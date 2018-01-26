 Подполковник полиции, подозреваемый в "крышевании" преступников на киевском вокзале, арестован с возможностью залога 1,76 млн грн

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"По ходатайству прокуратуры, подполковника полиции - организатора преступной группы полицейских, которые покрывали грабителей, суд заключил под стражу", - сообщила она. Злоумышленнику избрана мера пресечения с возможностью внесения залога.

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"Одновременно в качестве альтернативы суд определил ему залог в размере более 1 млн 762 тыс грн", - добавила Максимец.

Напомним, 25 янваоя в Киеве задержали 6 полицейских по подозрению в покрытии грабителей на столичном железнодорожном вокзале.