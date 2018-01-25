 Высший совет правосудия уволил четверых судей, которые преследовали участников Революции Достоинства

Как инфоомирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Высшего совета правосудия.

Высший совет правосудия решил уволить на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины: Мозговую Ольгу с должности судьи Золотоношского горрайонного суда Черкасской области; Решетняка Николая с должности судьи Бабушкинского райсуда Днепра; Бессараб Любовь с должности судьи Гагаринского райсуда Севастополя; Попека Александра с должности судьи Тельмановского райсуда Донецкой области; Антонову Наталью с должности судьи Голосеевского райсуда Киева; Степанову Оксану с должности судьи Обуховского райсуда Киевской области.

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Дисциплинарные дела в отношении судей Мозговой, Решетняк, Антоновой возбуждено на основании жалоб, в которых указано, что эти судьи допустили нарушения прав человека, в частности при вынесении постановлений о содержании под стражей людей, которые были участниками массовых акций протеста в период Революции Достоинства.

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Дисциплинарное дело в отношении Степановой возбуждено на основании жалобы, в которой указано, что судьей не соблюдены требования относительно всестороннего выяснения обстоятельств дела при принятии решения о применении к активного участника Автомайдана административного взыскания.

"Сегодня был освобожден 6 судей, 4 из которых привлечены к ответственности за действия во время рассмотрения дел активистов Евромайдана. Мы понимаем ожидания общества по оперативному рассмотрению дел, однако должны отметить, что на рассмотрении находится более 16 000 дисциплинарных материалов. На сегодня у нас есть 20 инспекторов из 42. Физически нет возможности обработать такое количество материалов тем составом, который сейчас есть ", - сказал председателя Высшего совета правосудия Бенедисюк.

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