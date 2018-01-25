 Россия ведет пропагандистскую информационную компанию в странах Балтии, - НАТО

Об этом говорится в обнародованном в четверг докладе Центра НАТО по передовому опыту в сфере стратегических коммуникаций (г. Рига), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Исследование показало, что Россия применяет информационную конфронтацию против всего региона, а также целенаправлено против некоторых стран... Главные нарративы, которые Россия применяет против региона, направлены на подрыв НАТО и ЕС в глазах местного населения, формирование мысли о том, что угроза со стороны России ничтожна и что весь регион является русофобским", - заявили авторы доклада.
При подготовке доклада анализировалась имплементация информационной стратегии РФ в Северо-Балтийском регионе, включая активность пророссийских сайтов и государственных российских телеканалов и информагентств.
Кроме этого, говорится в исследовании, РФ пытается переписать историю Северо-Балтийских государств, прославляя при этом советское прошлое.
"Относительно некоторых стран - Россия пытается скомпрометировать, и даже демонизировать национальные правительства, деморализовать местное население, акцентируя на социально-этнических, экономических и политических отличиях, что сдерживает региональное сотрудничество и отношения с НАТО", - говорится в исследовании.
Отмечается, что российская пропаганда манипулирует дестабилизирующим фактором мигрантов в Европе, дискриминацией российских меньшинств в регионе.
Также отдельно отмечена российская концепция "защиты соотечественников за рубежом", что якобы дает Кремлю моральное право вмешиваться во внутренние дела суверенных государств, включая применение военной силы, нарушение территориальной целостности государств. В частности, как говорится в докладе, такие действия РФ применила в Украине и Грузии.
Подчеркивается, что среди стран Северо-Балтийского региона наиболее уязвимыми для российской пропаганды и дезинформаци в части "защиты" русскоязычного населения являются Латвия и Эстония.
Вера Измайлова @veraizmaylova41 23 янв.
Международное признание Ничего личного.Просто обыкновенна парижская аптека... Париж! Я люблю тебя!
кстати, о обучение на госязыке, не понимаю, чего там копятится - это внутренное дело страны, да ещё, русня нихрена не поддержала своих лишнехромосомных, да ещё о мовеВ Eвропарламенте "завернули" петицию против реформы образования в Латвии
Есть несколько депутатов Европарламента, избранных из стран Балтии, которые начали очень активно поднимать вопросы по поводу ситуации в наших странах, хотя это не в компетенции ЕП
Латвийский политик объяснил, что, например, вопросы гражданства и образования находятся в национальной компетенции каждого государства.
так, не злись, но нет мне на тебя больше времени теперь, так что не отвечу.
Кстати, как обычно - рускоослы всё увеличивает на 2 или больше.
Вместе не латышей где то чуть меньше 30%, в этом числе входит все (украинцы, литовцы, цыгани итд.), кто не латыши
Пентагон завершил разработку оружия для защиты Европы от pоссии
В США завершена разработка зенитных управляемых ракет SM-3 Block IIA. Оружие запускается в производство и будет развернуто в Европе, сообщила изданию The Maven директор программы SM-3 в Пентагоне Эми Коэн.
В России официально поженили геев
В России впервые признали брак между мужчинами. Евгений Войцеховский и Павел Стоцко отпраздновали свадьбу в Копенгагене.
прочитано 2093 раза
После торжественной церемонии в Дании они приехали на родину, где обратились в многофункциональный центр услуг. Новобрачные предоставили учреждению все необходимые документы с нотариально заверенным переводом. Сотрудник МФЦ поставил Войцеховскому и Стоцко штампы в паспортах, узаконивающие их отношения. Как рассказали новобрачные телеканалу "Дождь", сотрудник учреждения оформил документы без лишних вопросов и не меняясь в лице.
В пресс-службе управления ЗАГС Москвы журналистам телеканала не смогли дать четкого ответа на вопрос, была ли подобная процедура юридически верной. Представитель учреждения сослался на семейный кодекс, в котором говорится, что для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак.
"Ваш вопрос имел бы смысл в случае, если бы в Семейном кодексе Российской Федерации была использована иная формулировка. Например, "добровольное согласие лиц, вступающих в брак". Дальнейшее обсуждение Вашего вопроса полагаю нецелесообразным", - заявили журналистам представители ЗАГСа.
Напомним, в России официально не разрешены однополые браки. Единственным прецедентом можно считать свадьбу между девушкой и трансгендером. Тогда влюбленные сыграли свадьбу до того момента, как одна из невест официально поменяла пол. По документам она продолжала числиться мужчиной, несмотря на то, что на церемонию явилась в белоснежном платье.
ПопИ мацковського патріархату?
Мы начали «вставать с колен».
Четыре года уровень жизни в России падает. Независимо от цен на нефть...
По итогам 2017 года реальные располагаемые доходы населения, то есть сумма, которая остается на руках после всех обязательных платежей и инфляции, сократились еще на 1,7%, сообщил сегодня Росстат.
...В Самарской области обвал доходов населения за 4 года достиг 30% (втрое больше среднероссийского спада), в Челябинской, Кемеровской области и республике Тыва, Пермском крае, Магаданской области и республике Коми составил 20% или больше....
Накопленным итогом с 2014 года кошельки россиян похудели на 11%, а в денежном выражении люди потеряли 4,9 триллиона рублей - на столько сократилась их покупательная способность, если учесть, что общую сумму доходов населения Росстат оценивает в 45,2 триллиона рублей в год.
Сегодня каждый третий в стране получает меньше 15 тысяч рублей в месяц, а больше 5 млн человек имеют зарплату на уровне МРОТ...
А не загостилось ли у нас Величие?
Может быть, пора дать ему коленом под зад?..
снимет Россию на видео и выложит в YouTube!
В итоге, весь мир будет ржать, в каком говнище они живут."
В Сочи (Россия) медсестры из четвертой городской больницы вывезли и бросили тяжелобольного пациента. Об этом в четверг, 25 января, сообщает российское издание Life.ru.
Возмущенные свидетели случившегося пытались остановить медработниц, но те заявили, что "он им не нужен". Очевидцам пришлось вызвать на место полицию и скорую. Мужчину госпитализировали в другое медучреждение, где констатировали - больной в тяжелом состоянии.
В свою очередь, начальник управления здравоохранения администрации города Сочи Марина Вартазарян, комментируя ситуацию, заявила что по данному делу началась проверка.
"Как только к нам попало это видео, мы незамедлительно начали служебную проверку, в ходе которой достоверность происходящего подтвердилась, а лица, участвовавшие в данном инциденте, были установлены", - сообщила чиновница. По ее словам, медсестры будут уволены, а в этом медучреждении будет проведена тщательная ревизия.
и кто бы мог подумать, шо кацапы на такое способны?