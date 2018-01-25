 Россия ведет пропагандистскую информационную компанию в странах Балтии, - НАТО

Об этом говорится в обнародованном в четверг докладе Центра НАТО по передовому опыту в сфере стратегических коммуникаций (г. Рига), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Исследование показало, что Россия применяет информационную конфронтацию против всего региона, а также целенаправлено против некоторых стран... Главные нарративы, которые Россия применяет против региона, направлены на подрыв НАТО и ЕС в глазах местного населения, формирование мысли о том, что угроза со стороны России ничтожна и что весь регион является русофобским", - заявили авторы доклада.

При подготовке доклада анализировалась имплементация информационной стратегии РФ в Северо-Балтийском регионе, включая активность пророссийских сайтов и государственных российских телеканалов и информагентств.

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Кроме этого, говорится в исследовании, РФ пытается переписать историю Северо-Балтийских государств, прославляя при этом советское прошлое.

"Относительно некоторых стран - Россия пытается скомпрометировать, и даже демонизировать национальные правительства, деморализовать местное население, акцентируя на социально-этнических, экономических и политических отличиях, что сдерживает региональное сотрудничество и отношения с НАТО", - говорится в исследовании.

Отмечается, что российская пропаганда манипулирует дестабилизирующим фактором мигрантов в Европе, дискриминацией российских меньшинств в регионе.

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Также отдельно отмечена российская концепция "защиты соотечественников за рубежом", что якобы дает Кремлю моральное право вмешиваться во внутренние дела суверенных государств, включая применение военной силы, нарушение территориальной целостности государств. В частности, как говорится в докладе, такие действия РФ применила в Украине и Грузии.

Подчеркивается, что среди стран Северо-Балтийского региона наиболее уязвимыми для российской пропаганды и дезинформаци в части "защиты" русскоязычного населения являются Латвия и Эстония.

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