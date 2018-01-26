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 Политика Украины
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 НАБУ расследует деятельность мэра Одессы Труханова, - Трепак

Нацинальное антикоррупционное бюро Украины занимается расследованием дел против мэра Одессы Геннадия Труханова.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил экс-первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Трепак, передает Цензор.НЕТ.

По данным Трепака, НАБУ активно расследует махинации с коммунальным имуществом Одессы в которых возможно замешан мэр Труханов.

"Усилия НАБУ могут стать знаковым событием - и не только для Одессы, но и всей Украины. Ведь известно, как после Революции Достоинства раздувались сепаратистские настроения в Одессе и как к ним относилась власть. Только благодаря действиям правоохранительных органов, прежде всего СБУ, тогда удалось предотвратить образование в Одессе сепаратистских образований вроде так называемых "ДНР" и "ЛНР", - написал Трепак.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: СБУ и ГПУ проигнорировали мои запросы о российском гражданстве Труханова, - Найем

По информации Трепака Труханов сейчас "находится за пределами Украины и пытается "решить" вопрос через влиятельных лиц"

"Нельзя исключать того, что ему удастся найти "компромиссный" (наиболее приемлемый для него) вариант, поскольку мэром Одессы в октябре 2015 он стал при активной поддержке Банковой", - отметил экс-первый заместитель главы СБУ. Он также напомнил о возможном российском гражданстве мэра Одессы.

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НАБУ расследует деятельность мэра Одессы Труханова, - Трепак 01

Источник: https://censor.net.ua/n3046687
 
 
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Удивительно,почему этого сподвижника "русского мира" времён 14 года,ГРАЖДАНИНА РФ (по второму паспорту) ещё не берёт в разработку СБУ ?
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в СБУ у него все схвачено, судя по событиям последних пары-тройки лет.
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Це риторика,'люди не вірять СБУ,хіба,може, бояться.
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Мне кажется, что были дела значительно важнее. А сейчас дошли руки и до Труханова
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Горіхи , звичайно,набагато важливіші за труханова.
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По той простой причине, что перед президентскими выборами, соевый мальдивский барыга на столько боялся пролететь мимо тазика, что помимо мерзкого договоряка в Вене с Фирташем, где он отдал взамен за голоса избирателей Клячка-Этинзона на разграбление столицу, в Одессе был сходняк с руководством еврейских бандитских кланов, которым был подконтролен город с портами. На сходняке барыга взамен голосов одесских избирателей, пообещал и в дальнейшем оставить им доить регион. В итоге евреи его не кинули и дали голоса. Барыга, в свою очередь, сдержал слово и дал им и дальше творить в регионе всё что заблагорассудится. Труханов - их человек. А что они творили можно было наблюдать во время травли Михаила Саакашвили, при том, что он был в регионе человеком президента.
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За какой это границей находятся влиятельные на НАБУ лица ?
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Ага, чувак в греции окопался, хрен достанете вы пэтрушкину шестерку
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Ай-яй.... Вот разбойники! На святое замахнулись! На труханова, оберегаемого и АП, и СБУ и прочей правящей шлои*енью.
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Так и хотят, шоб путен напал. Ничо, пэтька с Давоса вернется, порядок наведет.
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Согласно распоряжению №08В от 25 января Геннадий Труханов в сопровождении вице-мэра Одессы Павла Вугельмана и директора Агентства программ развития Одессы Александры Олейниковой отправился на три дня - с 26 по 28 января в Давос .😂
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Скоро будет продажа припортового завода, хотят поставить своего человека вот и начали.
Я НЕ ВЕРЮ НЕ В ОДИН НОВОСОЗДАННЫЙ ОРГАН. Столько времени прошло и не один не отбывает срок. Это не то что зрада. Это просто надо люстрировать по принципу Линча.

Потому что иза их бездействия воруются млрд.
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Снова своих дружков хотят отмазать.
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Трєпак - колабораціоніст,бо колабораціоністів називає "сепаратистами".І не мусора зберегли Одесу,а свідомі громадяни.Мусора всіх гатунків - колабораціоністи,за мізерними виключеннями,що підтверджують загальну тенденцію.
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07.2014-07.2015 - перший заступник начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України;

З 19 липня 2015[2] року до 14 квітня 2016[3] був першим заступником Голови Служби безпеки України - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України. Звільнився зі служби в органах державної безпеки.

З 07.2016 - професор кафедри Національної академії Служби безпеки України.

