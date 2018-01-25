 Украина сейчас другая, мы ждем вас, инвесторов, - Порошенко в Давосе

Об этом он заявил во время выступления на инвестиционной панели Украинской ассоциации венчурного и частного капитала в "Украинском доме" в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Сегодня была дискуссия - стакан наполовину полон или пуст. У меня есть новая версия - стакан уже не наполовину, мы имеем уже больше. И это важное сообщение - пожалуйста, больше не тратьте время и не ждите июня-июля-августа или осень. Это правильное время и место сегодня быть в "Украинском доме" в Давосе. Мы ждем вас, инвесторов", - сказал Порошенко.

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Он отметил, что было сделано много для улучшения инвестиционного климата. "Украина сейчас другая. Вы можете приехать и мы покажем вам это", - подчеркнул президент.

Порошенко напомнил, что был принят новый закон о приватизации. "Больше не будет специальных соревнований, которые были символом коррупции. Будет прозрачная приватизация и мы требуем запустить ее немедленно", - отметил глава государства.

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