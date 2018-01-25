 Ситуация вокруг Крыма не является драматичной, все будет постепенно стабилизироваться, - Путин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

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"На сегодня не думаю, что ситуация вокруг Крыма является драматичной, напротив, уверен, что все будет постепенно стабилизироваться", - заявил Путин.

По его мнению, после решения ряда инфраструктурных вопросов и проблем это развитие "только будет набирать темпы".

Напомним, международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

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