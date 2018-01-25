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Все про:авиакатастрофа (956) вертолет (478) Кременчуг (156) ГСЧС (1247)

 На борту упавшего в Кременчуге вертолета Ми-8 могло находиться четыре человека, - ГСЧС

На борту вертолета Ми-8, упавшего в Кременчуге Полтавской области, могло находиться, по предварительной информации, 4 человека.

Об этом сообщила пресс-секретарь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области Светлана Рыбалко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: Вертолет врезался в телевышку в Кременчуге, есть жертвы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщила С.Рыбалко, вызов поступил в 19:15 об авиационном происшествии на окраине Кременчуга при участии вертолета Ми-8 частной компании, который совершал учебно-тренировочной полет

"По предварительным данным, согласно бортовому журналу, на борту находилось четыре человека, но сейчас еще устанавливается точное количество", - сообщила она.

С.Рыбалко сообщила, что вертолет не врезался в вышку, а упал на открытой территории. "Он не врезался в вышку... Там сейчас идет речь об электроопорах ", - уточнила она.

В свою очередь, как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГУ ГСЧС в Полтавской области, по предварительной информации, на борту вертолета Ми-8 частной авиакомпании "Украинские вертолеты", который потерпел крушение на окраине Кременчуга, находились четыре человека. Вертолет повредил линии электропередач.

На место выехали спасатели, работают 4 единицы техники. В настоящее время продолжается тушение горящего вертолета. Место оцеплено полицией.

Глава отдела коммуникаций полиции Полтавской области Юрий Сулаев в эфире телеканала "112.Украина" рассказал, что на месте работают спасатели и полиция.

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"Сказать точно, сколько погибших, мы не можем, так как сейчас спасатели работают на месте происшествия и пытаются попасть внутрь и изучить сам салон вертолета. Допускается, что погибшими могут быть до трёх лиц… Конечно, мы будем уточнять и доводить до общественности новые обстоятельства", - сказал Ю.Сулаев.

Вместе с тем, он подчеркнул, что никто, кроме лиц, находящихся на борту, не пострадал

"Предварительно правоохранители, которые находились на месте, сообщили, что видели элементы оборванных проводов. Поэтому полиция полностью окружила место происшествия, чтобы никто из граждан не пострадал… Есть допущение, что могут быть оборваны линии электропередач. Рядом находится вышка. Что произошло – это предмет изучения следствия", - сообщила Ю.Сулаев.

Источник: https://censor.net.ua/n3046668
 
 
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То же, что польский самолёт над смоленским оврагом - пытались сесть...
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Зачем росеяне вводят людей в заблуждение и называют овраги аэродромами?
аэродром Смоленск-Северный
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Да никакого тумана там не было. Знакомым звонил в Кременчуг, там уже все все знают. Летел низко и зацепился за растяжку телевышки, а когда падал и ЛЭП зацепил.
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Уровень подготовки нашего летного состава(....все на авось....вот и прорвались...Жуть.
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Вертолет, писали киевский. В Киеве, конструкция вышки без растяжек, а в кременчугской вышки имеются растяжки, но пилоты скорее всего не знали...
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А чегой там знать, если есть рекомендованный курс. Не нужно нарушать правила по ТБ, если идем в Европу, бо там малейшие риски - не приемлемы.
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Кто летает не знают, номеров то нет, пробить не могут. Какие то учебно - тренировочные полеты в темное время. Много вопросов.
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Так вот куда подевалась вся военная техника. Все уже в частных руках, зато в армии волонтеры из мусора все собирают...
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там объективно была очень старая машина..
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Чем известна cкандальная компания «Украинские вертолеты», вертолет которой разбился в Кременчуге.
Днепропетровское ЗАО «Украинские вертолеты» - это самая крупная вертолетная компания Украины. С 2003 года она занимается миротворческими, гуманитарными, природоохранными миссиями, имеет статус официального перевозчика ООН, и Международного комитета Красного креста. Главой правления и генеральным директором является Ткаченко Владимир Владимирович, который владеет 39% акций компании, еще 61% акций принадлежат его жене Александре Ткаченко. У компании нет ни одного собственного вертолета: парк насчитывает 28 бортов, 12 из которых арендованы у МВД, еще 16 - у Вооруженных Сил Украины. Ежемесячно за использование каждой машины частные вертолетчики платят государству менее 30 тыс. грн. При этом только в 2006 г. компания заработала свыше $10 млн.
С сентября 2007 года Минобороны под руководством Анатолия Гриценко и Юрия Еханурове периодически судилось с «Украинскими вертолетами» из-за незаконного, по их мнению, продления аренды боевых машин стоимостью в полумиллиона долларов. Однако процесс «прикрыли» высокопоставленные чиновники из Генпрокуратуры и Секретариата Президента.
Компания не вернула ВСУ вертолеты даже с началом АТО - потребовала у Минобороны предоставить ей другие борта под предлогом того, что придется заплатить ООН штраф в размере $40 млн. Это при том, что к договору аренды было подписано дополнительное соглашение о возврате боевых машин в течение 15 дней в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.
По данным николаевских СМИ, МВД Аваковское даже не пыталось вернуть свои 12 вертолетов - представители силовиков на суд не являлись, претензии прокуратуры не поддерживали.
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Среди соискателей работы в Сети компания имеет только негативные отзывы. По словам тех, кто там успел поработать, «любая сторона компании - отрицательна»: методы работы - абсолютно совдеповские, зарплату не платят или задерживают, сотрудников считают рабами и постоянно оскорбляют.
https://inforesist.org/chto-izvestno-o-kompanii-ukrainskie-vertoletyi-bort-kotoroy-upal-v-kremenchuge/
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Странно.
Частные вертолёты Ми-6 кружат в украинском небе, и это во время войны!
Так у нас война или воздушный серфинг?! А завтра кацапы на мигах залетят? - тоже понадеемся, шобы в проводах запутались?
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ща КацаПсины повылазят с Нор хвастаться упавшим в Черное море хором Александрова
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Взято с ветки предыдущей новости на эту тему...
оззи
- вы уже думаете об этом деле?
- темная история....
- как это верно, Ватсон...

