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 Общество
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Все про:судья (1786) увольнение (1386) Высший совет правосудия (126)

 Высший совет правосудия уволил четверых судей, которые преследовали участников Революции Достоинства

Высший совет правосудия рассмотрел вопрос об освобождении шестерых судей в соответствии с решениями дисциплинарных палат Высшего совета правосудия.

Как инфоомирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Высшего совета правосудия.

Высший совет правосудия решил уволить на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины: Мозговую Ольгу с должности судьи Золотоношского горрайонного суда Черкасской области; Решетняка Николая с должности судьи Бабушкинского райсуда Днепра; Бессараб Любовь с должности судьи Гагаринского райсуда Севастополя; Попека Александра с должности судьи Тельмановского райсуда Донецкой области; Антонову Наталью с должности судьи Голосеевского райсуда Киева; Степанову Оксану с должности судьи Обуховского райсуда Киевской области.

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Дисциплинарные дела в отношении судей Мозговой, Решетняк, Антоновой возбуждено на основании жалоб, в которых указано, что эти судьи допустили нарушения прав человека, в частности при вынесении постановлений о содержании под стражей людей, которые были участниками массовых акций протеста в период Революции Достоинства.

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Дисциплинарное дело в отношении Степановой возбуждено на основании жалобы, в которой указано, что судьей не соблюдены требования относительно всестороннего выяснения обстоятельств дела при принятии решения о применении к активного участника Автомайдана административного взыскания.

"Сегодня был освобожден 6 судей, 4 из которых привлечены к ответственности за действия во время рассмотрения дел активистов Евромайдана. Мы понимаем ожидания общества по оперативному рассмотрению дел, однако должны отметить, что на рассмотрении находится более 16 000 дисциплинарных материалов. На сегодня у нас есть 20 инспекторов из 42. Физически нет возможности обработать такое количество материалов тем составом, который сейчас есть ", - сказал председателя Высшего совета правосудия Бенедисюк.

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Источник: https://censor.net.ua/n3046662
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
освобождение исключительно из мести. к тому же на редкость тормознутое, как и все в Украине.
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давай так: ты сразу делишься инсайдом по поводу "мести", иначе - это твои ничем не подтержденные домыслы!
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Лучше поздно, чем никогда. Эрнесто, засунь голову себе в жопу и сам себя задуши.
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твоя голова мне в жопу не поместится. А вот Порошенку - в самый раз. Точно по размеру твоих куриных мозгов.
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почему только четверых? почему не четыреста или четыре тысячи?
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Ну и )(ули что уволили, они уже оформили себе судейские пенсии с пожизненным содержанием, уйдут в адвокаты и фсё...
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Что говорил Байден о "сукином сыне" ШокинеВоспоминаниями Байден поделился, выступая в Совете международных отношений США."Я отчаянно взволнован регрессом в борьбе с коррупцией в Киеве. Вот вам один конкретный пример. Мне дали задание по Украине. Так я помню, как отбыл туда, чтобы убедить нашу команду, что мы должны предоставить Украине долгосрочные кредитные гарантии.Я ездил в Киев 12-13 раз, и в конце должен был объявить, что мы предлагаем еще один миллиард долларов кредитных гарантий. Я получил обещания от Порошенко и Яценюка, что они будут предпринимать шаги по генеральному прокурору, но они этого не сделали.Я пошел на пресс-конференцию и сказал: мы вам не даем миллиард долларов. Они мне говорят: вы не имеете таких полномочий, вы - не президент, президент говорил, что даст.Я ответил: "Так звоните ему". Я сказал, что вы не получаете миллиард долларов. Я сказал, что уезжаю через 6 часов и если ваш генпрокурор не будет уволен до тех пор, вы не получите денег. И тот сукин сын был уволен. И на его место поставили того, кому в то время доверяли", - рассказал экс-вице-президент.
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Те четверо даже от старости умереть не успели! Всего-то через четыре года.
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Те, що звільнили - безумовно - добре. Повинні знати навіть судді про невідворотність покарання за незаконні рішення. А ще не звільнені повинні жити з корвалолом, як діабетик з інсуліном. Але те, що це тягнеться чотири роки - безумовно ганьба. А ці 20 із 42-х членів Ради правосуддя нічого не чули про позаурочну роботу, не розуміють про суспільний резонанс саме про ці справи? І чия вина, що із 42-х є лише 20 - теж дуже цікаво. І мені цікаво, без сарказму, справді цікаво, як з посади судді було звільнено суддю Гагарінського райсуду Севастополя??!!! Наша, безумовно, шанована рада має вплив на суддівський корпус Севастополя? Чи я щось неправильно зрозумів?
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Уволил, а что дальше? Когда виноватые понесут наказание? Когда будут осуждены убийцы Небесной Сотни, если это дело даже ещё не расследовано и не известно конкретно кто стрелял?
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https://ibigdan.livejournal.com/21490087.html

Волкеру скажите.
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Понты. понты , понты вместо системной работы...А ведь этих "судей" наверное должны были давно люстрировать.
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Понты. понты , понты вместо системной работы...А ведь этих "судей" наверное должны были давно люстрировать.
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Швиденько вони їх притягли. Немає чого сказати. перемога.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВысший совет правосудия уволил четверых судей, которые преследовали участников Революции Достоинства
 
 
 
 
 
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