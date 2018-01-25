 Задержанного в оккупированном Джанкое крымскотатарского активиста Кроша арестовали на 10 суток

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Его обвиняют в административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3 российского кодекса (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций).

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Российские силовики утром 25 января провели обыски в Джанкое и Нижнегорском районе аннексированного Крыма. После этого крымскотатарского активиста из Джанкоя Энвера Кроша доставили в райотдел полиции города, а задержанного в селе Разливы Эбазера Ислямова – в Нижнегорский райотдел полиции.

Активисты сообщают, что у Кроша изъяли телефон, планшет и ноутбук.

Информация об обысках отсутствует на сайтах российских силовых структур.