумышленниками пострадавшие используют криптовалюту.
Сергей Тихонов отметил, что в 2017 году полиция зарегистрировала 507 уголовных производств по факту похищения людей. Уже 386 злоумышленникам сообщено о подозрении. В четырех случаях злоумышленники требовали выкуп в виде криптовалюты.

"Мы видим здесь четкую роль организованной преступности, затем - работаем над выявлением организованных преступных групп, которые за этим стоят. Кроме того, мы обнаруживаем конкретных людей, которые отдают приказы, находясь иногда в других странах мира ", - сообщил Сергей Тихонов.полицейские освободили заложников, несколько месяцев провели в плену.

"Злоумышленники идентифицированы, пока с ними проводят следственные действия. В то же время мы активно работаем дальше, чтобы установить других участников преступной группы и привлечь их к ответственности ", - отметил руководитель Департамента.

Источник: https://censor.net.ua/n3046823
 
 
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вот так когда-нибудь откроешь газету " Ведомости на Рыбальском", найдешь колонку " биржевые новости", а там курс барбариса или дюшеса...
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Вчера в городе был дерзко ограблен магазин "Все для рыбалки".
Судя по украденному, злоумышленники идут на леща.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"За последнее время имеем четыре факта похищения людей с требованием выкупа в электронной валюте", - Тихонов
 
 
 
 
 
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