 Глава юридического комитета сената США намерен обнародовать стенограммы показаний по "российскому расследованию"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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Показания комитету, в числе прочих, дал старший сын президента Трампа – Дональд Трамп-младший. "Давайте вынесем их на всеобщее обозрение", – предложил Грассли на заседании комитета, который наряду с другими двумя комитетами Конгресса и офисом спецпрокурора Мюллера проводит собственное расследование по российскому делу.

Заявление Грассли прозвучало на фоне нарастающих межпартийных распрей в Конгрессе по поводу расследований, начавшихся после того, как разведсообщество пришло к выводу, что Россия пыталась вмешаться в ход президентских выборов с целью помочь Трампу одержать победу. Расследования также призваны установить, вступали ли приближенные Трампа в сговор с Москвой. Россия свое вмешательство в выборы отрицает, Трамп настаивает, что никакого сговора не было.

Ведущий демократ в Юридическом комитете Сената Дайан Файнстайн ранее в этом месяце, к возмущению Грассли, предала гласности стенограмму показаний Гленна Симпсона, соучредителя компании Fusion GPS, которая расследовала связи Трампа с Россией и опубликовала досье со своими выводами, вызвавшее осуждение со стороны Белого дома.

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Файнстайн заявила в четверг, что поддерживает предложение передать стенограммы Мюллеру, а также сделать их достоянием общественности, если это не помешает расследованию.

Грассли, в свою очередь, заявил, что поступок Файнстайн "напугал" других потенциальных свидетелей, в том числе зятя и советника Трампа Джареда Кушнера.

По словам близкого к делу источника, юристы Кушнера не отклонили запрос о его выступлении в комитете, но поинтересовались, когда членам комитета можно будет обнародовать полученную информацию.

В январе разведывательные службы США обнародовали данные, согласно которым российское правительство проводил согласованную кампанию по воздействию на выборы 2016 года в США в пользу Трампа.

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Американские спецслужбы уверены, что российские власти стоит за хакерскими атаками на сайт Демократической партии и предвыборную команду кандидата от этой партии Хиллари Клинтон с целью повлиять на результат выборов.

Россия, а также сам Трамп неоднократно отвергали эти обвинения.