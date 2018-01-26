 Порошенко планирует обсудить с Трампом и Тиллерсоном поставки оружия и миротворцев на Донбассе, - Bloomberg

Об этом он сказал в интервью агентству Bloomberg на полях 48-я встречи Всемирного экономического форума в Швейцарии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Надеюсь, что завтра состоится встреча с Дональдом Трампом. Безусловно, состоится встреча с Рексом Тиллерсон, и мы обсудим различные вопросы сотрудничества со Штатами в области экономики, безопасности (в частности, по поставкам оборонительного оружия), поддержки украинских реформ и, в частности, миротворцев, которых должна ввести Совет безопасности ООН в восточные регионы моей страны, чтобы остановить убийства украинцев, осуществляемых русскими", - сказал Порошенко.
Президент также выразил надежду, что Украина сможет до апреля получить транш от Международного валютного фонда, поскольку страна "выполнила 80 процентов" своих обязательств.
А ты почему сегодня такой агрессивный? Обычно таким был Чтец или Серов Свидомый. Сам на себя не похож. Новые инструкции?
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А МВФ вимагає 100% і збільшення пенсійного віку.
идиотом больше идиотом меньше - рояли не играет...
прогнозы на нерест ее есть?шо скрепоносцы об ей судачат в пидере?
она их добьет и будет вся в белом и на лабутенах.
за вону даже сомнений нет - вона выползет по весне,
гон у змей по весне..
най памьятую іі премьером - боже зборонь від такіх премьерів, як на мене...
і це вона розуміе - гадюка, алеж не дура.
замість себе якесь міхутаве знайде...
*міхувате
и берет с собой бутылку воды?
то ето не карклсон, а смех...
оставьте дурака в покое, вода закончится - он по леснице спустится за еще одной бутылкой.
давай включайся.
Ну, а если по делу то Вона ради своих амбиций (и не только) еще "горя наробить".
совет, если позволено, - знать английский и говорить на нем - ето две большие тети Тани.
Хочешь знать английский?
говори на нем....- ищи собеседников и говори.
Уверен ты справишься...
вухам треба звикнути то тіх звуках,
язику треба звикнути іх проізносити.
і знову ми приходимо до спілкування.
слухати - відповідати, спілкування.
пробачте вже мене за неврукані літери.на моеі клаві крім англ. буков іншіх нема...
стараюся вже як можу
Плаче - схоронили вже батьків.
Навзаем і твоеі родині....
Кто еще кроме Педро укатил в Давос ?
Ты не знаешь что кроме Порошенко в Давос еще Труханов поехал ?
Из за Труханова (?
эрнето м
что там еще у тебя?
Горіть у пеклі, москалі!
А я рання пташка.
😀😸
Я тоже могу сразу с пяти стволов-девайсов хватает!!!
😀😀