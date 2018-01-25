 Глава юридического комитета сената США намерен обнародовать стенограммы показаний по "российскому расследованию"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Показания комитету, в числе прочих, дал старший сын президента Трампа – Дональд Трамп-младший. "Давайте вынесем их на всеобщее обозрение", – предложил Грассли на заседании комитета, который наряду с другими двумя комитетами Конгресса и офисом спецпрокурора Мюллера проводит собственное расследование по российскому делу.
Заявление Грассли прозвучало на фоне нарастающих межпартийных распрей в Конгрессе по поводу расследований, начавшихся после того, как разведсообщество пришло к выводу, что Россия пыталась вмешаться в ход президентских выборов с целью помочь Трампу одержать победу. Расследования также призваны установить, вступали ли приближенные Трампа в сговор с Москвой. Россия свое вмешательство в выборы отрицает, Трамп настаивает, что никакого сговора не было.
Ведущий демократ в Юридическом комитете Сената Дайан Файнстайн ранее в этом месяце, к возмущению Грассли, предала гласности стенограмму показаний Гленна Симпсона, соучредителя компании Fusion GPS, которая расследовала связи Трампа с Россией и опубликовала досье со своими выводами, вызвавшее осуждение со стороны Белого дома.
Файнстайн заявила в четверг, что поддерживает предложение передать стенограммы Мюллеру, а также сделать их достоянием общественности, если это не помешает расследованию.
Грассли, в свою очередь, заявил, что поступок Файнстайн "напугал" других потенциальных свидетелей, в том числе зятя и советника Трампа Джареда Кушнера.
По словам близкого к делу источника, юристы Кушнера не отклонили запрос о его выступлении в комитете, но поинтересовались, когда членам комитета можно будет обнародовать полученную информацию.
В январе разведывательные службы США обнародовали данные, согласно которым российское правительство проводил согласованную кампанию по воздействию на выборы 2016 года в США в пользу Трампа.
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Американские спецслужбы уверены, что российские власти стоит за хакерскими атаками на сайт Демократической партии и предвыборную команду кандидата от этой партии Хиллари Клинтон с целью повлиять на результат выборов.
Россия, а также сам Трамп неоднократно отвергали эти обвинения.
Дальше можно не читать.
Вмешивалась она с этой целью и она ее достигла.
И с россией хотел дружить и хвалился что налоги не платит, а американцы взяли и назло его выбрали ?
В четверг, 25 января, информационое агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на собственные информированные источники о разводе Катерины Тихоновой, дочери президента РФ Владимира Путина с мужем - членом совета директоров нефтехимического концерта "Сибур" Кириллом Шамаловым.
Издание отмечает, что, несмотря на развод, Шамалов все еще может подпасть под американские санкции в отношении России. Его отец, Николай Шамалов, который входит в так называемый "ближний круг" Путина, уже фигурирует в "черном списке" ЕС, составленный после аннексии Крыма и начала гибридной войны на Украине.
Катерина Тихонова - российский общественный деятель, заместитель проректора МГУ, руководитель Центра национального интеллектуального резерва МГУ и глава фонда "Иннопрактика", который совместно с университетом реализует масштабный инвестиционный проект по созданию в Москве научно-технологической долины на Воробьевых горах.
В ноябре 2015 года агентство Reuters опубликовало расследование, в котором говорилось, что глава фонда "Иннопрактика" и вице-президент WRRC Катерина Тихонова является дочерью Путина. Эту информацию подтвердил председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов.
Кроме Акимова издание ссылалось на два дополнительных источника, подтвердивших эти данные на условиях анонимности В пресс-службе "Газпромбанка", впрочем, утверждали, что Акимов таких заявлений не делал, а в сообщении отмечалось, что журналисты "допустили не просто искажение сказанного, а прямую подтасовку".
В декабре 2015 года агентство Reuters сообщило, что свадьба предполагаемой дочери президента России Катерины Тихоновой и акционера компании "Сибур" Кирилла Шамалова состоялась в 2013 года на горнолыжном курорте "Игора" на озере под Санкт-Петербургом, совладельцем которого является семья Юрия Ковальчука.
Агентство, ссылаясь на собственные источники, передавало, что на церемонии присутствовали около ста человек, у которых при входе отбирали телефоны. Гостям свадьбы выдавали белые шарфы с вышитым красной нитью вензелем K&K. В этом же интервью Костин прокомментировал расследование, проведенное рядом изданий и организаций на основании утечки материалов панамской юридической компании Mossack Fonseca о том, что президент РФ Владимир Путин связан с оффшорными сделками на сумму около 2 млрд долларов с участием людей из его "ближнего круга". Костин назвал эту информацию "чепухой" и утверждал, что "господин Путин никогда не был вовлечен в аферы".
"Никто не доказал, что господин Путин имел к этому отношение, потому что его имени там нет. У знакомых Путина есть офшорный бизнес, но что в этом плохого?" - заявил Костин, отвечая на вопрос ведущего о возможном влиянии утечки на бизнес ВТБ. Он также отверг обвинения в том, что ВТБ через дочернюю структуру на Кипре выдавал необеспеченные займы близкому другу президента.
По данным журналистов, в 2008-2013 годах через компанию Sandalwood, зарегистрированную на Виргинских островах, прошли транзакции на 2 млрд долларов. Как отмечает газета "Ведомости", из отчетов компании следует, что в 2010-2012 годах она получила кредитную линию на 650 млн долларов в дочернем банке ВТБ - Russian Commercial Bank (Cyprus) (RCB) без залогов и графиков погашения.
Согласно информации, предоставленной Reuters финансовыми аналитиками, Шамалов и Тихонова владеют корпоративными холдингами на сумму около двух миллиардов долларов. В этот пакет входят акции крупнейшего в России нефтехимического предприятия "Сибур", которые Шамалов приобрел у предпринимателя Геннадия Тимченко, еще одного "давнего друга Путина".
Кроме того, Шамалову и Тихоновой принадлежи четырехэтажная приморская вилла с бассейном в городе Биарриц на юго-западе Франции, стоимость которой составляет примерно в 3,7 миллиона долларов. Этот актив, по данным агентства, Шамалов также приобрел у Тимченко.
Площадь этого особняка, построенного в 50-х годах прошлого века, составляет около 300 квадратных метров, размеры сада - около двух тысяч квадратных метров. Агентство ссылается на публичные документы, согласно которым в сентябре 2007 года Тимченко и его жена Елена Ермакова зарегистрировали во Франции компанию SCI Atlantic, чтобы приобрести этот дом. Reuters утверждает, что 15 ноября 2012 года акции компании, которая все еще владеет виллой, были переданы Шамалову, причем сумма сделки остается не известной. В то же время, люди, живущие поблизости, утверждают, что Шамалова и Тихонову они там не видели.
Сотрудники Reuters изучили официальные документы и выяснили, что в рамках публично финансируемых проектов Московского университета, которые ведет Тихонова, она подписала контракты на несколько миллионов долларов с государственными организациями.
Между тем, как отмечает агентство, нет свидетельств того, что из этой работы Тихонова извлекает личную выгоду. В частности, она разрабатывает план по расширению кампуса МГУ на сумму 1,7 миллиарда долларов. Катерина Тихонова и Кирилл Шамалов, а также представитель Геннадия Тимченко отказались комментировать данную публикацию.