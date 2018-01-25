 СБУ продолжает контрразведывательную проверку освобожденных из ОРДЛО военных, - Грицак

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Такая работа продолжается, это работа не одного дня и не одного месяца, и это понимают все военнослужащие, которые находились в плену, это традиционная стандартная процедура, как мы говорим, контрразведывательного опроса", - сказал глава СБУ в ходе открытия ситуационного обеспечения кибербезопасности СБУ в Киеве в четверг, отвечая на вопрос о том, проведена ли уже проверка освобожденных заложников на предмет их возможной вербовки российской стороной.

Он подчеркнул, что в ходе такого опроса появляются новые данные о возможных местах удержания других заложников.

"Также мы получаем массу информации о пытках, о бесчеловечном обращении, эта информация собирается и потом будет передаваться в Европейский суд по правам человека", - уточнил В.Грицак.

Как отметил глава СБУ, в процессе контрразведывательной работы иногда выявляется информация о признаках работы в пользу врага, как это было в ситуации с полковником Вооруженных сил Украины Иваном Безъязыковым, обвиняемым в сотрудничестве со спецслужбами РФ.

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Как сообщалось, 27 декабря 2017 года были освобождены 74 незаконно удерживаемых украинца. Стороне ОРДЛО были переданы 233 лица. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

Говоря об этих освобожденных, В.Грицак тогда отмечал, что они будут опрошены (контрразведывательный опрос) относительно обстоятельств их пребывания в плену