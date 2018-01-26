 Сегодня в Днепр дважды эвакуировали вертолетом раненых из зоны АТО, - советник председателя Днепропетровской ОГА Губа

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Днепр эвакуированы:

военным вертолетом - раненый (неосторожное обращение с оружием), также доставлены несколько больных и травмированных,

военным вертолетом - один военнослужащий с инсультом, житель Донецкой области, направлен в областную больницу Мечникова", - написала Губа.

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