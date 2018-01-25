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 Политика Украины, Экономика, Технологии
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Все про:Давос (255) мобильная связь (280) Порошенко (14165) 4G (13)

 Конкурс по стандарту 4G состоится в конце января, - Порошенко

В конце января в Украине состоится конкурс на предоставление услуг мобильной связи стандарта 4G.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время выступления в "Украинском доме" в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Можете ли вы представить, что когда меня избрали президентом, у нас из-за коррупции не было мобильной связи 3G? Через  несколько дней, 29 или 31 января, мы будем открывать конверты для коммуникационного стандарта 4G", - сказал глава государства.

Он добавил, что многие компании планируют участвовать в этом конкурсе и инвестировать в это средства.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Первый тендер на внедрение 4G состоится в январе 2018 года, - Нацкомсвязи

Порошенко также сообщил, что в течение дня ему поступило более 80 запросов о встрече от компаний мирового уровня.

"Это не реклама, но это показатель того, какой популярной становится страна для инвесторов и как они верят в наш успех", - убежден президент.

Также читайте: Украине нужно освобождать диапазон 700 МГц для будущего внедрения 5G, - глава госцентра радиочастот

Источник: https://censor.net.ua/n3046669
 
 
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смотрю на цены и понимаю - мы живем в разных Украинах...
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Пора новуэ эру вводить. До нашего G и после нашего G...
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Клоун Пепо коли ваши грошi вернуться в Украину,та почнуть на неё працювати?
Короче из неуломивого.Все инвесторы искали встречи с Петей,но с.ка ему не доложили.(Заметки из Давоса) Конкурс по стандарту 4G состоится в конце января, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4053
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Порохня запевай разрушим Государство,а на деньги от разрухи,построим яблоневые сады Конкурс по стандарту 4G состоится в конце января, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7680
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Какой хороший президент, да.....
А у нас в Узбекистоне с 2015 4G LTE TDD есть, и в Давосе мы не были...да...
Конкурс за стандартом 4G відбудеться наприкінці січня, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4017
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НУЖНО ЧТОБ У КАЖДОГО УКРАИНЦА БЫЛО ПО 100 ЖУЧКОВ С ПРОСЛУШКОЙ И ПОДКИДЫВАТЬ ИХ КУДА МОЖНО И ЗАПИСЫВАТЬ !!! НО ПРИ ЭТОМ ХОРОШО ВООРУЖАТЬСЯ !!!
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А сколько ещё должно поменяться президентов, чтобы в Украине появился PayPal? Который, кстати, в России работает на самом высоком, пятом уровне и довольно давно..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонкурс по стандарту 4G состоится в конце января, - Порошенко
 
 
 
 
 
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