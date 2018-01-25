 Компания-брокер ICU действовала законно, – Луценко

Очередной миф: Луценко … специально покрывает деятельность компании- брокера ICU, собственником которой была, в частности, госпожа Гонтарева, позже возглавившая НБУ. Но давайте разберем роль брокера. Она проста: брокер регистрирует, что за такие-то деньги куплены, например, такие-то ценные бумаги. Причем деньги-то уже в Украине. Лежат, отмытые, в "Ощадбанке". Никакого участия в выводе денег из Украины брокеры не принимали. И во вводе денег в страну брокеры не участвовали, - сказал Ю.Луценко в интервью газете "Сегодня", опубликованном в четверг, сообщают Українські новини.

Он подчеркнул, что по делу о выведении $1,5 млрд окружением Януковича, прокуратура допросила людей, заказала проверку в профильном учреждении, нет ли признаков нарушения закона.

"Комиссия по ценным бумагам дала ответ: брокер действовал законно, - сказал Ю.Луценко. – Что должен был сделать брокер перед заключением сделки? Запросить сведения о легальности денег. Так брокер и сделал, "Ощадбанк" дал ответ: деньги, находящиеся уже в Украине, легальные. Потому и Комиссия по ценным бумагам считает, что брокер сделал то, что должен был, нарушений нет. А вот правильно ли сделали проверку давший ответ работник "Ощадбанка" и надзирающий орган НБУ? Это сейчас выясняет следствие".

При этом от отметил, что начата еще одна госэкспертиза по этому делу.

"Как только эксперт, находящийся под уголовной ответственностью за достоверность своих данных, даст ответ, все станет на свои места", - сказал Генеральный прокурор.