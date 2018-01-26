 Порошенко планирует обсудить с Трампом и Тиллерсоном поставки оружия и миротворцев на Донбассе, - Bloomberg

Об этом он сказал в интервью агентству Bloomberg на полях 48-я встречи Всемирного экономического форума в Швейцарии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Надеюсь, что завтра состоится встреча с Дональдом Трампом. Безусловно, состоится встреча с Рексом Тиллерсон, и мы обсудим различные вопросы сотрудничества со Штатами в области экономики, безопасности (в частности, по поставкам оборонительного оружия), поддержки украинских реформ и, в частности, миротворцев, которых должна ввести Совет безопасности ООН в восточные регионы моей страны, чтобы остановить убийства украинцев, осуществляемых русскими", - сказал Порошенко.

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Президент также выразил надежду, что Украина сможет до апреля получить транш от Международного валютного фонда, поскольку страна "выполнила 80 процентов" своих обязательств.