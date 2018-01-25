 "Пропавшие за Крым": как во время оккупации полуострова пропали участники Майдана Иван Бондарец и Валерий Ващук, - расследование

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект "Пропавшие за Крым".

Читайте: В Украине нет единой системы учета пропавших без вести, их число может достигать 4 тыс. - Черныш

Нет свидетелей событий утра 7 марта, когда Иван и Валерий исчезли в Симферополе. Маршрут их передвижения в течение суток перед тем составленный, по сути, со слов родственников, которые связывались с Иваном и Валерием по телефону. Неизвестно также, кто должен был их в Крыму встречать, и почему этого не произошло.

Украинским следствием проведены экспертизы, которые позволили установить место пребывания Ивана и Валерия за сигналами мобильных телефонов перед тем, как они были выключены. На сегодняшний день их результаты составляют тайну следствия.

Вечером 6 марта 2014 года около 22:30 Светлана, сестра Валерия Ващука, получила от брата несколько ММS из поезда, который в это время предположительно проезжал окраины Запорожья.



Фото не сохранились, но Светлана помнит, что на одном из снимков Валерий с приятелем Иваном Бондарцом прямо в вагоне разворачивают желто-синий флаг. Были и другие люди, но их Светлана не узнала. Утром 7 марта, ориентировочно с 7:30 до 8:00, Валерий позвонил сестре и рассказал, что сразу по прибытии поезда их задерживала милиция, но, обыскав, отпустила. Светлана посоветовала Валерию разворачиваться и ехать домой, так как их "могут пасти", но Валерий возразил, объяснив, что они должны дождаться координатора. Через час, в 9 утра, связи с абонентом уже не было. Около 10:10 телефон включался. Светлана попыталась дозвониться, но абонент оказался вне зоны.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Задержанного в оккупированном Джанкое крымскотатарского активиста Кроша арестовали на 10 суток

Иван Бондарец несколько раз звонил из поезда своей маме Людмиле Александровне. Рассказывал, что едет с Валерой в Симферополь поддержать сопротивление оккупации и "отстаивать Крым". Утром, до 9-ти, но уже после приключений в линейном отделе, Иван звонил маме с другого номера и жаловался, что "менты сломали карточки". К тому же вопреки обещаниям на вокзале их не встретил координатор, а потому они собираются ехать обратно в Киев. Иван обещал созвониться с мамой вечером, но когда настал вечер, его телефон уже находился вне зоны и с того момента в сети ни разу не появлялся.



Прибытие и задержание на вокзале Людмила Александровна Бондарец, постоянно поддерживавшая связь с сыном, утверждает, что в Симферополь он прибыл около 4 утра 7 марта.



В 2014 году Украина, как известно, приостановила железнодорожное сообщение с Крымом. В сети еще можно найти расписание крымских поездов довоенного времени. Судя по всему, Ващук и Бондарец ехали на севастопольском поезде №40К, который выезжал из Киева около 13:00 с промежуточной остановкой в Симферополе в 4:30 утра. До 7:30, когда Валерий позвонил сестре, уже вполне могли состояться разговор с милицией, обыск и непродолжительный визит в линейный отдел.



Журналисты обратились с запросами, чтобы выяснить, сохранилась ли в журналах регистрации информация о задержании Ивана и Валерия. Хотя милиционеры в большинстве своем поддержали оккупацию, они хотя бы в некоторых случаях пытались сохранять хорошую мину и соблюдать процедуру. Но, как оказалось, март 2014 года буквально выпал из всех возможных реестров и оказался никем не задокументированным.



В частности, авторы проекта обратились в МВД Российской Федерации, которая осуществляет контроль над так называемыми крымскими правоохранительными органами, с такими вопросами:



1. Была ли задокументирована информация о задержании милицией на вокзале И. Бондарца и В. Ващука 7 марта 2014 года? Есть ли соответствующая запись в журнале регистрации?

2. Если да, то на каком основании было проведено это задержание?

3. Был ли проведен личный досмотр И. Бондарца и В. Ващука?

4. Кем именно производилось задержание?

5. Имеется ли информация о местонахождении И. Бондарца и В. Ващука на сегодняшний день?



Ответ был получин не от МВД России, а из оккупационных "правоохранительных органов" Крыма, а именно - от А.А. Рыбинского, начальника так называемого Крымского линейного управления МВД РФ на транспорте. В ответе на запрос сказано, что Крымское ЛУ не является правопреемником Линейного отдела на станции Симферополь ГУ МВД Украины в Приднепровской железной дороге. Соответственно, какой-либо информацией, поступившей в базы данных до 25 марта 2014 года, там не располагают.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Умеров и Чийгоз рассказали в Европарламенте, как Россия, оккупировавшая полуостров, терроризирует крымчан

Национальная полиция Украины также не владеет информацией. В электронной базе данные о задержании Ивана и Валерия на вокзале Симферополя 7 марта отсутствуют.



