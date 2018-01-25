 Экс-охранник Януковича: Для принудительной посадки вертолета с экс-президентом могли применить боевую авиацию

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он заявил на допросе в Оболонском райсуде Киева.
На вопрос адвоката, подтверждает ли он информацию, что диспетчер со ссылкой на Турчинова завил об угрозе применения военной авиации для принудительной посадки вертолета с Януковичем, свидетель сказал, что подтверждает слова диспетчера о принудительной посадке.
"С применением боевой авиации?" - задал уточняющий вопрос защитник.
"Да", - ответил Шаран.
Сегодня, 25 января 2018 года, в Оболонском районном суде Киева состоялось 31-е заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны экс-президента Виктора Януковича. В качестве свидетелей сторона обвинения допросила народного депутата Украины, главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова и двух бывших сотрудников Управления государственной охраны.
Напомним, Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).
На 29-м заседании, 18 января, были допрошены 4 сотрудника УГО, которые охраняли Януковича и сопровождали его в момент бегства из Украины в феврале 2014 года.
17 января, показания в суде дали нынешний посол в Польше Андрей Дещица, замминистра иностранных дел Сергей Кислица и директор департамента противодействия угрозам РФ в Министерстве иностранных дел Украины Андрей Плахотнюк.
Также на данный момент уже допрошены народный депутат Украины Юлий Мамчур, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, экс-замглавы АП Андрей Сенченко, заместитель начальника штаба ВМС Анатолий Бургомистренко и ряд других свидетелей.
На 21-м заседании, 11 декабря, в суде свидетельствовали Арсений Яценюк и Арсен Аваков. Кроме того, по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Адриана Фозакош.
Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.
Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита: "Позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная". Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько.
На 7-м заседании суда 15 августа был допрошен экс-постпред Украины при ООН Юрий Сергеев, который присутствовал на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 года, где ныне покойный постпред РФ при ООН Виталий Чуркин показал фотокопию письма Януковича Путину с просьбой ввести войска в Украину. По его показаниям, письмо Януковича Путину было не только зачитано в ООН: Россия дала ему официальный статус. Также Сергеев отметил: "Подпись Януковича была под письмом к Путину о введении российских войск в Украину".
21 сентября на 10-м заседании по делу беглого экс-Президента Януковича суд начал рассматривать доказательства стороны обвинения.
На 16-м заседании, суд отстранил второго бесплатного адвоката Максима Герасько от участия в деле о госизмене Януковича из-за его "крайней непрофессиональности".
На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат - Игорь Ляшенко. На ознакомление с материалами дела суд выделил ему время до 4 декабря.
Февраль 2014-го. Янык только-только под надзором представителей Запада и русни договорился с Яценюком, Кличком и Тягныбоком относительно разруливания ситуации с протестами на Майдане. Почему он обосрался и сорвался в бега в той ситуации мне лично ( кроме того, что шапкокрад патологическое ссыкло) не совсем понятно. И вот этот ещё вроде легитимный през летит на вертолёте над территорией Украины и его сбивают военные самолёты? Прикинь, что бы тогда подняла россосия на мировом уровне ( и при своих тогдашних планах) и как бы это восприняли в тот момент в США и ЕС?
Можно ещё в сопровождении авиации ( постоянно угрожая ) проводить до границы?
Сам найдешь описание таких ситуаций. После предупредительной стрельбы из пушек/пулеметов и пролета истребителей только пилот с железными яйцами не сядет. А я очень сомневаюсь, что цивильным вертолетом Ялынковича Чак Норрис управлял.
После твоего замечания, шо у Ялынковича сверхзвуковой стелс-вертолет я начинаю понимать твое смятение.
Сам видел...
Сегодня понял за что рыги и их зрадоадепты так ненавидят Луценко. Глядя на суд по госизмене януковича, сегодняшний допрос Парубия, это особо ярко было видно.
Босса мафии посадить всегда очень трудно. Он сам лично головы не пилит и ничего не ворует. Он заказывает. При чем где-то на даче, вдалеке от чужих глаз. А исполняют, организовывают и координируют преступления - его шестерки. Прямых доказательств на босса практически никогда нет. Чтобы его посадить, надо поймать сначала шестерок, заставить их дать показания, потом на основе их показаний взять более вышестоящие звенья, заставить их дать показания, потом выше, и еще выше, и только спустя 20 лет садят босса. Если вообще до того времени власть не меняется и босс не уходит от ответственности.
А Луценко просто взял письмо януковича к путину с просьбой о вводе войск и превратил его в уголовное дело о предательстве ублюдка. И все.
( Свернуть )И теперь суд идет сразу по боссу. И довольно неплохим адвокатам януковича там очень трудно. У прокуроров позиция достаточно простая: янукович пригласил агрессора чем совершил акт госизмены. Вот война, вот агрессор, вот письмо. А адвокаты орут и перебивают свидетелей и пытаются натянуть жабу на глобус. Их тактика - навязать Украине ахинею из российского ТВ - где захват власти, хунта, мальчики из Беркута, боевики Майдана, расстрел людей Пашинским и "народ Крыма испугался и ушел". А янукович был легитимный и сбежал, потому что переворот.
Но проблема для адвокатов в том, что суд идет по факту госизмены януковича. Вот по госизмене и говори. А расследование по "перевороту" это не тут.
Чтобы адвокатам доказать эту чушь это нужно чтобы власть в Украине была малороссийской. Чтобы провела расследование и признала, что Майдан это переворот, власть - хунта, а янукович легитимный. И после в суде удалось бы доказать, что письмо путину это хорошо.
Вот такая ловушка. Вот отсюда хейт к Луценко от . Кто из наших хоть немного эффективный, того и мочат в первую очередь.
Джон Смит