 Во время крушения вертолета в Кременчуге местные жители не пострадали, хотя рядом с местом падения находятся жилые дома, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ об этом в эфире "Прямого" сообщил пресс-секретарь Нацполиции Полтавской области Юрий Сулаев.

"К счастью, никто из посторонних лиц не пострадал, хотя неподалеку находятся жилые дома. В результате падения сам вертолет загорелся. На место прибыли патрульные наряды и работники ДСНС, которые мгновенно приступили к ликвидации самого пожара", - отметил он.

По словам Сулаева, пожар был довольно-таки сильной. Также было визуально замечено, что есть оборванные провода. Сначала полицейские и спасатели думали, что эти провода, возможно, от линии электропередач. Поэтому было принято решение мгновенно отключить энергоснабжение в данном микрорайоне, на данном участке, для того чтобы, не дай бог, никто из посторонних лиц не пострадал от поражения электричества.

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Полицейскими полностью окружено данное место происшествия, и продолжают нести службу работники полиции. Также отключено временно газоснабжения, чтобы не подвергать риску местное население. Но это буквально на период ликвидации самого чрезвычайного происшествия.

"Также установлено предварительно, что данный вертолет - это вертолет Ми-8. В вертолете, по информации, которая сейчас есть, находилось четыре человека. К сожалению, никто из данных граждан, находившихся в самом вертолете, не выжил.

Сейчас спасатели еще продолжают снижать температуру самого корпуса вертолета, поскольку он очень раскаленный в результате пожара. Также выясняют все детали относительно владельца и тех лиц, которые совершили вылет. По предварительной информации, это был учебно-тренировочный вылет на данном вертолете. Дополнительную информацию, которая появится у нас в процессе проведения дальнейшего исследования, мы сможем озвучить уже завтра утром", - сообщил пресс-секретарь.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в Кременчуге (Полтавская область) разбился вертолет Ми-8. По предварительным данным, машина задела линию электропередачи. Вертолет является частным, он осуществлял тренировочный полет.

Позже стало известно, что в результате падения вертолета Ми-8 в Кременчуге Полтавской области погибли 4 члена экипажа.