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 Политика Украины
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 "Пропавшие за Крым": как во время оккупации полуострова пропали участники Майдана Иван Бондарец и Валерий Ващук, - расследование

В начале марта 2014 года два участника Майдана из города Ровно Иван Бондарец и Валерий Ващук отправились в Крым помогать проукраинскому движению. По приезду в Симферополь они позвонили родным и сказали, что их задержала милиция. После этого они не выходили на связь, и что с ними произошло, до сих пор неизвестно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект "Пропавшие за Крым".

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Нет свидетелей событий утра 7 марта, когда Иван и Валерий исчезли в Симферополе. Маршрут их передвижения в течение суток перед тем составленный, по сути, со слов родственников, которые связывались с Иваном и Валерием по телефону. Неизвестно также, кто должен был их в Крыму встречать, и почему этого не произошло.

Украинским следствием проведены экспертизы, которые позволили установить место пребывания Ивана и Валерия за сигналами мобильных телефонов перед тем, как они были выключены. На сегодняшний день их результаты составляют тайну следствия.

Вечером 6 марта 2014 года около 22:30 Светлана, сестра Валерия Ващука, получила от брата несколько ММS из поезда, который в это время предположительно проезжал окраины Запорожья.

Фото не сохранились, но Светлана помнит, что на одном из снимков Валерий с приятелем Иваном Бондарцом прямо в вагоне разворачивают желто-синий флаг. Были и другие люди, но их Светлана не узнала. Утром 7 марта, ориентировочно с 7:30 до 8:00, Валерий позвонил сестре и рассказал, что сразу по прибытии поезда их задерживала милиция, но, обыскав, отпустила. Светлана посоветовала Валерию разворачиваться и ехать домой, так как их "могут пасти", но Валерий возразил, объяснив, что они должны дождаться координатора. Через час, в 9 утра, связи с абонентом уже не было. Около 10:10 телефон включался. Светлана попыталась дозвониться, но абонент оказался вне зоны.

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Иван Бондарец несколько раз звонил из поезда своей маме Людмиле Александровне. Рассказывал, что едет с Валерой в Симферополь поддержать сопротивление оккупации и "отстаивать Крым". Утром, до 9-ти, но уже после приключений в линейном отделе, Иван звонил маме с другого номера и жаловался, что "менты сломали карточки". К тому же вопреки обещаниям на вокзале их не встретил координатор, а потому они собираются ехать обратно в Киев. Иван обещал созвониться с мамой вечером, но когда настал вечер, его телефон уже находился вне зоны и с того момента в сети ни разу не появлялся.

Прибытие и задержание на вокзале Людмила Александровна Бондарец, постоянно поддерживавшая связь с сыном, утверждает, что в Симферополь он прибыл около 4 утра 7 марта.

В 2014 году Украина, как известно, приостановила железнодорожное сообщение с Крымом. В сети еще можно найти расписание крымских поездов довоенного времени. Судя по всему, Ващук и Бондарец ехали на севастопольском поезде №40К, который выезжал из Киева около 13:00 с промежуточной остановкой в Симферополе в 4:30 утра. До 7:30, когда Валерий позвонил сестре, уже вполне могли состояться разговор с милицией, обыск и непродолжительный визит в линейный отдел.

Журналисты обратились с запросами, чтобы выяснить, сохранилась ли в журналах регистрации информация о задержании Ивана и Валерия. Хотя милиционеры в большинстве своем поддержали оккупацию, они хотя бы в некоторых случаях пытались сохранять хорошую мину и соблюдать процедуру. Но, как оказалось, март 2014 года буквально выпал из всех возможных реестров и оказался никем не задокументированным.

В частности, авторы проекта обратились в МВД Российской Федерации, которая осуществляет контроль над так называемыми крымскими правоохранительными органами, с такими вопросами:

 1. Была ли задокументирована информация о задержании милицией на вокзале И. Бондарца и В. Ващука 7 марта 2014 года? Есть ли соответствующая запись в журнале регистрации?
 2. Если да, то на каком основании было проведено это задержание?
 3. Был ли проведен личный досмотр И. Бондарца и В. Ващука?
 4. Кем именно производилось задержание?
 5. Имеется ли информация о местонахождении И. Бондарца и В. Ващука на сегодняшний день?

Ответ был получин не от МВД России, а из оккупационных "правоохранительных органов" Крыма, а именно - от А.А. Рыбинского, начальника так называемого Крымского линейного управления МВД РФ на транспорте. В ответе на запрос сказано, что Крымское ЛУ не является правопреемником Линейного отдела на станции Симферополь ГУ МВД Украины в Приднепровской железной дороге. Соответственно, какой-либо информацией, поступившей в базы данных до 25 марта 2014 года, там не располагают.

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Национальная полиция Украины также не владеет информацией. В электронной базе данные о задержании Ивана и Валерия на вокзале Симферополя 7 марта отсутствуют.

Более того, нормативная документация и регистрационные книги из Линейного отдела на станции Симферополь ГУ МВД Украины в Приднепровской железной дороге за весь 2014 год вообще не передавались в архив МВД - что логично, учитывая ситуацию. И в принципе какой-либо информации о деятельности симферопольского линейного отдела в период с 7 по 25 марта у Национальной полиции Украины нет.

Что произошло - можно догадываться, анализируя другие крымские кейсы этого же периода.

Есть среди крымских пленников те, кто, покинув отдел милиции после задержания или даже суда по административным делам, попадал прямо в руки "казаков" или "Крымской самообороны", которые в дальнейшем длительное время удерживали этих людей под своим контролем. Например, так случилось с несколькими активистами - Владиславом Полищуком и Сергеем Ткачуком, которые задерживались синхронно с Николаем Шиптуром.

