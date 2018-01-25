EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  183  1
Все про:арест (9537) Крым (19326) оккупация (6425) репрессии (1823) крымские татары (1710)

 Задержанного в оккупированном Джанкое крымскотатарского активиста Кроша арестовали на 10 суток

Задержанного после обыска в Джанкое крымскотатарского активиста Энвера Кроша суд оккупантов арестовал на 10 суток.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Его обвиняют в административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3 российского кодекса (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций).

Читайте на «Цензор.НЕТ»: "Минздрав" оккупированного Крыма: количество больных алкоголизмом на полуострове "ужасающее"

Российские силовики утром 25 января провели обыски в Джанкое и Нижнегорском районе аннексированного Крыма. После этого крымскотатарского активиста из Джанкоя Энвера Кроша доставили в райотдел полиции города, а задержанного в селе Разливы Эбазера Ислямова – в Нижнегорский райотдел полиции.

Активисты сообщают, что у Кроша изъяли телефон, планшет и ноутбук.

Информация об обысках отсутствует на сайтах российских силовых структур.

Источник: https://censor.net.ua/n3046593
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"...пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций..." - что он там запостил в инете? ПаРашенскую двуглавую курицу или флаги лднр?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержанного в оккупированном Джанкое крымскотатарского активиста Кроша арестовали на 10 суток
 
 
 
 
 
 вверх