 В Румынии задержан экс-гендиректор "Укрспирта" Лабутин, - Енин

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ.

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"Задержание подтверждаю, на кого он готовил покушение, не подскажу", - сказал Е.Енин агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Как сообщалось, в декабре 2014 года Министерство аграрной политики и продовольствия Украины отстранило руководителя "Укрспирта" Михаила Лабутина от должности, назначив временно исполняющим обязанности гендиректора ГП "Укрспирт" его зама Виктора Панкова.

В этом же месяце пресс-служба Государственной фискальной службы Украины сообщила, что М.Лабутину сообщено о подозрении в финансовых махинациях на сумму 200,7 млн грн.

В январе 2015 года Интерпол объявил М.Лабутина в розыск. Согласно информации на официальном сайте международной полиции, он разыскивается по подозрению в присвоении, растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенных в особо крупных размерах или организованной группой. Также экс-главу "Укрспирта" обвиняют в уклонении от уплаты налогов и угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа.

30 мая 2017 года В.Панков был убит выстрелом в спину в Дарницком районе Киева.

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В конце декабря 2017 года полиция задержала подозреваемых в убийстве В.Панкова и в ряде других покушений на бизнесменов в Киеве.

24 января 2018 года заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK сообщил, что в Румынии задержана организованная преступная группа, которая подрывала в Киеве людей и готовила покушения, в том числе на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

"Военная прокуратура совместно с департаментом контрразведки СБУ и Нацполицией задержали организованную преступную группу из бывших уголовников и бывших участников АТО, которые взрывали людей в Киеве, готовили покушения, в том числе на министра внутренних дел Авакова. Об этом никто не говорил. Организатора этой группы арестовали Румынии и сейчас происходит экстрадиционная проверка и процедура возврата этого человека в Украину. Будет много, что слышно. Этот подозреваемый - один из бывших руководителей "Укрспирта", - рассказал военный прокурор