Их схватила полиция по наводке "Крымской самообороны", после того как они были замечены на проукраинской акции в Севастополе. Сюжет об их задержании вышел на местном телеканале - с характерной пропагандистской подачей. Над тремя из них на следующий день устроили суд. Они сознались в том, что якобы совершали хулиганские действия, судья их освободил из-под стражи. Но уже на выходе из райотдела двоих парней - Полищука и Ткачука - схватила "Севастопольская самооборона", и 15 дней они провели на территории военкомата, где также удерживался, к примеру, Алексей Гриценко. Полищук после суда даже успел позвонить домой и сказать, что с ним уже все хорошо, но тут же был похищен и пропал на две недели.

Можно предположить, что в случае с Бондарцом и Ващуком уже подконтрольная милиция могла вызвать нерегулярные формирования "для подкрепления" и чтобы самим не ввязываться в неприятные истории. Тем более что, по словам родственниц, в самом линейном отделе Ивану и Валерию угрожали тем, что передадут экс-сотрудникам спецподразделения "Беркут". Не исключено, что так и произошло.

На тот момент в Крыму с особым рвением разыскивали майдановцев, буквально охотились за ними. Вот в качестве примеров - несколько историй: активистки Майдана Марты Погорелой, а также человека, представившегося Андреем, который в Крым ехал по рабочим вопросам, но привлек к себе нежелательное внимание фотографиями с Майдана в телефоне. Судя по описаниям, можно предположить, что в обоих случаях люди незаконно удерживались именно беркутовцами, которые пылали ненавистью к Майдану.

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Ровенский оперативник, который непродолжительное время занимался расследованием дела о пропаже Ивана, рассказывает, что он проверял информацию о Бондарце в криминальных кругах, по своим оперативным контактам, в том числе в местах лишения свободы. Наличие в биографии Бондарца судимости заставило бывалого опера обратиться даже к источникам в уголовном мире, но ничего по существу они не сообщили. Как работник с 20-летним стажем, занимающийся пропавшими без вести, он первым делом подозревает неладное - к примеру, что человек сбежал от семьи к более ненавязчивым отношениям, либо что он таким образом скрылся. К таким потерявшимся, в особенности во время событий Майдана, у сотрудников правоохранительных органов скептическое отношение: и пропали они "не по-настоящему", да и в революции участвовали "не просто так".

На сегодняшний день производства по исчезновениям Ивана и Валерия объединены в одно. Процессуальное руководство - за находящейся в Киеве прокуратурой Автономной Республики Крым, расследованием занимается Главное управление Национальной полиции в Автономной Республике Крым и г. Севастополе. Когда мы приезжаем пообщаться с сотрудниками недавно воссозданной уже в Одессе крымской полиции, в здании управления на улице Преображенской полным ходом идет ремонт. Дела только попали в руки следователей, для которых все эти фамилии многолетних узников либо пропавших без вести - что-то новое. За полгода в деле также изменился следователь.

Сейчас в деле Бондарца и Ващука проводится ряд следственных действий, подробности которых не разглашаются.

Что касается оккупированного Крыма, то там даже уголовного дела по пропаже нет, так как никто пока что с соответствующим заявлением не обращался.

30 сентября 2015 года решением Ровенского горсуда Иван Бондарец был признан без вести пропавшим - после обращения Тони, согласно Гражданскому кодексу Украины. На тот момент у нее уже более года не было информации о местонахождении Ивана. В решении суда сказано: Иван заявил жене, что едет на Майдан защищать Украину, и больше домой не возвращался.

Обе семьи уверены, что если бы их родные были живы, они бы обязательно дали о себе знать.

Источник: https://censor.net.ua/n3046671
 
 
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На сімферопольскому вокзалі міліція перевіряла потяги з Київа, дивились чи стрічок майданівських немає, речей забруднених кіптявою, питали мету поїздки...
А як прийшли окупанти, люди взагалі стали зникати.
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Одразу зелені чоловічки були налаштовані вбивати. Роблять це вони і зараз, особливо з кримський татарами. Все це до тих хто говорить, що нібито опору окупації не було...
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да врядле русня этим занималась. это скорее всего алкооборона крысма. из местных бомжей , таксистов и прочих рузьких лудей.
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Увы, простите нас ребята...
Наши барыги щас больше переживают, как бы не потерять своё награбленное майно, чем озабочиваются вашими и нашими судьбами. Мы таки же терпилы, как и вы...
Больно и уныло.
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Крымчане так хорошо не жили, как в Украине. Пусть теперь живут как хотят.
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мусора. при Украине в прокуратуру,СБУ, МВД набирались самые упоротые мрази и предатели. они и сейчас в Украине те же.
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Судя по всему, так же в поликлинники, ЖЭКи, школы, магазины, заводы, колхозы, офисы, транспорт и т.д. и т.п.
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Ну я бы не стал столь категорично такое утверждать. Да, много было "потеряных" маргиналов, которые бежали от сельского труда и ненавидели горожан только за то, что они "родились на асфальте" - "Робити не хочу, а красти боюсь. Поїду у Київ у Беркут наймусь". Были и есть просто идиоты одержимые манией власти над ближними, но часть людей все таки шли работать реализуя свои гуманитарные убеждения. Другое дело, что система таких либо придавливает, либо выдавливает. Но вот "предателей" (чего?) и "упоротых" ( на чем?) как то не встречал. Основная масса за льготы, квартиру, пенсию, но есть и те кто ищет возможность хапнуть.
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Барыга как всегда на тайну следствия все спихнул. Как и расстрел сотен людей на Майдане Независиости. Понятное дело, торговых партньоров не хочет обидеть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Пропавшие за Крым": как во время оккупации полуострова пропали участники Майдана Иван Бондарец и Валерий Ващук, - расследование
 
 
 
 
 
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