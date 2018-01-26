 НАБУ расследует деятельность мэра Одессы Труханова, - Трепак

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил экс-первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Трепак, передает Цензор.НЕТ.
По данным Трепака, НАБУ активно расследует махинации с коммунальным имуществом Одессы в которых возможно замешан мэр Труханов.
"Усилия НАБУ могут стать знаковым событием - и не только для Одессы, но и всей Украины. Ведь известно, как после Революции Достоинства раздувались сепаратистские настроения в Одессе и как к ним относилась власть. Только благодаря действиям правоохранительных органов, прежде всего СБУ, тогда удалось предотвратить образование в Одессе сепаратистских образований вроде так называемых "ДНР" и "ЛНР", - написал Трепак.
По информации Трепака Труханов сейчас "находится за пределами Украины и пытается "решить" вопрос через влиятельных лиц"
"Нельзя исключать того, что ему удастся найти "компромиссный" (наиболее приемлемый для него) вариант, поскольку мэром Одессы в октябре 2015 он стал при активной поддержке Банковой", - отметил экс-первый заместитель главы СБУ. Он также напомнил о возможном российском гражданстве мэра Одессы.
Я НЕ ВЕРЮ НЕ В ОДИН НОВОСОЗДАННЫЙ ОРГАН. Столько времени прошло и не один не отбывает срок. Это не то что зрада. Это просто надо люстрировать по принципу Линча.
Потому что иза их бездействия воруются млрд.
З 19 липня 2015[2] року до 14 квітня 2016[3] був першим заступником Голови Служби безпеки України - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України. Звільнився зі служби в органах державної безпеки.
З 07.2016 - професор кафедри Національної академії Служби безпеки України.
Учасник бойових дій на Сході України.
Тож,скільки ворогів вбив Трєпак під час своєї "УБД"?
Решить вопрос, что бы найти компромисный вариант потому что он стал мером при поддержке Банковой.
Ребус какой то.
З цього все почалося: Саакашвілі розповів про причини конфлікту з Порошенком все почалося через боротьбу з місцевою мафією в Одесі.
Я прийшов до Одеси і почав розбиратися з місцевою мафією. Одеська митниця щомісяця надсилала в Адміністрацію президента п'ять мільйонів доларів. А тут ми призначили туди Марушевську (нині екс-керівник Одеської митниці Юлія Марушевська,) і вони перестали щось надсилати. З одного боку, хороша реклама нового обличчя влади, а з іншого - без п'яти мільйонів теж погано, виникло перше невдоволення", - заявив Саакашвілі.
За його словами, новим витком конфлікту стала ситуація з Одеським припортовим заводом. "Потім президент в конфлікті навколо Одеського припортового заводу підтримав місцевих мафіозі. Мера Одеси Труханова та інших, які гроші викачували, а президент Порошенко їх покривав. Тобто пішли конкретні історії, а не просто неприязнь.
А кульмінація - його відмова поміняти уряд з моєю допомогою", - сказав Саакашвілі. Я хотів поновлення політичного курсу і політичного класу. Щоб нові люди почали нові реформи. І він на це не пішов", - підсумував Саакашвілі. Труханова место на НАРАХ как и Пороха ОПГ.
http://expres.ua/news/2018/01/24/281637-cogo-pochalosya-saakashvili-rozpoviv-prychyny-svarky-poroshenkom
«Обычно 19 января Труханов никогда не упускал случая покрасоваться перед камерами на Крещение, ныряя в лунке. Судя по всему, сегодня он ныряет в Средиземном море. В отпуск он спешно отправился еще 27 декабря, накануне приезда президента в Одесскую область. Выглядело это очень странно», - сказал собеседник.
Однако затем появилась информация, что Национальное антикоррупционное бюро готовит задержание Труханова по делу о незаконной застройки города. В связи с этим в отпуске в Греции мэр Одессы пытался решить вопрос, чтобы его не задерживали.
Официально командировку Труханов оформил до 24 января . Если он не вернется и к этому сроку, источники «Обозревателя» не исключают, что городской голова Одессы останется жить в Греции уже по греческому паспорту.
Судя по тому, что эта новость появилась сегодня, Труханов так и не вернулся из "командировки". Аминь!
Кривосися.
В командировке он.