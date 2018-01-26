 Российский наемник Агеев приговорен к 10 годам лишения свободы, - адвокат Чевгуз

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил адвокат Агеева Виктор Чевгуз, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня россиянин Виктор Агеев Новоайдарским районным судом Луганской области приговорен к 10 годам лишения свободы.

Вчера по уголовному делу россиянина Агеева закончилось судебное следствие и состоялись судебные дебаты. По мнению прокурора, так называемая самопровозглашенная "ЛНР" является террористической организацией, в которую и вступил по контракту россиянин В. Агеев. Кроме того, Агееву инкриминировалось незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. По совокупности преступлений, прокурор просил приговорить Агеева к 12 годам лишения свободы, с конфискацией принадлежащего ему имущества", - написал адвокат.

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Защита считает приговор излише суровым и намерена его обжаловать.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 24 июня 2017 года у с.Желобок Славяносербского района украинские военные обезвредили диверсионно-разведывательную группу террористов. Четырех боевиков задержали, один из них оказался действующий военнослужащий ВС РФ по контракту В.Агеев.



Минобороны РФ заявило, что В.Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. Сам В.Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ: "Я военнослужащий. Часть 65246 (расположена в городе Новочеркасск, это полк связи и учебный центр Воздушно-космических сил России)".

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