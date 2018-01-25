 Задержанный в Румынии экс-директор "Укрспирта" Лабутин возглавлял ОПГ, причастную к убийству Панкова, - Сарган

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

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Главная военная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по деятельности преступной организации. 19 декабря 2017 года одновременно были проведены более 60 обысков в различных регионах Украины и задержаны шесть активных участников этой ОПГ. В отношении всех задержанных судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

"Руководитель преступной организации, которым является бывший директор ГП "Укрспирт", задержан на территории Румынии, куда направлен запрос о его экстрадиции в Украину для привлечения к уголовной ответственности", - отметила Сарган.

Румынский суд отказал в удовлетворении апелляции задержанного на применение меры пресечения в виде содержания под стражей на время проведения экстрадиционной процедуры.

"Установлено, что это же лицо подозревается в растрате денежных средств указанного государственного предприятия на общую сумму более 261 млн грн и совершении других преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.1 ст.345 и ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины", - сообщила Сарган.

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Еще один организатор данной преступной группировки объявлен в международный розыск.

Установлено, что участники преступной организации совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений на территории г.Киева, среди которых: умышленное убийство 30 мая 2017 года советника директора ГП "Укрспирт", покушение на убийство 29 марта 2017 года заместителя руководителя ГП "Укрспирт"; покушение на умышленное убийство 01 мая 2017 года президента одной из спортивных федераций с использованием противопехотной мины; покушение на умышленное убийство 23 июня 2017 года частного предпринимателя, с использованием самодельного взрывного устройства.

"Кроме того, установлено, что участники указанной преступной организации планировали совершение умышленных убийств других лиц, среди которых и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков", - сообщила Сарган.

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Она не называла имя задержанного в Румынии экс-гендиректора "Укрспирта", однако позже в четверг генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в соцсети Фейсбук указал, что речь идет о Михаиле Лабутине. "Руководитель преступной организации, в качестве которого подозревается бывший директор ГП "Укрспирт" Лабутин, задержан на территории Румынии, куда направлен запрос о его экстрадиции в Украину", - написал он.

Генпрокурор подтвердил, что М.Лабутин подозревается в растрате денежных средств ГП "Укрспирт" на общую сумму более 261 млн грн, а также в организации умышленного убийства экс-директора "Укрспирта", покушении на убийство заместителя руководителя "Укрспирта" и д.р.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось, в декабре 2014 года Министерство аграрной политики и продовольствия Украины отстранило руководителя "Укрспирта" Михаила Лабутина от должности, назначив временно исполняющим обязанности гендиректора ГП "Укрспирт" его зама Виктора Панкова.

В этом же месяце пресс-служба Государственной фискальной службы Украины сообщила, что М.Лабутину сообщено о подозрении в финансовых махинациях на сумму 200,7 млн грн.

В январе 2015 года Интерпол объявил М.Лабутина в розыск. Согласно информации на официальном сайте международной полиции, он разыскивается по подозрению в присвоении, растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенных в особо крупных размерах или организованной группой. Также экс-главу "Укрспирта" обвиняют в уклонении от уплаты налогов и угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа.

30 мая 2017 года В.Панков был убит выстрелом в спину в Дарницком районе Киева.

В конце декабря 2017 года полиция задержала подозреваемых в убийстве В.Панкова и в ряде других покушений на бизнесменов в Киеве.

24 января 2018 года заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK сообщил, что в Румынии задержана организованная преступная группа, которая подрывала в Киеве людей и готовила покушения, в том числе на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.