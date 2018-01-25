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Все про:задержание (4771) коррупция (7016) СБУ (12078) Шабунин (85)

 Полиция без объяснений задержала мужа адвоката Центра противодействия коррупции, - сотрудник центра Устинова

25 января полиция забрала мужа адвоката Центра противодействия коррупции без объяснений и документов.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке написала  сотрудник ЦПК Александра Устинова. 

Она отметила: "В участке. разбираемся. Срочно!

Только что мужа нашего руководителя юридического отдела из дома забрала полиция. Без объяснений, по наводке.

Сегодня Елена Щербань представляла ЦПК в суде против СБУ. Утром мы готовили публикацию".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Апелляционный суд Киева оставил засекреченными декларации о доходах сотрудников СБУ

Полиция без объяснений задержала мужа адвоката Центра противодействия коррупции, - сотрудник центра Устинова 01

 

Источник: https://censor.net.ua/n3046680
 
 
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Как вычислить российского тролля? Нет ничего проще) Российский тролль ВСЕГДА тиражирует НЕГАТИВ.. Читатель, помни! Если ты видишь негативный коммент, то его наверняка написал ольгинский тролль, заработав при этом 11,80 фубля
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Так же легко вычислить минстеця.Чтоб не произошло,шеф самый лучший)))
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Не переживай.
Его в Европе всегда примут.
Как Озарова поинимают и в попень целуют, Кабзона,Онищенко, Путина,Ротенберг.
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Примут конечно,но в касте изгоев ему быть.
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а в это время Петрусь зовет инвесторов
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Тобто Революція Гідності була даремно?

Даремно.

Какая же это гідность ?
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І смеркає, і світає,
День божий минає,
І знову люд потомлений,
І все спочиває.
Тілько я, мов окаянний,
І день і ніч плачу
На розпуттях велелюдних,
І ніхто не бачить,
І не бачить, і не знає -
Оглухли, не чують;
Кайданами міняються,
Правдою торгують.
І Господа зневажають,
Людей запрягають
В тяжкі ярма. Орють лихо,
Лихом засівають,
А що вродить? побачите,
Які будуть жни́ва!
Схаменіться, недолюди,
Діти юродиві!
Подивіться на рай тихий,
На свою країну,
Полюбіте щирим серцем
Велику руїну,
Розкуйтеся, братайтеся,
У чужому краю
Не шукайте, не питайте
Того, що немає
І на небі, а не тілько
На чужому полі.
В своїй хаті своя й правда,
І сила, і воля. /349/
Нема на світі України,
Немає другого Дніпра,
А ви претеся на чужину
Шукати доброго добра,
Добра святого. Волі! волі!
Братерства братнього! Найшли,
Несли, несли з чужого поля
І в Україну принесли
Великих слов велику силу,
Та й більш нічого. Кричите,
Що Бог создав вас не на те,
Щоб ви неправді поклонились!..
І хилитесь, як і хилились!
І знову шкуру дерете
З братів незрящих, гречкосіїв,
І сонця-правди дозрівать
В німецькі землі, не чужії,
Претеся знову!.. Якби взять
І всю мізерію з собою,
Дідами крадене добро,
Тойді оставсь би сиротою
З святими горами Дніпро!

Ох, якби те сталось, щоб ви не вертались,
Щоб там і здихали, де ви поросли!
Не плакали б діти, мати б не ридала,
Не чули б у Бога вашої хули.
І сонце не гріло б смердячого гною
На чистій, широкій, на вольній землі.
І люди б не знали, що ви за орли,
І не покивали б на вас головою.
Схаменіться! будьте люди,
Бо лихо вам буде.
Розкуються незабаром
Заковані люде,
Настане суд, заговорять
І Дніпро, і гори!
І потече сторіками
Кров у синє море
Дітей ваших... і не буде
Кому помагати.
Одцурається брат брата
І дитини мати.
І дим хмарою заступить /350/
Сонце перед вами,
І навіки прокленетесь
Своїми синами!
Умийтеся! образ Божий
Багном не скверніте.
Не дуріте дітей ваших,
Що вони на світі
На те тілько, щоб панувать...
Бо невчене око
Загляне їм в саму душу
Глибоко! глибоко!
Дознаються небожата,
Чия на вас шкура,
Та й засядуть, і премудрих
Немудрі одурять!

Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрость би була своя.
А то залізете на небо:
«І ми не ми, і я не я,
І все те бачив, і все знаю,
Нема ні пекла, ані Раю.
Немає й Бога, тілько я!
Та куций німець узловатий,
А більш нікого!..» - «Добре, брате,
Що ж ти такеє?»
«Нехай скаже
Німець. Ми не знаєм».
Отак-то ви навчаєтесь
У чужому краю!
Німець скаже: «Ви моголи».
«Моголи! моголи!»
Золотого Тамерлана
Онучата голі.
Німець скаже: «Ви слав'яне».
«Слав'яне! слав'яне!»
Славних прадідів великих
Правнуки погані!
І Коллара читаєте
З усієї сили,
І Шафарика, і Ганка,
І в слав'янофіли
Так і претесь... І всі мови
Слав'янського люду - /351/
Всі знаєте. А своєї
Дас[т]ьбі... Колись будем
І по-своєму глаголать,
Як німець покаже
Та до того й історію
Нашу нам розкаже, -
Отойді ми заходимось!..
Добре заходились
По німецькому показу
І заговорили
Так, що й німець не второпа,
Учитель великий,
А не те, щоб прості люде.
А ґвалту! а крику!
«І гармонія, і сила,
Музика та й годі.
А історія!.. поема
Вольного народа!
Що ті римляне убогі!
Чортзна-що - не Брути!
У нас Брути! і Коклеси!
Славні, незабуті!
У нас воля виростала,
Дніпром умивалась,
У голови гори слала,
Степом укривалась!»
Кров'ю вона умивалась,
А спала на купах,
На козацьких вольних трупах,
Окрадених трупах!
Подивіться лишень добре,
Прочитайте знову
Тую славу. Та читайте
Од слова до слова,
Не минайте ані титли,
Ніже тії коми,
Все розберіть... та й спитайте
Тойді себе: що ми?..
Чиї сини? яких батьків?
Ким? за що закуті?..
То й побачите, що ось що
Ваші славні Брути:
Раби, подножки, грязь Москви,
Варшавське сміття - ваші пани /352/
Ясновельможнії гетьмани.
Чого ж ви чванитеся, ви!
Сини сердешної Украйни!
Що добре ходите в ярмі,
Ще лучше, як батьки ходили.
Не чваньтесь, з вас деруть ремінь,
А з їх, бувало, й лій топили.
Може, чванитесь, що братство
Віру заступило.
Що Синопом, Трапезондом
Галушки варило.
Правда!.. правда, наїдались.
А вам тепер вадить.
І на Січі мудрий німець
Картопельку садить,
А ви її купуєте,
Їсте на здоров'я
Та славите Запорожжя.
А чиєю кров'ю
Ота земля напоєна,
Що картопля родить, -
Вам байдуже. Аби добра
Була для городу!
А чванитесь, що ми Польщу
Колись завалили!..
Правда ваша: Польща впала,
Та й вас роздавила!

Так от як кров свою лили
Батьки за Москву і Варшаву,
І вам, синам, передали
Свої кайдани, свою славу!

