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 Политика Украины
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 Порошенко планирует обсудить с Трампом и Тиллерсоном поставки оружия и миротворцев на Донбассе, - Bloomberg

Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении обсудить в пятницу, 26 января, в Давосе во время встречи с лидерами США вопросы экономической, безопасности ситуации, в частности поставки оборонительного оружия Украина.

Об этом он сказал в интервью агентству Bloomberg на полях 48-я встречи Всемирного экономического форума в Швейцарии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Надеюсь, что завтра состоится встреча с Дональдом Трампом. Безусловно, состоится встреча с Рексом Тиллерсон, и мы обсудим различные вопросы сотрудничества со Штатами в области экономики, безопасности (в частности, по поставкам оборонительного оружия), поддержки украинских реформ и, в частности, миротворцев, которых должна ввести Совет безопасности ООН в восточные регионы моей страны, чтобы остановить убийства украинцев, осуществляемых русскими", - сказал Порошенко.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Порошенко встретится с президентом США в Давосе, - Климкин

Президент также выразил надежду, что Украина сможет до апреля получить транш от Международного валютного фонда, поскольку страна "выполнила 80 процентов" своих обязательств.

Источник: https://censor.net.ua/n3046690
 
 
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Ну он же сцарь,да и хрен с ним не долго уже ему осталось...
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Что случилось? Получили другие указания? Вы же отпетый шокобот.
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Кстати вспомнил,он еще тот порохобот
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Они себе раньше такого не позволяли. За такие слова меня раньше в пять секунд в пыль растирали.
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Чого оце тут брешеш? Поїхав з України, то і не лізь у наші справи.
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Я проксеныш. Это второй вариант.
А ты почему сегодня такой агрессивный? Обычно таким был Чтец или Серов Свидомый. Сам на себя не похож. Новые инструкции?
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Та ні, це не проксі. Ви звичайний послідовник регіоналів☺
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Я то якраз дома. Так що гуляй, канадський регіонал.
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Обсудил бы еще с белодомом и вопрос касательно повышения размера пенсий - было бы в тему т.н. реформ да пошло б в зачет одному и другому вождям двух держав. Может, тогда хоть что-то и перепало бы нашим пенсионерам, которые копейки свои вынужденны считать?
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Не, конечно, он планирует, ну надо же нам засрать мозги. А они знают об этом?
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ВОна возле туалета всё обсудит не переживай.
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Які миротворці з Радбезу ООН, якщо там вєто росії?
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"в восточные регионы моей страны..." Чекнутый клептоман не исправим.
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Порошенко планирует......... А Тиллерсон планирует обсудить совсем другие вопросы. Скорейшее отстранение от власти Порошенко.
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Простой анализ событий. Я согласен с Саакашвили, что инфу про Мальдивы могли получить только люди, у которых в руках мощная гос. машина. Это сделали США. Под вами зашатался стул. Который день подряд Педра избивают в Давосе вопросом о антикор суде? Столько дней вы и молчите.
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Там ніякого аналізу ви не писали, а просто за Тіллерсона стверджуєте те, що він не казав.
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Хто про що мовчить! Я що за Петра чи антикорупційного суд відповідаю? У вас там з головою в порядку?
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сепарня, недобитые коммуняки и ольгинская кацапня (ну эти по долгу службы), спят и видят отстранение пороха от власти. Только хер им на рыло! Будут выборы и там будут видно. Убогие не понимают, что следующий през будет еще более проУкраинский и им один хрен ничего не светит!
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Президент также выразил надежду, что Украина сможет до апреля получить транш от Международного валютного фонда, поскольку страна "выполнила 80 процентов" своих обязательств. Источник: https://censor.net.ua/n3046690
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А МВФ вимагає 100% і збільшення пенсійного віку.
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У тебе час змінився і повертаєшся в Україну? Діаспора вже не сприймає твою брехню😀!
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Таки задуло с другого боку. Есть приказ не так рьяно облизывать Харанта?
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Я тебе запитав, а ти на моє запитання задаємо своє? Тобто ти не українець!
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С тех пор как Педро укатил в Давос, произошли резкие изменения в работе порохоботов. Проинформируй нас. Интересно.
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По перше я до них не належу. По друге чекаю від вас відповіді.
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Тобто відповісти вам нема чого. Зрозуміло. Виконую вашу забаганки і спамлю вас за флуд.
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Какая может быть дискуссия с порохоботами и тролями?
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не спамте его Али... - хай висит.
идиотом больше идиотом меньше - рояли не играет...
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Схоже на те, бо не хоче відповідати українською.
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шо с корюшкой?
прогнозы на нерест ее есть?шо скрепоносцы об ей судачат в пидере?
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А шо ж ВОна??..ВОна хоть у тубзика постоит???
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коса в засаде - ждет споткувшегося и вот когда все в дерьме,
она их добьет и будет вся в белом и на лабутенах.
за вону даже сомнений нет - вона выползет по весне,
гон у змей по весне..
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Але Вона Україні не дуже потрібна. Рейтинг її вже низький, бо народ дав оцінку її діям по Криму ...
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якщо вона потрібна народу Украіни - народ і скаже свое слово на виборах.
най памьятую іі премьером - боже зборонь від такіх премьерів, як на мене...
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100%. Але пам'ятаю 90-ті роки і сусідів, які були за Вону. Потім сусідка вибачалася і казала, що тепер ніколи за неї не проголосує. Після її ролі в Кримських подіях вона втратила 90% послідовників.
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іі роль в кримських подіях - це крапка в іі карьері як політика.
і це вона розуміе - гадюка, алеж не дура.
замість себе якесь міхутаве знайде...
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Так нібито і знаходила міхутаве, але воно каламутне
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когда человек лезет на крышу, шо бы спрыгнуть и убиться,
и берет с собой бутылку воды?
то ето не карклсон, а смех...
оставьте дурака в покое, вода закончится - он по леснице спустится за еще одной бутылкой.
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Саня Крест - заканчивай балду ганять,
давай включайся.
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Ага, ента не Хасан а Крещатик....Почерк знаю!!😀
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ну и чего ты меня со списка вычеркнул, Бакс?
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Hi to the night worker/ Привет пятнадцатый. Сказал бы, где эта тварюка должна быть (но отправят либо в спам местные, либо в "баню" модератор). Поздравь удалил акцент в английском (приобрел немного арабского). Мне "старому пердуну" пришлось менять понятия времен и использований инговых форм глагола. Герундий наше фффсе!
Ну, а если по делу то Вона ради своих амбиций (и не только) еще "горя наробить".
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Поздравляю!

