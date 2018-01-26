 Сегодня в Днепр дважды эвакуировали вертолетом раненых из зоны АТО, - советник председателя Днепропетровской ОГА Губа

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в Днепр эвакуированы:
военным вертолетом - раненый (неосторожное обращение с оружием), также доставлены несколько больных и травмированных,
военным вертолетом - один военнослужащий с инсультом, житель Донецкой области, направлен в областную больницу Мечникова", - написала Губа.
здесь о раненых статья, а не о твоей психике...!
та ты зрадофил!!!!! Шатун!!!!! подфуйловник!!
Это ж надо... Цитату Петра Алексеевича высером обозвать...
Арештовано Жабу Коливана
23 ноября 2017 Плотницкого под конвоем доставили на КПП «Изварино» после чего передали сотрудникам ФСБ России. Помимо экс-главы «ЛНР», российским силовикам передали руководителя администрации Плотницкого Ирину Тейцман, начальника его охраны Евгения Селиверстова и главу Государственной телевизионной и радиовещательной компании «ЛНР» Анастасию Шуркаеву.
Бывшему лидеру самопровозглашенной «ЛНР» и его окружению якобы вменяют сотрудничество со Службой безопасности Украины и попытку «сдачи» Донбасса Киеву. Кроме того, их обвиняют в растрате государственных средств и превышении должностных полномочий.
---Цензор по-новому!
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Про це у Facebook повідомив адвокат Агеєва Віктор Чевгуз.https://hromadske.ua/posts/rosiiskoho-viiskovoho-aheieva-zasudyly-v-ukraina-do-10-rokiv-uviaznennia