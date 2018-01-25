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 Политика Украины
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Все про:медицина (1512) Одесская область (1397) Степанов Максим (52)

 Одесская область сохранит лидерство по реформе сельской медицины, - губернатор Степанов

Результатом работы в 2017 году председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов считает восстановление управления областью и лидерство региона по различным показателям. О планах по экономическому росту региона в 2018 году Максим Степанов сообщил во время презентации "Отчета об итогах работы за 2017 и приоритеты деятельности на 2018 год".

Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОГА.

По словам председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, в 2018 году ожидается рост темпов промышленного производства, показателей транспортных перевозок, строительных работ и капитальных инвестиций. Крупнейшими инвестиционными проектами года в Одесской области станут запуск паромной переправы Орловка-Исакча, строительство нового причала и терминала в порту Южный (Cargil, Inc), строительство солнечных электростанций (KNESS CROUP, Planet Core Group), строительство взлетно-посадочной полосы аэропорта в Одессе, первый этап строительства ритейл-центра (Ашан / Иммошан Украина), начало строительства маслоэкстракционного завода (Delta Wilmar / Wilmar Int.).

По словам Максима Степанова, в 2018 году Одесская область планирует сохранить лидерство по темпам внедрения реформы сельской медицины. Семейных врачей и фельдшеров районов области обеспечат 721-м мобильно-диагностическим комплектом.

Рекордными за все годы независимости Украины в 2017 году были показатели Одесской области в строительстве и ремонте дорог. Максим Степанов сообщил, что благодаря поступлениям от таможенного эксперимента в области восстановили 259 километров дорожного полотна. В частности, почти завершен ремонт трассы Одесса-Рени. В этом году эту дорогу уже окончательно достроят. Вдвое быстрее теперь можно добраться также в Вилково и Балты. В 2018 году, по словам председателя Одесской ОГА, будет построен обход Рени, а также мост возле Паланки и через Хаджибейский лиман. Также за счет таможенного эксперимента будут отремонтированы дороги межрайонного значения.

Источник: https://censor.net.ua/n3046667
 
 
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И по размеру территории. Ура?
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ну это понятно, что это глупость. А чем ещё мог ещё похвастаться? Городская медицина на нуле... Канализации текут. Грязь и мусор везде. А вот сельская медицина.. в смысле ветеринары - от те процветают.
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Будет, планируем, выйдем, у нас в планах, в следующие два года, в долгострочной перспективе, мы ........
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Може он и пидарас? - не знаю его с этой стороны.
Но чувак явно упирается в работу и выглядит весьма прилично, по сравнению с другими смотрящими.
Одесситам явно есть шо сказать. Я ошибаюсь?
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Ну дорогу до Маяк, таки отремонтировали, и не языком, как некоторые.
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Но чувак явно упирается в работу и выглядит весьма прилично, по сравнению с другими смотрящими... Я ошибаюсь?

Нет, вы не ошибаетесь. Пересекавшиеся с ним люди характеризуют как жесткого системного менеджера неплохого уровня. В отличие от громкого предшественника, в болтовне на ток-шоу и в фотосессиях рукопожатий со счастливыми гражданами не замечен. Будем посмотреть.
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Спасибо. Лучший ответ, который мне когда либо прилетал.
Была бы на цензоре карма, вы бы имели от меня два "плюса"!
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в работу по сельской медицине? уже скучно от такой "работы"
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В Одессе юмор конечно своеобразный.
Но всегда с "гешефтом".
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Наверно нада посочувствовать, не??
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Реформой сельской медицины занимается та самая Гайдар: https://www.facebook.com/gaidarmaria
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лидерство измеряется сокращением населения..?
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Интересно услышать непосредственно мнение жителей одесчены,как их кашпировские там по телеку лечат Одесская область сохранит лидерство по реформе сельской медицины, - губернатор Степанов - Цензор.НЕТ 5453
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ну а если геморрой, то наверное по скайпу жопу показывают и тут же консультация
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А если геморой,то это уже виртуальное извращение
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цензор как то сильно увлёкся пиаром этого не однозначного персонажа..
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я знаю пару парнокопытных в затоке, которых реально надо лечить. смотрящий отеля фараон первый пациент. гомик требующий кастрации.
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Ждем новую серию видео - Степанов обкладывает матом сельских ветеринаров и называет их долбо@бами... Руководитель от бога так сказать...
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А що другим регіонам робити, у яких не має таможенного експеремента?
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Телепні на Цензорі коли небудь закінчаться? Який нахер губернатор в Україні? Чи у вас редактори позапоребрикові? Зарубайте у себе на носі: в Україні представників президента в областях називають ГОЛОВА ОБЛАСНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ або ОЧІЛЬНИК ОБЛАСНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ. Запам"тали? Ану повторіть, недоучки!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОдесская область сохранит лидерство по реформе сельской медицины, - губернатор Степанов
 
 
 
 
 
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