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 Российский наемник Агеев приговорен к 10 годам лишения свободы, - адвокат Чевгуз

В Луганской области суд признал виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы российского военнослужащего Виктора Агеева.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил адвокат Агеева Виктор Чевгуз, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня россиянин Виктор Агеев Новоайдарским районным судом Луганской области приговорен к 10 годам лишения свободы.

Вчера по уголовному делу россиянина Агеева закончилось судебное следствие и состоялись судебные дебаты. По мнению прокурора, так называемая самопровозглашенная "ЛНР" является террористической организацией, в которую и вступил по контракту россиянин В. Агеев. Кроме того, Агееву инкриминировалось незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. По совокупности преступлений, прокурор просил приговорить Агеева к 12 годам лишения свободы, с конфискацией принадлежащего ему имущества", - написал адвокат. 

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Прокуратура игнорирует показания и улики, доказывающие причастность диверсанта Агеева к армии РФ, - InformNapalm ФОТО+ВИДЕО

Защита считает приговор излише суровым и намерена его обжаловать.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 24 июня 2017 года у с.Желобок Славяносербского района украинские военные обезвредили диверсионно-разведывательную группу террористов. Четырех боевиков задержали, один из них оказался действующий военнослужащий ВС РФ по контракту В.Агеев.

Минобороны РФ заявило, что В.Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. Сам В.Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ: "Я военнослужащий. Часть 65246 (расположена в городе Новочеркасск, это полк связи и учебный центр Воздушно-космических сил России)".

Читайте: Военнослужащего РФ Агеева нет в списках на обмен, - адвокат

Российский наемник Агеев приговорен к 10 годам лишения свободы, - адвокат Чевгуз 01

Источник: https://censor.net.ua/n3046684
 
 
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Это недоказуемо, если кацапы сами это не признают. У нас нет официально полученных документов, а показания самого Агеева не служат доказательством. В этом отношении здесь полный тупик.
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маманька его посмотрит киселя и утешится...
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руснявый в смысле мордовско - удмуртский?
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Просто позор нашему следствию, что не вытянули из него имена генералов и офицеров, кто его отправлял в Украину убивать украинцев. Я точно не знаю, но у американцев все, кто попадает в Гуантанамо, всё рассказывают, причём с полными подробностями...
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Гуантаномо - не территория США,и поэтому на задержанных там не распространяется Конституция США. Т.е.,там их можно подвергать нехорошим способам дознания.
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А почему не попросить американских друзей допросить военнослужащего РФ, а потом вернуть его обратно? Целым и невредимым, естесственно...
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"военнослужащий вс рф" - ето кацсрочня набутылиная.
все остальное, включая агеева - добровольная, жадная и тупая руснявая падаль...
10 лет ему - ето насмешка над правосудием.
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Военнопленных после окончания войны обязаны отпустить, исключение только для военных преступников. Думаете, война больше 10 лет продлится?
Кроме того, чтобы считаться военнопленным, он при попадании должен был носить носить военную форму и знаки различия и назвать номер воинской части и звание и имя командира. Российские военные всячески избегают соблюдения этих условий. На обмен надеются, суки. ,
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Шоб були военнопленые - повiнна бути вiйна. Офiцiйно.
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Не обязательно.

Прежде всего Гаагская конференция определила статус воюющего (комбатанта). Армии, ополчения и добровольческие отряды, подпадающие под действие Конвенции:
1) имеют во главе лицо, ответственное за своих подчиненных;
2) имеют определенный и явственно видимый отличительный знак;
3) открыто носят оружие;
4) соблюдают в своих действиях законы и обычаи войны (ст. 1)
Каждый комбатант в случае его захвата неприятелем пользуется правами военнопленного (ст. 3).
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По пунктам 1,2,4 - не подпадает под Конвенцию.
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она уже триста лет длиться, если ты не знал!
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погоди,еще закон о реинтеграции Донбасса не подписан Президентом и не вступил в силу,поэтому рашка-агрессор,но пока не официально
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Позор,что это за срок массовому убийце? В какой еще стране дают такие сроки как в пэдрячей Украине? И не удивляет что расстрельщики Майдана до сих пор на свободе.
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нельзя так писать. а то нападет.
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та не бойся.

