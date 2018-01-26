 НАБУ расследует деятельность мэра Одессы Труханова, - Трепак

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил экс-первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Трепак, передает Цензор.НЕТ.

По данным Трепака, НАБУ активно расследует махинации с коммунальным имуществом Одессы в которых возможно замешан мэр Труханов.

"Усилия НАБУ могут стать знаковым событием - и не только для Одессы, но и всей Украины. Ведь известно, как после Революции Достоинства раздувались сепаратистские настроения в Одессе и как к ним относилась власть. Только благодаря действиям правоохранительных органов, прежде всего СБУ, тогда удалось предотвратить образование в Одессе сепаратистских образований вроде так называемых "ДНР" и "ЛНР", - написал Трепак.

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По информации Трепака Труханов сейчас "находится за пределами Украины и пытается "решить" вопрос через влиятельных лиц"

"Нельзя исключать того, что ему удастся найти "компромиссный" (наиболее приемлемый для него) вариант, поскольку мэром Одессы в октябре 2015 он стал при активной поддержке Банковой", - отметил экс-первый заместитель главы СБУ. Он также напомнил о возможном российском гражданстве мэра Одессы.

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