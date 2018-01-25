 Прокуратура обжаловала приговор сыну Шуфрича по делу о ДТП в Киеве

Как передает Цензор.НЕТ об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в в пресс-службе ведомства.

Когда была подана апелляция, не сообщается.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 26 августа сын народного депутата Нестора Шуфрича (Нестор Несторович) на автомобиле Bentley на пешеходном переходе на улице Шота Руставели в центре Киева сбил пешехода. Пострадавший с многочисленными травмами госпитализирован. Полиция открыла по факту ДТП уголовное производство по ч. 2 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения" Уголовного кодекса.Источник: https://censor.net.ua/n3042067

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