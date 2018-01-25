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 Политика Украины, Экономика
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 Украина сейчас другая, мы ждем вас, инвесторов, - Порошенко в Давосе

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Украина в ближайшее время будет среди первых 50-ти стран в рейтинге легкости ведения бизнеса (Doing Business) Всемирного банка.

Об этом он заявил во время выступления на инвестиционной панели Украинской ассоциации венчурного и частного капитала в "Украинском доме" в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Сегодня была дискуссия - стакан наполовину полон или пуст. У меня есть новая версия  - стакан уже не наполовину, мы имеем уже больше. И это важное сообщение - пожалуйста, больше не тратьте время и не ждите июня-июля-августа или осень. Это правильное время и место сегодня быть в "Украинском доме" в Давосе. Мы ждем вас, инвесторов", - сказал Порошенко.

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Он отметил, что было сделано много для улучшения инвестиционного климата. "Украина сейчас другая. Вы можете приехать и мы покажем вам это", - подчеркнул президент.

Порошенко напомнил, что был принят новый закон о приватизации. "Больше не будет специальных соревнований, которые были символом коррупции. Будет прозрачная приватизация и мы требуем запустить ее немедленно", - отметил глава государства.

Также смотрите: Порошенко: "2017-й стал для Украины годом инвестиций". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3046670
 
 
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Запад завжди вкладає гроші туди де дешева робоча сила. Але тільки цього замало.
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Дурних вже немає. Раніше казали що кредити від МВФ це вказ інвесторам вкладати в Україну гроші. Все, немає навіть цих задрипаних сигналів. Є здешевлення гривні і переддефолтний стан намічається. Є ще висновки Байдена та інших закордоних високопосадовців. Але порошенковські казки і обіцянки не втихають. Вірить шо він такий вдалий що дурна риба буде завжди крючка глотати. Хай йому грець поперек одного місця.
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Грьобаний брехливий мудак. А можна спочатку РЕАЛьний, антикорупційний суд? І рейдерство приструнити?
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Воровитый, брехливый кондитер развесит лапшу на уши всем желающим и в любом количестве. С инвестициями обращаться: Панама, Мальдивы и пр. злачные офшорные места.
В очереди не толкаться - лапши хватит всем!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина сейчас другая, мы ждем вас, инвесторов, - Порошенко в Давосе
 
 
 
 
 
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