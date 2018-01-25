EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 За рубежом
  1815  52
Все про:дезинформация (75) Балтия (185) пропаганда (1833) Россия (67792)

 Россия ведет пропагандистскую информационную компанию в странах Балтии, - НАТО

Российская пропаганда и дезинформация направлена на дестабилизацию стран Северо-Балтийского региона.

Об этом говорится в обнародованном в четверг докладе Центра НАТО по передовому опыту в сфере стратегических коммуникаций (г. Рига), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Исследование показало, что Россия применяет информационную конфронтацию против всего региона, а также целенаправлено против некоторых стран... Главные нарративы, которые Россия применяет против региона, направлены на подрыв НАТО и ЕС в глазах местного населения, формирование мысли о том, что угроза со стороны России ничтожна и что весь регион является русофобским", - заявили авторы доклада. 

При подготовке доклада анализировалась имплементация информационной стратегии РФ в Северо-Балтийском регионе, включая активность пророссийских сайтов и государственных российских телеканалов и информагентств.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Фейковые новости - часть гибридной агрессии РФ не только против Украины, но и против всего демократического мира, - Порошенко

Кроме этого, говорится в исследовании, РФ пытается переписать историю Северо-Балтийских государств, прославляя при этом советское прошлое.

"Относительно некоторых стран - Россия пытается скомпрометировать, и даже демонизировать национальные правительства, деморализовать местное население, акцентируя на социально-этнических, экономических и политических отличиях, что сдерживает региональное сотрудничество и отношения с НАТО", - говорится в исследовании.

Отмечается, что российская пропаганда манипулирует дестабилизирующим фактором мигрантов в Европе, дискриминацией российских меньшинств в регионе.

Также читайте: ЕС должен перейти к "активной обороне" в противодействии российской дезинформации, - президент Словакии Киска

Также отдельно отмечена российская концепция "защиты соотечественников за рубежом", что якобы дает Кремлю моральное право вмешиваться во внутренние дела суверенных государств, включая применение военной силы, нарушение территориальной целостности государств. В частности, как говорится в докладе, такие действия РФ применила в Украине и Грузии.

Подчеркивается, что среди стран Северо-Балтийского региона наиболее уязвимыми для российской пропаганды и дезинформаци в части "защиты" русскоязычного населения являются Латвия и Эстония.

Читайте: Истребители НАТО за год сопроводили 130 российских самолетов, летевших над Балтийским морем

Источник: https://censor.net.ua/n3046672
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
НАТО очень быстрая организация,вторя по реакции после Эстонии
 показать весь комментарий
 
 
швидші лиш паризькі фармацевти

Вера Измайлова‏ @veraizmaylova41 23 янв.

Международное признание Россия ведет пропагандистскую информационную компанию в странах Балтии, - НАТО - Цензор.НЕТ 8041Россия ведет пропагандистскую информационную компанию в странах Балтии, - НАТО - Цензор.НЕТ 8041Россия ведет пропагандистскую информационную компанию в странах Балтии, - НАТО - Цензор.НЕТ 8041 Ничего личного.Просто обыкновенна парижская аптека... Париж! Я люблю тебя!

Россия ведет пропагандистскую информационную компанию в странах Балтии, - НАТО - Цензор.НЕТ 2423
 показать весь комментарий
 
 
аптека?? но продаёт одежду для сцаря ватанов - маскируется наверно.
 показать весь комментарий
 
 
Ну вот. Вы яркий пример жертвы рассейской пропаганды...
 показать весь комментарий
 
 
каким он родилса, таким и ...., ну что поделать, ведь родителей не выберает.
 показать весь комментарий
 
 
Vytautas а эта класная фотка и не фотошоп, а ведь Даля выше ростом хуила, предствь его рядом с охраной Дали


 показать весь комментарий
 
 
Вообще то, его рост - около 2 м. На фотке просто удачный ракурс взят... Россия ведет пропагандистскую информационную компанию в странах Балтии, - НАТО - Цензор.НЕТ 357
 показать весь комментарий
 
 
Эстония добежала до НАТО и ЕС гораздо раньше Украины....которая еще неизвестно куда направляется - на Запад или на северо-восток.
 показать весь комментарий
 
 
эстонцы говорят хоп, после того как перепригнули канаву, по этому в первые места среди Балтииских стран.
 показать весь комментарий
 
 
Еще в сахалинском детстве был у меня хороший друг по фамилии Янсон,Эстонец. До сих пор контактируем,он живет в Н.Зеландии. Лучшего напарника в драке против 5-6 русских я не знал. Он по бандитской части пошел...
 показать весь комментарий
 
 
Этот козломордый мусор надо выгонять за поребрик. Этих гнид надо давить быстро и беспощадно.
 показать весь комментарий
 
 
я тоже плачу налоги, и что?
кстати, о обучение на госязыке, не понимаю, чего там копятится - это внутренное дело страны, да ещё, русня нихрена не поддержала своих лишнехромосомных, да ещё о мовеВ Eвропарламенте "завернули" петицию против реформы образования в Латвии

Есть несколько депутатов Европарламента, избранных из стран Балтии, которые начали очень активно поднимать вопросы по поводу ситуации в наших странах, хотя это не в компетенции ЕП

Латвийский политик объяснил, что, например, вопросы гражданства и образования находятся в национальной компетенции каждого государства.

