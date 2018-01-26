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 Происшествия, Киевские новости
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 Подполковник полиции, подозреваемый в "крышевании" преступников на киевском вокзале, арестован с возможностью залога 1,76 млн грн

Суд взял под стражу подполковника полиции, подозреваемого в организации "крышевания" криминалитета на железнодорожном вокзале Киева.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"По ходатайству прокуратуры, подполковника полиции - организатора преступной группы полицейских, которые покрывали грабителей, суд заключил под стражу", - сообщила она. Злоумышленнику избрана мера пресечения с возможностью внесения залога.

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"Одновременно в качестве альтернативы суд определил ему залог в размере более 1 млн 762 тыс грн", - добавила Максимец.

Напомним, 25 янваоя в Киеве задержали 6 полицейских по подозрению в покрытии грабителей на столичном железнодорожном  вокзале.

Источник: https://censor.net.ua/n3046689
 
 
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это нова полиция - очьень важьно? Наверное на его место уже присмотрели кого то с дамбаса по программе их ждут дома, в полиции.
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Какая новая полиция ? Это полиционеры из старой гвардиии.
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Вангую - заставу за цілого підполковника внесуть. Родичі - успішні бізнесмени. Подполковник полиции, подозреваемый в "крышевании" преступников на киевском вокзале, арестован с возможностью залога 1,76 млн грн - Цензор.НЕТ 6445
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Да за такого человека цыгане и 5 наколядуют...
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так те кого он крышевал залог внесут - башку когда нибудь научимся включать?
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подросла молодая поросль, ментами заделалась.
сама в ворье превратилась и превратила Киевский Вокзал в тупую воровскую возню.
шо то мы тут не доеб...ли, отцы.
шо то не думали....
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и опять преступника под залог торгаши страной выпустят. Огласите твари прейскурант цен, сколько сейчас стоит человеческая жизнь, сколько выкупить из тюрмы террориста или вора?
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Я бы с горем пополам ещё мог бы не оправдать, но хоть как то понять крышующего бандитов, грабящих богатых людей. Но кто в наше время ездит на поезде? Чаще всего те, кто не может позволить себе ни самолёт, ни автомобиль. То есть самые бедные слои населения. И крышевать тех, кто грабит бедных - это в натуре гадство. Даже по уголовным понятиям не принято обворовывать работяг. А тут такое... Дно пробито, господа.
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А я наивный думал, что под залог только за экономические отпускают(..Интересно, а какой будет залог по статье - подстрелил презика?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПодполковник полиции, подозреваемый в "крышевании" преступников на киевском вокзале, арестован с возможностью залога 1,76 млн грн
 
 
 
 
 
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