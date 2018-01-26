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Все про:Днепр_город (2289) ранение (1696) эвакуация (410) Губа Татьяна (25)

 Сегодня в Днепр дважды эвакуировали вертолетом раненых из зоны АТО, - советник председателя Днепропетровской ОГА Губа

25 января в медицинские учреждения Днепра вертолетами дважды доставляли военнослужащих из зоны проведения АТО.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Днепр эвакуированы:

военным вертолетом - раненый (неосторожное обращение с оружием), также доставлены несколько больных и травмированных,

военным вертолетом - один военнослужащий с инсультом, житель Донецкой области, направлен в областную больницу Мечникова", - написала Губа.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Тяжело раненых в Бердянске полицейских вертолетом доставили в Днепр. ВИДЕО

Сегодня в Днепр дважды эвакуировали вертолетом раненых из зоны АТО, - советник председателя Днепропетровской ОГА Губа 01

Источник: https://censor.net.ua/n3046683
 
 
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Брехня III тисячоліття:

Сегодня в Днепр дважды эвакуировали вертолетом раненых из зоны АТО, - советник председателя Днепропетровской ОГА Губа - Цензор.НЕТ 8627
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к чему здесь твой высер...?
здесь о раненых статья, а не о твоей психике...!
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засраный итуруп, ты уже задолбал.
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дурачек петрушка с итурупа, все гадишь и гадишь. смирится прийдется таким выкидышам как ты кацапердик...
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счи твоя парашка тебе отварит, в которых хоть ... полощи обосранный итуруп.
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Как? Цитату Великого Петра на Даосском Форуме ты называешь "высером"?????????????
та ты зрадофил!!!!! Шатун!!!!! подфуйловник!!

Это ж надо... Цитату Петра Алексеевича высером обозвать...
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как же тебе не стыдно? цитату Первого Лица страны обозвать высером... фу...
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Перемирие по-рашистски !Неужели Волкер такой легковерный
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Непровірено, інфа з кацапської сторони:
Арештовано Жабу Коливана

23 ноября 2017 Плотницкого под конвоем доставили на КПП «Изварино» после чего передали сотрудникам ФСБ России. Помимо экс-главы «ЛНР», российским силовикам передали руководителя администрации Плотницкого Ирину Тейцман, начальника его охраны Евгения Селиверстова и главу Государственной телевизионной и радиовещательной компании «ЛНР» Анастасию Шуркаеву.
Бывшему лидеру самопровозглашенной «ЛНР» и его окружению якобы вменяют сотрудничество со Службой безопасности Украины и попытку «сдачи» Донбасса Киеву. Кроме того, их обвиняют в растрате государственных средств и превышении должностных полномочий.Сегодня в Днепр дважды эвакуировали вертолетом раненых из зоны АТО, - советник председателя Днепропетровской ОГА Губа - Цензор.НЕТ 1884
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СРОЧНО В ЭФИР НОВОСТЬ О ВЕРТОЛЕТЕ,,,
---Цензор по-новому!
Каждая новость имеет свою ценность!
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Новоайдарський суд, що на Луганщині, визнав винним у тероризмі і засудив громадянина Росії Віктора Агеєва до 10 років позбавлення волі.
Про це у Facebook повідомив адвокат Агеєва Віктор Чевгуз.https://hromadske.ua/posts/rosiiskoho-viiskovoho-aheieva-zasudyly-v-ukraina-do-10-rokiv-uviaznennia
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Хлопцям - одужання, вертолітникам і лікарям - поменше роботи. Ви всі для країницінні і важливі, тому будьте здорові.
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Ну а как вы хотели? это вам не мальдивы, а 147 я потужная и очень мыролюбная реформа.
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Петр Алексеичь соблюдает МиНСКИЕ ДГВОРЕННОСТИ - Свято токма ради требования зарубежных ПАРТНЕРОВ в т.ч. Путина. (вот на коррупцию ХЕР ЗАБИЛ полностью, более того стал Поддерживать - тут на ПАРТНЕРОВ тоже ХЕР забил). А вот Путину - НЕ_ЗАБИЛ.
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Троляки тупорылые... как же вы задолбали!
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Позавчера в Никополе памятник погибшим АТОшникам установили. В городе с населением чуть боьлше 100 000 человек, погибло 32 человека . Целая аллея на кладбище. В Мытищинском районе 500 000 человек. погибших нет. . Может джавелины, что исправят?
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Арта в отводе.Кабинетный запрос на стрелбу без ответственных,кроме НЛО за склады.Должны вже давно понять,як и в яких умовах мы воюем.И це ще не все.Хто хоче дополнить удерживать не стану
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСегодня в Днепр дважды эвакуировали вертолетом раненых из зоны АТО, - советник председателя Днепропетровской ОГА Губа
 
 
 
 
 
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