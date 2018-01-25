 Конкурс по стандарту 4G состоится в конце января, - Порошенко

Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время выступления в "Украинском доме" в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Можете ли вы представить, что когда меня избрали президентом, у нас из-за коррупции не было мобильной связи 3G? Через несколько дней, 29 или 31 января, мы будем открывать конверты для коммуникационного стандарта 4G", - сказал глава государства.

Он добавил, что многие компании планируют участвовать в этом конкурсе и инвестировать в это средства.

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Порошенко также сообщил, что в течение дня ему поступило более 80 запросов о встрече от компаний мирового уровня.

"Это не реклама, но это показатель того, какой популярной становится страна для инвесторов и как они верят в наш успех", - убежден президент.

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