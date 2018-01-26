 Российский наемник Агеев приговорен к 10 годам лишения свободы, - адвокат Чевгуз

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил адвокат Агеева Виктор Чевгуз, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня россиянин Виктор Агеев Новоайдарским районным судом Луганской области приговорен к 10 годам лишения свободы.
Вчера по уголовному делу россиянина Агеева закончилось судебное следствие и состоялись судебные дебаты. По мнению прокурора, так называемая самопровозглашенная "ЛНР" является террористической организацией, в которую и вступил по контракту россиянин В. Агеев. Кроме того, Агееву инкриминировалось незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. По совокупности преступлений, прокурор просил приговорить Агеева к 12 годам лишения свободы, с конфискацией принадлежащего ему имущества", - написал адвокат.
Защита считает приговор излише суровым и намерена его обжаловать.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 24 июня 2017 года у с.Желобок Славяносербского района украинские военные обезвредили диверсионно-разведывательную группу террористов. Четырех боевиков задержали, один из них оказался действующий военнослужащий ВС РФ по контракту В.Агеев.
Минобороны РФ заявило, что В.Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. Сам В.Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ: "Я военнослужащий. Часть 65246 (расположена в городе Новочеркасск, это полк связи и учебный центр Воздушно-космических сил России)".
все остальное, включая агеева - добровольная, жадная и тупая руснявая падаль...
10 лет ему - ето насмешка над правосудием.
Кроме того, чтобы считаться военнопленным, он при попадании должен был носить носить военную форму и знаки различия и назвать номер воинской части и звание и имя командира. Российские военные всячески избегают соблюдения этих условий. На обмен надеются, суки. ,
Прежде всего Гаагская конференция определила статус воюющего (комбатанта). Армии, ополчения и добровольческие отряды, подпадающие под действие Конвенции:
1) имеют во главе лицо, ответственное за своих подчиненных;
2) имеют определенный и явственно видимый отличительный знак;
3) открыто носят оружие;
4) соблюдают в своих действиях законы и обычаи войны (ст. 1)
Каждый комбатант в случае его захвата неприятелем пользуется правами военнопленного (ст. 3).
нападалово менят памперсы,
занято делом нападалово, короче.
передумай.... перепости...
сорри, Мах за опоздание с ответом.
завязался тут с коростой какой-то.
дурак, шо не оторваться - ну то такое.
Внучки рулят - понимаю деда.
Все ок, все ок...
не изменилось ничего
Кстати. порохоботы, поздравьте меня! Я сам будку сделал! Собака новая появилась, Квасолька. будет там жить. Двойные стенки и утепленное дно.
так что я фсьо... имею право так сказать...
Порохобот! А ты построил будку?
А с будой надо разобраться. Нуна мнение Квасольки, фото объекта, итоговая смета ....
То - мало. Хай би впаяли оті 12 чи 15.
Уверен, команда прокурору была с Банковой. А туда шла высшая команда - от торгового партнёра...
ничего, что подонок был в бандгруппе где погибли украинские бойцы?
не допонял ты шо то - или я тебя.
Но вы ж понимаете, что это не они сами решение принимали. Там очевидно - покушение на убийство - более тяжкая статья, тем более, на сотрудников силовых структур.
Похоже, Джаба все!