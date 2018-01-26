 Двое ветеранов АТО с ампутациями пройдут реабилитацию в Чехии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

24 января, в Киев на военный аэродром прибыла чешская делегация во главе с заместителем председателя Сената Чешской Республики Иржи Шестаком с целью реализации проекта реабилитации участников АТО в Чехии.

"Мы хотим помочь украинским солдатам, воюющим за свою землю отстаивая государственный суверенитет и территориальную целостность своего государства. Тем, кто имеет сложные ампутации и требует качественного медицинского ухода, сегодня предоставляем возможность медицинской реабилитации в реабилитационно-санаторном центре "Дарков" вблизи города Острава. Сейчас это только два ветерана, однако это только начало. Надеюсь, что этот пилотный проект будет и в дальнейшем работать", - отметил Шестак.

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Два ветерана АТО с ампутированными конечностями Виталий Легуша и Олег Федорчук 25 января тем же самолетом отправились на недельную медицинскую реабилитацию в Чехию.