P.S. и внятно пока никто ничего сказать не может...
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там частные дома рядом с вышкой. Конечно вертолет не Ил76 или боинг , надеюсь обломки не долетели.
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некоторые пишут что горит два частных дома. там все близко
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Погиб инструктор и трое курсантов летного коледжа. частая авиакомпания предоставляет вертолеты для учебно-тренеровочных полетов. на окраине города аэродром вертолетный. Туда тянули. очевидцы пишут что скорее всего была неисправность - вертолет вначале летел высоко потом резко снизился и зацепил растяжку. На ЛЭП он не падал. и ЛЭП там нет - обычная линия бытового 220 вольт. на провода упала порваная растяжка вышки
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так и думал что летный коледж. Маленькие вертолетики кажется двухместные пару раз в полях падали.
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В Украине уже полтора вертолета осталось
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интересно, у вертолета предусмотрен перед пуском прогрев двигателя в зимнее время (при минусовых температурах), чтобы не прихватило вкладыши коленвала.
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а там разве не поршневой мотор? Или вы, таким образом утверждаете, что турбина?
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Зы... Дык ротор турбины тоже имеет подшипники, судя по всему скольжения,, которые тоже должны смазываться... К тому же для турбины используют какие -нить керосины, которые зимой не должны парафиниться.
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если мотор уже завелся, то все проблемы с холодом позади..
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учебный вертолет, курсанты... Может и человеческий фактор при управлении.
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Млять, беспредел продолжается- вертолет частной компании (!!!) преспокойно летает над городом! То есть обычные люди, которые не жаждут "пригод", должны регулярно подвергаться опасности- ибо какая-то хрень ежечасно может упасть на голову! Капец какой-то!
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вертолет частной компании (!!!)


так не в северной корее живём

а в какой стране авиакомпании не частные ?
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Филатов полюбляет на вертолете рассекать. Не он ли?))
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аварии конечно случаются. но тут даже сказать не могут кто и как. небо на замке, но ключи про..теряли.
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если с курсантами, то похожая ситуация была много лет назад. Проводились учебные полеты с условием посадки на одном двигателе. Второй движок сначала выводился на холостые обороты а затем глушился. Так и сделали, но курсант по ошибке заглушил рабочий движок.. На борту упавшего в Кременчуге вертолета Ми-8 могло находиться четыре человека, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1515
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Могло быть все что угодно: от обледенения несущей системы или входного туннеля двигателя, разрушения ХВ, отказа редуктора, до неправильной эксплуатации АТ. Удивляет только то, что "частный" вертолет вертолет выполнял учебный полет ночью, и вопреки всем правилам МВЛ. Украинские Ми-8 не имеет радиолокационного оборудования для выполнения ночных полетов.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа борту упавшего в Кременчуге вертолета Ми-8 могло находиться четыре человека, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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