Учасник бойових дій на Сході України.
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Та всі вже добряче обізнані,як мусора "УБД" отримують.В багатьох друзі ,родичі чи знайомі справді захищали Україну в складі ЗСУ або добровольчих озброєних організацій - і з мусорами там теж стикалися.
Тож,скільки ворогів вбив Трєпак під час своєї "УБД"?
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А цікаво, як почувається людина, яка чотири зайвих роки ходить на волі? Вважає оточуючих лохами? Вірить у силу нечесно зароблених грошей? Чи відчуває вона щиру вдячність до тих, хто дозволив їй уникати заслуженої буцегарні? Чомусь думаю, що їх вона теж вважає лохами, але корисними лохами. А про що думають ті, які маючи повну інформацію про діяння злочинця, замість запроторити того за ґрати, натомість покривають з тих чи інших причин його діяння? Вони теж мають всіх за лохів, а злочинця - за корисного лоха? Самовпевненість - паршива штукенція. Вона відриває людей від реальності, спотворює оточуючий світ, змушуючи самовпевненого індивідуума робити замість правильних кроків хибні. А коли ходиш по лезу ножа - будь-який хибний крок може бути фатальним. І тоді виявиться, що найбільше лохів плодить самовпевненість. Злочини будуть покарані. така вже природа цього світу.
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Значит НАБУ взялось за Труханова и он поехал в Давос к влиятельным лицам, что бы они повлияли на НАБУ.
Решить вопрос, что бы найти компромисный вариант потому что он стал мером при поддержке Банковой.
Ребус какой то.
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Так это же бандюга кацапская офшорник Труханов подельник Порошенка. Потому барыжному СБУ не было видно что у него два паспорта рассийский и греческий....договорняк барыжный ОПГ, и просто была дана команда из рошеновской мафии ОПГ - АП не трогать этого бандитского персонажа, это был свой чувак смотрящий поставленный убогим Порошенком на выборах фальсифицированных в Одессу, Труха башлял бабло в Киев на банковую. Теперь коррумпированые офшорники ОПГ Пороха дали ему слинять.
З цього все почалося: Саакашвілі розповів про причини конфлікту з Порошенком все почалося через боротьбу з місцевою мафією в Одесі.
Я прийшов до Одеси і почав розбиратися з місцевою мафією. Одеська митниця щомісяця надсилала в Адміністрацію президента п'ять мільйонів доларів. А тут ми призначили туди Марушевську (нині екс-керівник Одеської митниці Юлія Марушевська,) і вони перестали щось надсилати. З одного боку, хороша реклама нового обличчя влади, а з іншого - без п'яти мільйонів теж погано, виникло перше невдоволення", - заявив Саакашвілі.
За його словами, новим витком конфлікту стала ситуація з Одеським припортовим заводом. "Потім президент в конфлікті навколо Одеського припортового заводу підтримав місцевих мафіозі. Мера Одеси Труханова та інших, які гроші викачували, а президент Порошенко їх покривав. Тобто пішли конкретні історії, а не просто неприязнь.
А кульмінація - його відмова поміняти уряд з моєю допомогою", - сказав Саакашвілі. Я хотів поновлення політичного курсу і політичного класу. Щоб нові люди почали нові реформи. І він на це не пішов", - підсумував Саакашвілі. Труханова место на НАРАХ как и Пороха ОПГ.
http://expres.ua/news/2018/01/24/281637-cogo-pochalosya-saakashvili-rozpoviv-prychyny-svarky-poroshenkom
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Мэр Одессы Геннадий Труханов так и не вышел из отпуска, который должен был закончиться 19 января, и находится в Греции. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил «Обозреватель».
«Обычно 19 января Труханов никогда не упускал случая покрасоваться перед камерами на Крещение, ныряя в лунке. Судя по всему, сегодня он ныряет в Средиземном море. В отпуск он спешно отправился еще 27 декабря, накануне приезда президента в Одесскую область. Выглядело это очень странно», - сказал собеседник.
Однако затем появилась информация, что Национальное антикоррупционное бюро готовит задержание Труханова по делу о незаконной застройки города. В связи с этим в отпуске в Греции мэр Одессы пытался решить вопрос, чтобы его не задерживали.
Официально командировку Труханов оформил до 24 января . Если он не вернется и к этому сроку, источники «Обозревателя» не исключают, что городской голова Одессы останется жить в Греции уже по греческому паспорту.
Судя по тому, что эта новость появилась сегодня, Труханов так и не вернулся из "командировки". Аминь! НАБУ расследует деятельность мэра Одессы Труханова, - Трепак - Цензор.НЕТ 7209

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У него люстра на голове ?
Кривосися.
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Да никуда он не линял.
В командировке он.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ расследует деятельность мэра Одессы Труханова, - Трепак
 
 
 
 
 
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