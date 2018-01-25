 Одесская область сохранит лидерство по реформе сельской медицины, - губернатор Степанов

Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОГА.

По словам председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, в 2018 году ожидается рост темпов промышленного производства, показателей транспортных перевозок, строительных работ и капитальных инвестиций. Крупнейшими инвестиционными проектами года в Одесской области станут запуск паромной переправы Орловка-Исакча, строительство нового причала и терминала в порту Южный (Cargil, Inc), строительство солнечных электростанций (KNESS CROUP, Planet Core Group), строительство взлетно-посадочной полосы аэропорта в Одессе, первый этап строительства ритейл-центра (Ашан / Иммошан Украина), начало строительства маслоэкстракционного завода (Delta Wilmar / Wilmar Int.).

По словам Максима Степанова, в 2018 году Одесская область планирует сохранить лидерство по темпам внедрения реформы сельской медицины. Семейных врачей и фельдшеров районов области обеспечат 721-м мобильно-диагностическим комплектом.

Рекордными за все годы независимости Украины в 2017 году были показатели Одесской области в строительстве и ремонте дорог. Максим Степанов сообщил, что благодаря поступлениям от таможенного эксперимента в области восстановили 259 километров дорожного полотна. В частности, почти завершен ремонт трассы Одесса-Рени. В этом году эту дорогу уже окончательно достроят. Вдвое быстрее теперь можно добраться также в Вилково и Балты. В 2018 году, по словам председателя Одесской ОГА, будет построен обход Рени, а также мост возле Паланки и через Хаджибейский лиман. Также за счет таможенного эксперимента будут отремонтированы дороги межрайонного значения.