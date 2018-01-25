 Ситуация вокруг Крыма не является драматичной, все будет постепенно стабилизироваться, - Путин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".
"На сегодня не думаю, что ситуация вокруг Крыма является драматичной, напротив, уверен, что все будет постепенно стабилизироваться", - заявил Путин.
По его мнению, после решения ряда инфраструктурных вопросов и проблем это развитие "только будет набирать темпы".
Напомним, международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.
😀😸
поэтому... не драматизировать... а работать...
Да хоть камни с неба.
Вата передохнет, людей пересажают - стабильность...
-Да.
-Это хорошо!".
- Можешь не сомневаться, слюнтяй, я всё дерьмо из тебя выбью!
- А можно клизму как-то... молча ставить?