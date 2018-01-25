 Конкурс по стандарту 4G состоится в конце января, - Порошенко

Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время выступления в "Украинском доме" в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Можете ли вы представить, что когда меня избрали президентом, у нас из-за коррупции не было мобильной связи 3G? Через несколько дней, 29 или 31 января, мы будем открывать конверты для коммуникационного стандарта 4G", - сказал глава государства.
Он добавил, что многие компании планируют участвовать в этом конкурсе и инвестировать в это средства.
Порошенко также сообщил, что в течение дня ему поступило более 80 запросов о встрече от компаний мирового уровня.
"Это не реклама, но это показатель того, какой популярной становится страна для инвесторов и как они верят в наш успех", - убежден президент.
Короче из неуломивого.Все инвесторы искали встречи с Петей,но с.ка ему не доложили.(Заметки из Давоса)
А у нас в Узбекистоне с 2015 4G LTE TDD есть, и в Давосе мы не были...да...