Доборолась Україна
До самого краю.
Гірше ляха свої діти
Її розпинають.
Заміс[т]ь пива праведную
Кров із ребер точать.
Просвітити, кажуть, хочуть
Материні очі
Современними огнями.
Повести за віком,
За німцями, недоріку, /353/
Сліпую каліку.
Добре, ведіть, показуйте,
Нехай стара мати
Навчається, як дітей тих
Нових доглядати.
Показуйте!.. за науку,
Не турбуйтесь, буде
Материна добра плата.
Розпадеться луда
На очах ваших неситих,
Побачите славу,
Живу славу дідів своїх
І батьків лукавих.
Не дуріте самі себе,
Учітесь, читайте,
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь.
Бо хто матір забуває,
Того Бог карає,
Того діти цураються,
В хату не пускають.
Чужі люди проганяють,
І немає злому
На всій землі безконечній
Веселого дому.
Я ридаю, як згадаю
Діла незабуті
Дідів наших. Тяжкі діла!
Якби їх забути,
Я оддав би веселого
Віку половину.
Отака-то наша слава,
Слава України.
Отак і ви прочитай[те],
Щоб не сонним снились
Всі неправди, щоб розкрились
Високі могили
Перед вашими очима,
Щоб ви розпитали
Мучеників, кого, коли,
За що розпинали!
Обніміте ж, брати мої,
Найменшого брата -
Нехай мати усміхнеться, /354/
Заплакана мати.
Благословить дітей своїх
Твердими руками
І діточок поцілує
Вольними устами.
І забудеться срамотня
Давняя година,
І оживе добра слава,
Слава України,
І світ ясний, невечерній
Тихо засіяє...
Обніміться ж, брати мої.
Молю вас, благаю!
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Короче из всего выше сказанного...Що Петя барыга и запроданець.Предлагаю в президенты Мурзу.Кто против хай снесе ему бошку Полиция без объяснений задержала мужа адвоката Центра противодействия коррупции, - сотрудник центра Устинова - Цензор.НЕТ 5316
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Раскручиваешь тему про шоколадную "безальтернативность"? Дурних нема. Всі шоколадом повдавлювались. Полиция без объяснений задержала мужа адвоката Центра противодействия коррупции, - сотрудник центра Устинова - Цензор.НЕТ 4688
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Maxim Ak-Murza (26.01.2018 00:14)
Полезные хуйлу идиоты - как раз те,кто приветствует движение Пэдры в сторону бсср номер 2.
лукашистская бсср - идеал для пэдрошайки.
Ты,pavlyukov, триколор уже постирал, кстати?
. ==========

относится к этому видео-поделию
( видео ) интервью о проекте Небесный Иерусалим вместо Украины
можно по разному.

Оценим однако, что реально происходит пятый год подряд :
= мужской украинский генофонд уничтожается на войне срашкой
(24.01.18 20:02) https://censor.net.ua/photo_news/3046418/
На Полтавщине провели в последний путь погибшего на Донбассе воина Сергея Сергиенко
и окончание войны в планах шакалада отсутствует как таковое;

= ветераны войны, защитившие Украину и их семьи,
уничтожаются путём лишения ветеранов свободы в тюрьмах
и, следовательно, семьи ветеранов детей ветеранов лишают кормильца ;

= правовые и экономические свободы Граждан Украины целенаправленно уничтожаются;
= материальное положение граждан и семей, как первичной ячейки доводится до зубожиння;
= трудовая миграция за рубеж имеет масштабы эвакуации

Кроме того,бред который несет беркут с ютуба начиная с 7.27 хв.
только отчасти бред. к сожалению только отчасти,
потому что проект «КРЫМСКАЯ КАЛИФОРНИЯ» имеет документальные подтверждения ...
( видео ) о неизвестных политических, военных, социальных, экономических страницах истории 20-го века
к 10-летию Октябрьской революции предлагалось образовать автономную еврейскую область на территории Северного Крыма, южной степной части Украины и Черноморского побережья вплоть до границ Абхазии, общей площадью 10 млн десятин.
Эту идею поддерживали Бухарин, Троцкий, Каменев, Зиновьев, Рыков...

сегодня аппетиты у злодейства растут всё больше и больше и сегодня Крыма им уже мало ...