 показать весь комментарий
 
 
по past -copy я с первых дней спец, но не думал, что ты так отстал, что текст в оргинале не прочитал, ведь там синем выделяется первоизточник. Россия ведет пропагандистскую информационную компанию в странах Балтии, - НАТО - Цензор.НЕТ 6211
 показать весь комментарий
 
 
у нас медецина на уровне, особенно родильных домах, считаи сам - чуть больше милиона нас, так что каждый на вес золота, я же не ты и не в подзаборье же родилса

так, не злись, но нет мне на тебя больше времени теперь, так что не отвечу.
 показать весь комментарий
 
 
А те, що кацапів потрібно на їхні простори переправити, десь їм попустите, то все, вкоріняться і будуть права качати.
 показать весь комментарий
 
 
где их много, там кацапня качает и то те кто без мозгов, кстати, можно конечно выгнать всех рабов, но это будет на по хозаиски, хотя одну часть можно и зарыть и всё.
Кстати, как обычно - рускоослы всё увеличивает на 2 или больше.
Вместе не латышей где то чуть меньше 30%, в этом числе входит все (украинцы, литовцы, цыгани итд.), кто не латыши
 показать весь комментарий
 
 
госязыков может быть несколько. И есть куча успешных стран с этим. А русский язык позволяет тебе писать на украинском сайте без проблем. А ты попробуй писать на латышском ))
 показать весь комментарий
 
Блин! Ну и нация! Где не появятся - везде одно дерьмо! И везде их ущемлённый Изык! Реально просто необходимо выкидывать их в паРашу!!! Чисто даже из соображений самосохранения!
 показать весь комментарий
 
 
Руццкие - коренной народ, потому что их царь похож на усохший вялый корешок, а на самом деле это вялый, сморщенный х*й!
 показать весь комментарий
 
 
оплакальщики богато одеты ещё, то это очень близкое будущие ватанов.
 показать весь комментарий
 
оплачивает руснявые дурачки и главное, чтоб ихним лишнехромосомным проживающим в странах Балтии были проблемы и жизнь малиной не показалас. Да, передаю привет ватникам - многоходовочка однако

Пентагон завершил разработку оружия для защиты Европы от pоссии

В США завершена разработка зенитных управляемых ракет SM-3 Block IIA. Оружие запускается в производство и будет развернуто в Европе, сообщила изданию The Maven директор программы SM-3 в Пентагоне Эми Коэн.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ракеты вряд ли что-то не решат. Холодная война N2 выявит победителя без использования оружия.
 показать весь комментарий
 
 
а ещё на гейропу гонят! Россия ведет пропагандистскую информационную компанию в странах Балтии, - НАТО - Цензор.НЕТ 4543 Россия ведет пропагандистскую информационную компанию в странах Балтии, - НАТО - Цензор.НЕТ 5379

В России официально поженили геев

В России впервые признали брак между мужчинами. Евгений Войцеховский и Павел Стоцко отпраздновали свадьбу в Копенгагене.
прочитано 2093 раза

После торжественной церемонии в Дании они приехали на родину, где обратились в многофункциональный центр услуг. Новобрачные предоставили учреждению все необходимые документы с нотариально заверенным переводом. Сотрудник МФЦ поставил Войцеховскому и Стоцко штампы в паспортах, узаконивающие их отношения. Как рассказали новобрачные телеканалу "Дождь", сотрудник учреждения оформил документы без лишних вопросов и не меняясь в лице.

В пресс-службе управления ЗАГС Москвы журналистам телеканала не смогли дать четкого ответа на вопрос, была ли подобная процедура юридически верной. Представитель учреждения сослался на семейный кодекс, в котором говорится, что для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак.
"Ваш вопрос имел бы смысл в случае, если бы в Семейном кодексе Российской Федерации была использована иная формулировка. Например, "добровольное согласие лиц, вступающих в брак". Дальнейшее обсуждение Вашего вопроса полагаю нецелесообразным", - заявили журналистам представители ЗАГСа.
Напомним, в России официально не разрешены однополые браки. Единственным прецедентом можно считать свадьбу между девушкой и трансгендером. Тогда влюбленные сыграли свадьбу до того момента, как одна из невест официально поменяла пол. По документам она продолжала числиться мужчиной, несмотря на то, что на церемонию явилась в белоснежном платье.
 показать весь комментарий
 
>>Евгений Войцеховский и Павел Стоцко отпраздновали свадьбу в Копенгагене. <<
ПопИ мацковського патріархату?
 показать весь комментарий
 
Четыре года назад в Россию пришло Величие.