нападалово менят памперсы,

занято делом нападалово, короче.
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грубо и не внятно..
передумай.... перепости...

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Как это круто!!!!!!!!!!!!! Я не желаю ему смерти на зоне, это будет слишком простой выход для него. Я желаю, чтобы каждую ночь на протяжении долгих десяти лет зэки воспитывали его у параши, анально.
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так после ментовской бутылки ему такое за счастье будет!
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По МНЕНИЮ прокурора л-днр - террористическая организация.... Так это бл..ь должно быть не мнение чинуши, а ЗАКОНОМ прописано!
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Пока не прописано, покатит и мнение прокурора. Главное, что таки посадили лишнехромосомного.
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Покушение на убийство украинских военнослужащих ему не вменялось?
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10 лет за терроризм, диверсии и убийства? да, млин, не ту страну назвали Гондурасом...
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А что из перечисленного было доказано? Если мне не изменяет память, он просто был взят в плен с оружием в руках.
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Он - не перебежчик, наверняка отстреливался - а это - покушение на убийство военнослужащих (сотрудников силовых структур). Там 15-ка чистая.
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Может еще кассация будет . И влепят ему 15
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Его нужно было поцепить за ребро на столбе с табличкой крупными буквами, ПУТЕНСВОИХНЕБРОСАЕТ. Пускай бы кацапы увидели как ихнему руководству наплевать на своих военных. Вместо етого Барыга всячески выручает Хуйла, подмывает ему жопу.
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Здоровеньки були,сусид! как оно ничего? Я тут внучку на охоту за дикими голубями(mourning doves) сводил,на back of my land. Она,как их побачила, запретила мне на них охотиться взагали. Конфисковала дробовые патроны, сама подсумок проверила...Лазила по кущерям с моим телефоном,видео снимала. Российский наемник Агеев приговорен к 10 годам лишения свободы, - адвокат Чевгуз - Цензор.НЕТ 5792
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Вам найкращого взаемно!
сорри, Мах за опоздание с ответом.
завязался тут с коростой какой-то.
дурак, шо не оторваться - ну то такое.
Внучки рулят - понимаю деда.
Все ок, все ок...
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Тоесть статья за терроризм уже есть, так как он признался что является членом террористической организации ДНР. Тоесть должен был быть уничтожен на месте. Террористов и наемников нивкакой стране в плен не берут. За терроризм в большинстве цивилизованных стран предусмотрена смертная казнь или пожизненное заключение.
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У нас нет смертной казни, но показания из него на генералов надо было выудить, и он обязазан был дать показания на них в суде. А теперь мне понятно, что было: насмотрелся киселя, решил поехать защищать снегирей, стоял на блокпосту, не стрелял, не убивал. Тут, вообще, и десятки многовато...
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Есть у нас смертна казнь. Пока на фронте стоял ПС смертная казнь была. Но Хуйло приказало Барыге убрать добробатов с фронта в том числе ПС и ОУН, чтобы не пугать торговых партньоров, что Барыга и сделал.
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Ну, расстреляли бы его на передке - и что это дало? Ну, в одноклассниках бы пост сделали, какой хороший парень был, хунта проклятая убила героя... Так, таких постов - сотни... Другое дело, юридически оформленные показания, которые можно дальше по цепочке в евроинстанция применять. А данными показаниям про наёмничество можно подтереться...
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да не будет никаких судов и в задницу все ихние показания. Сколько рашка воен за последние 100 лет вела начиная от второй мировой, заканчивая Нагорным Карабахом и Грузией...и еще никто не судил рашистских тварей. И Европа на следующий день постарается не вспоминать о войне как только Хуйло заберет свои войска с даунбаса так как страется не вспоминать сбитый рашистами самолет с 300-ми европейскими гражданами. А вот отрезанные бошки кацапских солдат в Чечне все рашисты помнят до сих пор. И до сих пор срут жидким при одном упоминании о Чеченсской войне.
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расслабся... в нужных местах... да, ПС, ....... наместе
не изменилось ничего
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"За терроризм в большинстве цивилизованных стран предусмотрена смертная казнь или пожизненное заключение." это не так, например в Европе это не так..
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он по мнению лолиты не терровата а тамжынашлюдь адиннаротный.
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фракция Будка Петра Порошенки...