сегодня шакаладарыгавская опг, возглавляемая хY%лом,
имеет целью уничтожить многонациональное государство Украина
и Украинскую нацию, как этническую основу государства,
как таковые
.
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= материальное положение граждан и семей, как первичной ячейки доводится до зубожиння;
= трудовая миграция за рубеж имеет масштабы эвакуации

Кроме того,бред который несет беркут с ютуба начиная с 7.27 хв.
только отчасти бред. к сожалению только отчасти,
потому что проект «КРЫМСКАЯ КАЛИФОРНИЯ» имеет документальные подтверждения ...
( видео ) о неизвестных политических, военных, социальных, экономических страницах истории 20-го века
к 10-летию Октябрьской революции предлагалось образовать автономную еврейскую область на территории Северного Крыма, южной степной части Украины и Черноморского побережья вплоть до границ Абхазии, общей площадью 10 млн десятин.
Эту идею поддерживали Бухарин, Троцкий, Каменев, Зиновьев, Рыков...

сегодня аппетиты у злодейства растут всё больше и больше и сегодня Крыма им уже мало ...

сегодня шакаладарыгавская опг, возглавляемая хY%лом,
имеет целью уничтожить многонациональное государство Украина
и Украинскую нацию, как этническую основу государства,
как таковые
.
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Значит под всё это,надо адекватно реагировать.А если б у меня Грося работал,менеджером и всплыли бока...Даже не знаю...резюме для меня,щось не то.Ось каменюку на шею и в речку.Досталась традиция от Мурзей Полиция без объяснений задержала мужа адвоката Центра противодействия коррупции, - сотрудник центра Устинова - Цензор.НЕТ 7119
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???
"Даже не знаю...резюме для меня, щось не то"
. ===========

Саша беседует с умным челом, ну то есть с номером 777 ?
чи як ?

.
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padlyukov, напиши для начала путин-хуйло
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А зачем ОБЪЯСНЯТЬ, и так все понятно "...противодействие коррупции"
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Идиот -это ты и тебе подобные особи. Назови ещё Блумберг пособниками Хуйла.
Разгромная статья в влиятельной Bloomberg про Петра Инкогнито.
"США и европейские политики не должны питаться никакими иллюзиями когда дают Порошенко кредиты; они ничего не покупают у Порошенко за свои миллиарды. Украина по-прежнему является олигархической клептократией, которая намного больше похожа на Россию, чем на страну ЕС. Порошенко не раз доказал то, что играя с ним нужно постоянно смотреть за его руками."
Короче, суть статьи в том что в Давосе Порошенком брезгуют так как считают его вором и обманщиком.

Это они после потери 600 млрд. инвестиций в парашу очень бдительными стали.Своей тени боятся.
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Там ему давно никто не верит. Как и здесь.
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Vitaliy Shabunin
1 ч ·
UPD 0:40 ЦПК у полійцеському відділку, де нині перебуває затриманий чоловік адвоката та керівника нашого юридичної служби. Чоловіка затримали, склали протокол про адмінпорушення. Що сталося в деталях наразі з'ясовуємо. Схоже на битовуху. Машина чоловіка нашого юриста була на орієнтуванні, причину якого з'ясовуємо. Ситуація під контролем. Пізніше буде іще один, більш детальний, апдейт..
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Украина сейчас другая, мы ждем вас, инвесторов, - Порошенко....
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Ага, долго ждать придется. Барыгам. Полиция без объяснений задержала мужа адвоката Центра противодействия коррупции, - сотрудник центра Устинова - Цензор.НЕТ 2657
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Где-то горько мяукнула любимая кошка старшего помощника младшего дворника дома, в котором пять лет назад жила сестра мужа адвоката Центра противодействия коррупции.
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А не проще ли дождаться официального заявления полиции, чем придумывать различные истории: то из дома полиция забрала, то из машины. И почему все сразу встали на защиту этого человека, а может он действительно что-то нарушил (пьяный и за рулем), а Закон для ВСЕХ един!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция без объяснений задержала мужа адвоката Центра противодействия коррупции, - сотрудник центра Устинова
 
 
 
 
 
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