Мы начали «вставать с колен».
Четыре года уровень жизни в России падает. Независимо от цен на нефть...

По итогам 2017 года реальные располагаемые доходы населения, то есть сумма, которая остается на руках после всех обязательных платежей и инфляции, сократились еще на 1,7%, сообщил сегодня Росстат.

...В Самарской области обвал доходов населения за 4 года достиг 30% (втрое больше среднероссийского спада), в Челябинской, Кемеровской области и республике Тыва, Пермском крае, Магаданской области и республике Коми составил 20% или больше....

Накопленным итогом с 2014 года кошельки россиян похудели на 11%, а в денежном выражении люди потеряли 4,9 триллиона рублей - на столько сократилась их покупательная способность, если учесть, что общую сумму доходов населения Росстат оценивает в 45,2 триллиона рублей в год.

Сегодня каждый третий в стране получает меньше 15 тысяч рублей в месяц, а больше 5 млн человек имеют зарплату на уровне МРОТ...

А не загостилось ли у нас Величие?
Может быть, пора дать ему коленом под зад?..
 показать весь комментарий
 
 
"Россияне боятся, что на них нападёт НАТО,

снимет Россию на видео и выложит в YouTube!

В итоге, весь мир будет ржать, в каком говнище они живут."
 показать весь комментарий
 
 
Нато нужно понять одну вещь орду победить можно только ее методами,все остальное не работает.
 показать весь комментарий
 
 
Я по діям деяких теж бачу цю технологію. Залишається знайти якогось діяча - іноземця, який влаштує колотнечу...
 показать весь комментарий
 
 
я тоже могу такое написать и без НАТО, но только это всё нихера не даст... только давление санкциями на парашу и всё.. будет пучком, всех денег не хватит в параше...
 показать весь комментарий
 
 
в это время у кацапов. "
В Сочи (Россия) медсестры из четвертой городской больницы вывезли и бросили тяжелобольного пациента. Об этом в четверг, 25 января, сообщает российское издание Life.ru.
Возмущенные свидетели случившегося пытались остановить медработниц, но те заявили, что "он им не нужен". Очевидцам пришлось вызвать на место полицию и скорую. Мужчину госпитализировали в другое медучреждение, где констатировали - больной в тяжелом состоянии.
В свою очередь, начальник управления здравоохранения администрации города Сочи Марина Вартазарян, комментируя ситуацию, заявила что по данному делу началась проверка.
"Как только к нам попало это видео, мы незамедлительно начали служебную проверку, в ходе которой достоверность происходящего подтвердилась, а лица, участвовавшие в данном инциденте, были установлены", - сообщила чиновница. По ее словам, медсестры будут уволены, а в этом медучреждении будет проведена тщательная ревизия.
 показать весь комментарий
 
Пане Титаренко, навіщо ви таке запостили? Більшості з нас такі випадки - ПОХ.
 показать весь комментарий
 
Здається у 2005 чи 2006-му кацапи підбурювали рузгаізичне населення Латвії на якусь бучу руками школярів. Хтось із таких молодих "репостеров" випадково влетів на один дуже патріотичний український форум. Один з модераторів того форуму зміг "розкрутити" молодого ватника, відстежити цікаві контакти і... злив малолітню банду Міністерству внутрішніх справ Латвії. Потім виклав листа з подякою. Ось так треба вказувати кацапам на їхнє місце.
 показать весь комментарий
 
у меня есть знакомые кацапы живущие в Риге, они живут в Европе дети их живут в Германии ,и они ездят друг к другу в гости.но эти люди восхищаются путиным и всем что с этим гомном связано. но странно одно , переехать в россию к путину не хотят. они любят его на растоянии.
 показать весь комментарий
 
 
В демократическом мире кацап пользуется всеми благами толерантности и не зависимых судей и законом .... как только малый кусок от мира отрежут демократия, толерантность свобода слова и мнений заканчивается и люди кто против этого без предела всплывают в озерах или пропадают .... ТАК может с кацапом нужно по кацапски ???? Россия ведет пропагандистскую информационную компанию в странах Балтии, - НАТО - Цензор.НЕТ 4354
 показать весь комментарий
 
убойная новость.
и кто бы мог подумать, шо кацапы на такое способны?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия ведет пропагандистскую информационную компанию в странах Балтии, - НАТО
 
 
 
 
 
 вверх