EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  2180  21
Материалы по теме:
Все про:ДТП (4640) прокуратура (2916) Шуфрич-младший (2)

 Прокуратура обжаловала приговор сыну Шуфрича по делу о ДТП в Киеве

Прокуратуре Киева обжаловала приговор Нестору Шуфричу – младшему, сыну народного депутата от Оппозиционного блока Нестора Шуфрича, по делу о ДТП,

Как передает Цензор.НЕТ об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в в пресс-службе ведомства.

Когда была подана апелляция, не сообщается.

Также читайте: За совершенное ДТП и травмирование пешехода Шуфричу-младшему присудили три года с отсрочкой приговора на год, - адвокат потерпевшего

Как сообщал Цензор.НЕТ, 26 августа сын народного депутата Нестора Шуфрича (Нестор Несторович) на автомобиле Bentley на пешеходном переходе на улице Шота Руставели в центре Киева сбил пешехода. Пострадавший с многочисленными травмами госпитализирован. Полиция открыла по факту ДТП уголовное производство по ч. 2 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения" Уголовного кодекса.Источник: https://censor.net.ua/n3042067

Также читайте: Дело о ДТП с участием сына Шуфрича направили в суд, - ГПУ

Источник: https://censor.net.ua/n3046677
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
добре, що хоч на регіоналах дію закону показують, свої ж бо святі Прокуратура обжаловала приговор сыну Шуфрича по делу о ДТП в Киеве - Цензор.НЕТ 8566
 показать весь комментарий
 
 
Кого из "своих" не наказали за подобное?
 показать весь комментарий
 
Подобное - тільки ДТП? Чи можна і другі види злочинів в приклади давати?
 показать весь комментарий
 
Не надо распылять тему, Ты неявно утверждаешь, что за подобные нарушения отвечают только рыги. Вопрос отстается такой же, не расширенный, про ДТП
 показать весь комментарий
 
Ну, если хотите, на вскид - Соломенский районный суд Киева в июне 2017 признал сына депутата Верховной Рады Игоря Молотка - Дениса, невиновным в оказанном сопротивлении полиции после устроенного "пьяного" ДТП с четырьмя пострадавшими, которое еще было устроено 06.11.2016. Чем закончиилось расследование по, собственно по ДТП, не подскажете, как ни как, более года прошло с дня проишествия, а в прессе об исходе расследование - молчок? Батя - член депутатской группы «Воля народа», это не Шуфрич, который явно поддерживал Януковича, этот еще может пригодится Прокуратура обжаловала приговор сыну Шуфрича по делу о ДТП в Киеве - Цензор.НЕТ 5415
 показать весь комментарий
 
 
"Воля народа" входит в правящую коалицию?
 показать весь комментарий
 
Ні, з підтишка підспівує при прийнятті законів, потрібних владі. От, наприклад, за зміни до пенсійного законодавства ( проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій (№6614) ) "Воля народу" віддала 15 голосів з 19 членів цієї партії, для порівняння Опоблок - за ніхто не проголосував, з "Батьківщина" - за ніхто не проголосував. В результаті страховий стаж людям підвищитли слуги народу.
 показать весь комментарий
 
А от ще тобы на здачу - Майже два з половиною роки пройшло з тих пір, як у липні 2015-го екс-заступник прокурора Кременецького району Юрій Ковалик спричинив у райцентрі смертельну аварію, в якій загинув 44-річний Сергій Хлистун зі Скалата Підволочиського району, що на Тернопільщині. Втім, крапку у цій справі не можуть поставити і досі. - narodna-pravda.te.ua/2017/11/27/u-sudi-vdova-cholovika-yakyj-zagynuv-u-dtp-poobitsyala-posadyty-eks-prokurora-z-ternopilshhyny-u-tyurmu/ Чим ця справа з прокурором закінчилась?
 показать весь комментарий
 
 
ніч не буде, відстануть скоро, ну для лохів ще щось там погримлять, створюючи видимість і фсьо, порохоботи#ідори
 показать весь комментарий
 
Наконец порохоботам поступила методичка по Байдену, все в открытую:

Прокуратура обжаловала приговор сыну Шуфрича по делу о ДТП в Киеве - Цензор.НЕТ 8344
 показать весь комментарий
 
та не,скорее наоборот - это Байден сделает "сцяним" и каменяра,и еще кое-кого повыше.. Прокуратура обжаловала приговор сыну Шуфрича по делу о ДТП в Киеве - Цензор.НЕТ 744
 показать весь комментарий
 
кремлядские консервы-порохоботы вскрываются как в микроволновке

Прокуратура обжаловала приговор сыну Шуфрича по делу о ДТП в Киеве - Цензор.НЕТ 7908
 показать весь комментарий
 
Сухой итог: Байден оказался еще больший шатун, чем Саакашвили...

Прокуратура обжаловала приговор сыну Шуфрича по делу о ДТП в Киеве - Цензор.НЕТ 9537
 показать весь комментарий
 
 
а Байден за вас петриётов что-ли майдан будет делать...?
вся надежда на вас орлы...
 показать весь комментарий
 
так Байден чмо или друг? Ведь порохоботы отличаются тем, что почти никогда не называют фамилий политиков, которым доверяют, ссыкуны ведь брехливые, все время уходят тока овном плюются издалека
 показать весь комментарий
 
 
Байден друг - но за вас клавишных петриётов делать ничего не будет...
видно понимает что вы бАльшие фантазёры и демакратыгоги...
хотя скорее всего - он на вас и внимания не обратит...
 показать весь комментарий
 
А почему Байден друг а руки порошку брезгливо не подал? Хотя пожал руку Парубию и Гнойсману? так надо делать так, как рекомендует Байден? Или нет?
 показать весь комментарий
 
это ты там за всем следи следопыт, как только будет майдан - бей в набат...
а здесь выпускай пар - можешь изо рта на улице, сейчас прохладно, всё получится...)
клавишный петриёт - я тебе верю на мульён процентов, продолжай делать своё безнадёжное\здесь...\ дело...)
 показать весь комментарий
 
 
я тебя про Байдена спрашиваю, а ты мне все время на мою личность переводишь. Ты неоригинален и потому неинтересен. Типичный дешевый кремлебот порохобот, которых легко найти на фрилансе на 100 баксов в неделю целую бригаду из 5 человек
 показать весь комментарий
 
да не знаю я ваших расценок - спасибо что просветил фрилансер...\найди себе более достойную работу...\
 показать весь комментарий
 
Смешно! За УБИЙСТВО Регионаов и их детей не садят! А за яйца,, разбитые об Члена БППП судят!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПрокуратура обжаловала приговор сыну Шуфрича по делу о ДТП в Киеве
 
 
 
 
 
 вверх