 Бывший участник НВФ задержан на Донетчине, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В июня 2014 года мужчина, привлеченный обещаниями большой зарплаты, поехал в Донецк и добровольно вступил в ряды террористов. Его записали в подразделение саперов, однако, поскольку специальных навыков у новобранца не было, перевели рабочим на кухню.

Впоследствии военный батальон, где "служил" мужчина, переехал в Славянск. Там кроме обязанностей повара ему приходилось заступать в караул. Для этого он получал боевое оружие и боеприпасы.

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"Наш" батальон "состоял из 15 мужчин. Командира мы называли "Беня". Таким составом мы объехали многие города - Краматорск, Енакиево, Новоазовск, Снежное, Торез и Донецк, - рассказывает боевик, - для обучения нас отправляли под Новоазовск. Там специально подготовленные инструкторы обучали нас военному делу и стрельбе из различного вида оружия ".

Мужчина рассказал правоохранителям, что заработную плату в размере 5 тыс. гривен он получил только один раз.

"Поняв, что обещанные "бешеные" деньги никто нам, наемникам, выплачивать не собирается, я оставил ряды террористов и начал работать в Донецке автослесарем. Затем решил вернуться в родной город Мирноград и как только сюда приехал, меня задержали", - говорит бывший боевик.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.