Кстати. порохоботы, поздравьте меня! Я сам будку сделал! Собака новая появилась, Квасолька. будет там жить. Двойные стенки и утепленное дно.
так что я фсьо... имею право так сказать...
Порохобот! А ты построил будку?
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Порохоботы порохоботами....

А с будой надо разобраться. Нуна мнение Квасольки, фото объекта, итоговая смета ....
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Единственное что еще тлеет надежда и Барыга и его соевые прихвостни ответят за измену Родины и сотрудничество с врагом.
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Это шо за срок такой ? Он шо хулиган злостный ?
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никогда ее у них не было и никогда не будет.
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скоро обменяют на украинских узников, которых путин специально держит в тюрьмах дабы потом обменивать на своих пленных солдат.
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Очень может быть..Но не оставлять же наших у кацапов.
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Каких ваших, сволота ты москальская?
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нечего украинцам делать у кацапов. поехал к кацапам - билет в один конец
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Вот, можно на Сущенко поменять, которого родычи пригласили в Москву погостить. Или на Глеба, который за бабой подсадной в Белорашку попёрся...
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должен сидеть в тюрьме. кто куда поперся - то их проблемы
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а Парламент Израиля утвердил в предварительном чтении проект закона, который облегчает вынесение смертных приговоров за терроризм.
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Дебильные законы, всё потому что "Ато" и мирное время. Пытаются военного преступника судить как обычного уголовника. Нужно было объявить давно военное положение на дамбасе и военно полевой суд ввести.
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Не має значення за що його засудять. Головне потім розкрутити його на публічні заяви. Ще будуть пропозиції його поміняти...
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Просто Пуйло будет заставлять менять на тех, кого ему выгодно, и кто никакой ценности не представляет. Например, Сущенко, который сам в Москву к родычам попёрся.
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І що це за захист такий ? То ж українські адвокати. Якого ви біса збираєтеся оскаржувати вирок ?
То - мало. Хай би впаяли оті 12 чи 15.
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Там человек киселя насмотрелся, за что десятка? Там даже покушения на убийство не было...
Уверен, команда прокурору была с Банковой. А туда шла высшая команда - от торгового партнёра...
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"Там даже покушения на убийство не было" - ????
ничего, что подонок был в бандгруппе где погибли украинские бойцы?
не допонял ты шо то - или я тебя.
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Вот, такие у нас прокуроры - не захотели тяжкую статью вменять...
Но вы ж понимаете, что это не они сами решение принимали. Там очевидно - покушение на убийство - более тяжкая статья, тем более, на сотрудников силовых структур.
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Сарказм. Читать надо: прокуроры не захотели обвинять по статье "покушение на убийство"
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Ваш сарказм был немного непонятен - проехали.
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Тама конфеты,а тама конфети.Що сказать то хотел? Российский наемник Агеев приговорен к 10 годам лишения свободы, - адвокат Чевгуз - Цензор.НЕТ 5474
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Фсб может пачками там хватать заробитчан на рашке, повод найдётся приклепаться. Этот обмен может быть бесеонечным. Нужно ограничение менять только военных на военных. Хотя взять последний обмен одного украинского солдата из Винницы поменяли на жительницу Донецка : она гранатой убила двух украинских нацгвардейцев. По идее таких отмороженых менять нельзя.
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Типо он на Рахе був свободен!Короче ничего не значимое наказание для орка Российский наемник Агеев приговорен к 10 годам лишения свободы, - адвокат Чевгуз - Цензор.НЕТ 7456
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Про него ще фильмы снимать будут,а вы восхищаться який вiн герой Российский наемник Агеев приговорен к 10 годам лишения свободы, - адвокат Чевгуз - Цензор.НЕТ 9013
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Пете плюс короче.Не помиловал.А значит Уткинам и всяким птичкам приготовиться Российский наемник Агеев приговорен к 10 годам лишения свободы, - адвокат Чевгуз - Цензор.НЕТ 190
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да просто гэбня нажитое непосильным трудом из него выколачивает. Рюзь мир ведь!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийский наемник Агеев приговорен к 10 годам лишения свободы, - адвокат Чевгуз
 
 
 
 
 
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