совет, если позволено, - знать английский и говорить на нем - ето две большие тети Тани.
Хочешь знать английский?
говори на нем....- ищи собеседников и говори.

Уверен ты справишься...
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В Україні лише на деяких роботах є спілкування англійською. От моя дочка непогано вивчила англійську, але весь час працює і говорити англійською нема з ким.
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спілкування це майже все.
вухам треба звикнути то тіх звуках,

язику треба звикнути іх проізносити.
і знову ми приходимо до спілкування.
слухати - відповідати, спілкування.
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Ти теж з планшету відповідаєш і нема літери "ї"? Можна поставити віртуальну клавіатуру! Не забувай українську мову, бо то є код людини.
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не з планшету, Алі.
пробачте вже мене за неврукані літери.на моеі клаві крім англ. буков іншіх нема...

стараюся вже як можу
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Ок. Нужна постоянная "языковая среда" (мовне оточення). Вибач не маю можливості. Волинь рулить!! Дружині мої вітаннячка.
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Дякую дуже, жинці передав твое вітання.
Плаче - схоронили вже батьків.
Навзаем і твоеі родині....
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С тех пор как Педро укатил в Давос, произошли резкие изменения в работе порохоботов. Проинформируй нас. Интересно.

Кто еще кроме Педро укатил в Давос ?
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Ну что там проксеныш ?
Ты не знаешь что кроме Порошенко в Давос еще Труханов поехал ?
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Проксеныш, ты чего сегодня такой агрессивный ?
Из за Труханова (?
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Боты, идите спать! АлиХасана юзал Хрещатик (он же Крест)? Очень похожий стиль на того несчастного.
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Добрий ранок, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
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Доброго ранку! Хоч для мене ще ніч! Піду відпочивати.
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Саньок, ты и за Хасана постишь? Паролями обменялись?
Я тоже могу сразу с пяти стволов-девайсов хватает!!!
😀😀
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Лолит, не смеши Бога своими планами...😇
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко планирует обсудить с Трампом и Тиллерсоном поставки оружия и миротворцев на Донбассе, - Bloomberg
 
 
 
 
 
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