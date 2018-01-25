 На борту упавшего в Кременчуге вертолета Ми-8 могло находиться четыре человека, - ГСЧС

Об этом сообщила пресс-секретарь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области Светлана Рыбалко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как сообщила С.Рыбалко, вызов поступил в 19:15 об авиационном происшествии на окраине Кременчуга при участии вертолета Ми-8 частной компании, который совершал учебно-тренировочной полет
"По предварительным данным, согласно бортовому журналу, на борту находилось четыре человека, но сейчас еще устанавливается точное количество", - сообщила она.
С.Рыбалко сообщила, что вертолет не врезался в вышку, а упал на открытой территории. "Он не врезался в вышку... Там сейчас идет речь об электроопорах ", - уточнила она.
В свою очередь, как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГУ ГСЧС в Полтавской области, по предварительной информации, на борту вертолета Ми-8 частной авиакомпании "Украинские вертолеты", который потерпел крушение на окраине Кременчуга, находились четыре человека. Вертолет повредил линии электропередач.
На место выехали спасатели, работают 4 единицы техники. В настоящее время продолжается тушение горящего вертолета. Место оцеплено полицией.
Глава отдела коммуникаций полиции Полтавской области Юрий Сулаев в эфире телеканала "112.Украина" рассказал, что на месте работают спасатели и полиция.
"Сказать точно, сколько погибших, мы не можем, так как сейчас спасатели работают на месте происшествия и пытаются попасть внутрь и изучить сам салон вертолета. Допускается, что погибшими могут быть до трёх лиц… Конечно, мы будем уточнять и доводить до общественности новые обстоятельства", - сказал Ю.Сулаев.
Вместе с тем, он подчеркнул, что никто, кроме лиц, находящихся на борту, не пострадал
"Предварительно правоохранители, которые находились на месте, сообщили, что видели элементы оборванных проводов. Поэтому полиция полностью окружила место происшествия, чтобы никто из граждан не пострадал… Есть допущение, что могут быть оборваны линии электропередач. Рядом находится вышка. Что произошло – это предмет изучения следствия", - сообщила Ю.Сулаев.
аэродром Смоленск-Северный
Днепропетровское ЗАО «Украинские вертолеты» - это самая крупная вертолетная компания Украины. С 2003 года она занимается миротворческими, гуманитарными, природоохранными миссиями, имеет статус официального перевозчика ООН, и Международного комитета Красного креста. Главой правления и генеральным директором является Ткаченко Владимир Владимирович, который владеет 39% акций компании, еще 61% акций принадлежат его жене Александре Ткаченко. У компании нет ни одного собственного вертолета: парк насчитывает 28 бортов, 12 из которых арендованы у МВД, еще 16 - у Вооруженных Сил Украины. Ежемесячно за использование каждой машины частные вертолетчики платят государству менее 30 тыс. грн. При этом только в 2006 г. компания заработала свыше $10 млн.
С сентября 2007 года Минобороны под руководством Анатолия Гриценко и Юрия Еханурове периодически судилось с «Украинскими вертолетами» из-за незаконного, по их мнению, продления аренды боевых машин стоимостью в полумиллиона долларов. Однако процесс «прикрыли» высокопоставленные чиновники из Генпрокуратуры и Секретариата Президента.
Компания не вернула ВСУ вертолеты даже с началом АТО - потребовала у Минобороны предоставить ей другие борта под предлогом того, что придется заплатить ООН штраф в размере $40 млн. Это при том, что к договору аренды было подписано дополнительное соглашение о возврате боевых машин в течение 15 дней в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.
По данным николаевских СМИ, МВД Аваковское даже не пыталось вернуть свои 12 вертолетов - представители силовиков на суд не являлись, претензии прокуратуры не поддерживали.
https://inforesist.org/chto-izvestno-o-kompanii-ukrainskie-vertoletyi-bort-kotoroy-upal-v-kremenchuge/
Частные вертолёты Ми-6 кружат в украинском небе, и это во время войны!
Так у нас война или воздушный серфинг?! А завтра кацапы на мигах залетят? - тоже понадеемся, шобы в проводах запутались?
оззи
- вы уже думаете об этом деле?
- темная история....
- как это верно, Ватсон...
P.S. и внятно пока никто ничего сказать не может...
так не в северной корее живём
а в какой стране авиакомпании не частные ?