Более того, нормативная документация и регистрационные книги из Линейного отдела на станции Симферополь ГУ МВД Украины в Приднепровской железной дороге за весь 2014 год вообще не передавались в архив МВД - что логично, учитывая ситуацию. И в принципе какой-либо информации о деятельности симферопольского линейного отдела в период с 7 по 25 марта у Национальной полиции Украины нет.



Что произошло - можно догадываться, анализируя другие крымские кейсы этого же периода.



Есть среди крымских пленников те, кто, покинув отдел милиции после задержания или даже суда по административным делам, попадал прямо в руки "казаков" или "Крымской самообороны", которые в дальнейшем длительное время удерживали этих людей под своим контролем. Например, так случилось с несколькими активистами - Владиславом Полищуком и Сергеем Ткачуком, которые задерживались синхронно с Николаем Шиптуром.



Их схватила полиция по наводке "Крымской самообороны", после того как они были замечены на проукраинской акции в Севастополе. Сюжет об их задержании вышел на местном телеканале - с характерной пропагандистской подачей. Над тремя из них на следующий день устроили суд. Они сознались в том, что якобы совершали хулиганские действия, судья их освободил из-под стражи. Но уже на выходе из райотдела двоих парней - Полищука и Ткачука - схватила "Севастопольская самооборона", и 15 дней они провели на территории военкомата, где также удерживался, к примеру, Алексей Гриценко. Полищук после суда даже успел позвонить домой и сказать, что с ним уже все хорошо, но тут же был похищен и пропал на две недели.



Можно предположить, что в случае с Бондарцом и Ващуком уже подконтрольная милиция могла вызвать нерегулярные формирования "для подкрепления" и чтобы самим не ввязываться в неприятные истории. Тем более что, по словам родственниц, в самом линейном отделе Ивану и Валерию угрожали тем, что передадут экс-сотрудникам спецподразделения "Беркут". Не исключено, что так и произошло.



На тот момент в Крыму с особым рвением разыскивали майдановцев, буквально охотились за ними. Вот в качестве примеров - несколько историй: активистки Майдана Марты Погорелой, а также человека, представившегося Андреем, который в Крым ехал по рабочим вопросам, но привлек к себе нежелательное внимание фотографиями с Майдана в телефоне. Судя по описаниям, можно предположить, что в обоих случаях люди незаконно удерживались именно беркутовцами, которые пылали ненавистью к Майдану.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: В церковь приходят даже крымские татары, они молчат, и мы понимаем друг друга без слов, - архиепископ УПЦ КП в Крыму Климент

Ровенский оперативник, который непродолжительное время занимался расследованием дела о пропаже Ивана, рассказывает, что он проверял информацию о Бондарце в криминальных кругах, по своим оперативным контактам, в том числе в местах лишения свободы. Наличие в биографии Бондарца судимости заставило бывалого опера обратиться даже к источникам в уголовном мире, но ничего по существу они не сообщили. Как работник с 20-летним стажем, занимающийся пропавшими без вести, он первым делом подозревает неладное - к примеру, что человек сбежал от семьи к более ненавязчивым отношениям, либо что он таким образом скрылся. К таким потерявшимся, в особенности во время событий Майдана, у сотрудников правоохранительных органов скептическое отношение: и пропали они "не по-настоящему", да и в революции участвовали "не просто так".



На сегодняшний день производства по исчезновениям Ивана и Валерия объединены в одно. Процессуальное руководство - за находящейся в Киеве прокуратурой Автономной Республики Крым, расследованием занимается Главное управление Национальной полиции в Автономной Республике Крым и г. Севастополе. Когда мы приезжаем пообщаться с сотрудниками недавно воссозданной уже в Одессе крымской полиции, в здании управления на улице Преображенской полным ходом идет ремонт. Дела только попали в руки следователей, для которых все эти фамилии многолетних узников либо пропавших без вести - что-то новое. За полгода в деле также изменился следователь.



Сейчас в деле Бондарца и Ващука проводится ряд следственных действий, подробности которых не разглашаются.



Что касается оккупированного Крыма, то там даже уголовного дела по пропаже нет, так как никто пока что с соответствующим заявлением не обращался.



30 сентября 2015 года решением Ровенского горсуда Иван Бондарец был признан без вести пропавшим - после обращения Тони, согласно Гражданскому кодексу Украины. На тот момент у нее уже более года не было информации о местонахождении Ивана. В решении суда сказано: Иван заявил жене, что едет на Майдан защищать Украину, и больше домой не возвращался.



Обе семьи уверены, что если бы их родные были живы, они бы обязательно дали о себе знать.