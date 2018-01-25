 С диагнозом СПИД в Киеве на учете находятся 2819 человек, - КГГА

По состоянию на 1 января 2018 года с диагнозом СПИД на учете в Киевском городском центре профилактики и борьбы со СПИДом находятся 2819 человек, из них 55 детей до 18 лет, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

"По состоянию на 1 января 2018 года общее число ВИЧ-инфицированных, которые находятся под контролем в Киевском городском центре профилактики и борьбы со СПИДом (далее КГЦ СПИДа), составляет 12915, в том числе 324 ребенка на мониторинге. С диагнозом СПИД на учете находятся 2819 человек, из них 55 детей до 18 лет", - говорится в сообщении.

За 2017 год в Киеве обследованы на ВИЧ 257 000 человек. Взяты под медицинское наблюдение в КМЦ СПИДа 2014 ВИЧ-инфицированные лица (в том числе 188 детей, рожденных ВИЧ-позитивными матерями без окончательно установленного диагноза). Из них 1562 людям диагноз ВИЧ-инфекции был установлен впервые в жизни.

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Общее количество получаемых лечение (АРТ) — 8313 человек, живущих с ВИЧ, из них 180 детей.