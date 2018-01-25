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 Бывший участник НВФ задержан на Донетчине, - Нацполиция

В Мирнограде Донецкой области сотрудники полиции задержали участника незаконных вооруженных формирований.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В июня 2014 года мужчина, привлеченный обещаниями большой зарплаты, поехал в Донецк и добровольно вступил в ряды террористов. Его записали в подразделение саперов, однако, поскольку специальных навыков у новобранца не было, перевели рабочим на кухню.

Впоследствии военный батальон, где "служил" мужчина, переехал в Славянск. Там кроме обязанностей повара ему приходилось заступать в караул. Для этого он получал боевое оружие и боеприпасы.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Наемник из "милиции ЛНР" задержан на Харьковщине, - СБУ. ФОТО

"Наш" батальон "состоял из 15 мужчин. Командира мы называли "Беня". Таким составом мы объехали многие города - Краматорск, Енакиево, Новоазовск, Снежное, Торез и Донецк, - рассказывает боевик, - для обучения нас отправляли под Новоазовск. Там специально подготовленные инструкторы обучали нас военному делу и стрельбе из различного вида оружия ".

Мужчина рассказал правоохранителям, что заработную плату в размере 5 тыс. гривен он получил только один раз.

"Поняв, что обещанные "бешеные" деньги никто нам, наемникам, выплачивать не собирается, я оставил ряды террористов и начал работать в Донецке автослесарем. Затем решил вернуться в родной город Мирноград и как только сюда приехал, меня задержали", - говорит бывший боевик.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3046678
 
 
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"Бывшим" он стал когда наручники одели ? А до этого Пепси на блок-посты подносил, завтра отпустят, к чему такие задержания ?
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Очень интересный герб у Нацполиции. Что значит пальма по средине ?
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Пэте очень подходит
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Як вас усіх трусить від петі! Мабуть тут є якась фобія.
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Пальма Мерцалова (кузнец такой был, который пальму выковал). Символ Донецка.
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Я думаю, что пальма в данном гербе имеет иной смысл, а Мерцалов это так, для ботаников.
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Пальма Мерцалова. Металлическая пальма. Символ Донецка и области.
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Так і давайте йому 8 років, бо це ...Україні не потрібно.
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как только этих тварей за яйца берут так они все курва на кухне служили или баню охраняли
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по началу такие вояки не сильно опасны были, а ведь за 4 года подучилис, за токой период и медведья танцевать танго можно научить,так что добро за каждого поиманного
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раз знаешь шо заполнять нужно, то ты спец. Сколько раз заполнял, лишенец？только не ври, по чесному давай😀
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Значит много раз писал анкету, так много, шо и вспомнить не можешь. дааааа, покрутила тебя судьба злодейка. А, скажи, по каким критериям вас отбирают？ не, ну то шоб вид был лихой и придурковатый я уже понял, а еще какие особенности набора в стэцьки？
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вот за шо уважаю ватанов - сами придумают,
сами все ето обсасывают,
сами себя облайкивают...
кацмаладцы!
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Та не, я же сказал, что про придурковатость, как один из критериев я сам понял. Какие еще к вам требования стэцьок ставит？
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ты еще не понял, шо мне плевать на то шо ты сказал?
тупенький опять, но не первый, но в призерах Колишнього учасника НЗФ затримали на Донеччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5511
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Получить в Донецке зарплату в гривнях - это надо сильно постараться!
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Просто пересчитали в гривну, чтоб понятнее было.
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Суди над сепарами нагадують спортивну риболовлю: впіймають рибу, обміряють, сфотографують і кинуть назад у річку.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБывший участник НВФ задержан на Донетчине, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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