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 Ситуация вокруг Крыма не является драматичной, все будет постепенно стабилизироваться, - Путин

Президент РФ Владимир Путин считает, что ситуация вокруг оккупированного Россией Крыма вскоре стабилизируется.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

Читайте: Чубаров об оккупации АРК Россией: "У людей в Крыму ощущение, что сдали"

"На сегодня не думаю, что ситуация вокруг Крыма является драматичной, напротив, уверен, что все будет постепенно стабилизироваться", - заявил Путин.

По его мнению, после решения ряда инфраструктурных вопросов и проблем это развитие "только будет набирать темпы".

Напомним, международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Умеров и Чийгоз рассказали в Европарламенте, как Россия, оккупировавшая полуостров, терроризирует крымчан

Источник: https://censor.net.ua/n3046603
 
 
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Мантра для кацапов: "Мы не хотим срать. Мы не хотим срать... Мы не обосрались. Мы не обосрались".
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Пизданули часть территории, и 4 года в гамне живёте и дальше ещё лет 20. Гнома никто не учил что воровать не правильно?
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А чого ж не вчили? Його вчила пітерська підворітня: "красти негарно, але правильним пацанам - можна". Правда ця наука за межами підворітні не є корисною - там "правильні пацани" - це постояльці тюрем, а пенсійного віку - постояльці богадільні.
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Да и в Донбабве вот-вот ренесанс наступит. Ситуация вокруг Крыма не является драматичной, все будет постепенно стабилизироваться, - Путин - Цензор.НЕТ 373 Вона уже даже можно поехать куда-то на машине, залезть на столб и поговорить по мобилке.
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Та все ж ніби стабілізувалося там в 2014 році, що тим кримчанам знову не вистачає?
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в фильме "В бой идут одни старики" похожая ситуация была - на вопрос - как дела - "все нормально, падаю".
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Путлер,как обычно нагло врёт.Но придёт время... Ситуация вокруг Крыма не является драматичной, все будет постепенно стабилизироваться, - Путин - Цензор.НЕТ 6191
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Сдача в эксплуатацию" моста будет преподнесена как "великое историческое событие". Примерно месяц кремлевский агитпроп будет выжимать из него идеологические дивиденды, как алкаш, нашедший в кастрюле с самогоном дохлого кота. Через некоторое время под разочарованный вой крымнашцев бравые рапорты тихо сойдут на нет, а еще через сезон чудо русскомирской строительной мысли без помпы "временно закроют на реконструкцию"...

😀😸
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Виглядає новеньким, крім "опор", але заважає судноплавству.
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стабильно только на кладбище
поэтому... не драматизировать... а работать...
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цікаво цього року буде достатньо криги що міст пішов в дрейф до Босфору? Ситуация вокруг Крыма не является драматичной, все будет постепенно стабилизироваться, - Путин - Цензор.НЕТ 5022
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В этом году Крым вернут, а параша пойдет в дрейф к таукитайцам.
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Треба питати тих, кто там близько мешкає, в нас криги на річках нема.
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Скоро Крыму наступит полный стабилизец . Как и педирации! Ситуация вокруг Крыма не является драматичной, все будет постепенно стабилизироваться, - Путин - Цензор.НЕТ 1814

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То один , мол, вы там держитесь, то другой , шо все - пучком... А шо же тогда плохо... Ситуация вокруг Крыма не является драматичной, все будет постепенно стабилизироваться, - Путин - Цензор.НЕТ 2923
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Поубавилась спесь, запал уже не тот у хуйла. Альфасамец кацапский короче.
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Тю, не вопрос... кабаевским молозивом омолодится.
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Ну да...
Вата передохнет, людей пересажают - стабильность...
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А че он не так говорит? Нефть уже по 70 баксов.Он даже Даунбас попробует заморозить лет на 10 как минимум.А Крим - так все в ЕС и Америке про Крим уже почти забили...В Украине тоже....вот такая у нас с вами перспектива...Или кто то видит чето другое?
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А це залежить перш за все від українців, а не від ЄС чи США.
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Ситуація з Даманським теж поступово стабілізувалась, колись люди героя СРСР отримали за його захист, а тепер виявилось що вони захищали китайську землю від китайців.
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"-Больной перед смертью потел?
-Да.
-Это хорошо!".
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***
- Можешь не сомневаться, слюнтяй, я всё дерьмо из тебя выбью!
- А можно клизму как-то... молча ставить?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСитуация вокруг Крыма не является драматичной, все будет постепенно стабилизироваться, - Путин
 
 
 
 
 
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