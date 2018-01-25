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 Политика Украины
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Все про:деньги (716) Луценко (6865) Янукович (30149)

 Компания-брокер ICU действовала законно, – Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал очередным мифом обвинения в свой адрес в том, что он якобы покрывает деятельность компании-брокера ICU, считая, что брокер не причастен к выведению $1,5млрд окружением Януковича.

Очередной миф: Луценко … специально покрывает деятельность компании- брокера ICU, собственником которой была, в частности, госпожа Гонтарева, позже возглавившая НБУ. Но давайте разберем роль брокера. Она проста: брокер регистрирует, что за такие-то деньги куплены, например, такие-то ценные бумаги. Причем деньги-то уже в Украине. Лежат, отмытые, в "Ощадбанке". Никакого участия в выводе денег из Украины брокеры не принимали. И во вводе денег в страну брокеры не участвовали, - сказал Ю.Луценко в интервью газете "Сегодня", опубликованном в четверг, сообщают Українські новини.

Он подчеркнул, что по делу о выведении $1,5 млрд окружением Януковича, прокуратура допросила людей, заказала проверку в профильном учреждении, нет ли признаков нарушения закона.

"Комиссия по ценным бумагам дала ответ: брокер действовал законно, - сказал Ю.Луценко. – Что должен был сделать брокер перед заключением сделки? Запросить сведения о легальности денег. Так брокер и сделал, "Ощадбанк" дал ответ: деньги, находящиеся уже в Украине, легальные. Потому и Комиссия по ценным бумагам считает, что брокер сделал то, что должен был, нарушений нет. А вот правильно ли сделали проверку давший ответ работник "Ощадбанка" и надзирающий орган НБУ? Это сейчас выясняет следствие".

При этом от отметил, что начата еще одна госэкспертиза по этому делу.

"Как только эксперт, находящийся под уголовной ответственностью за достоверность своих данных, даст ответ, все станет на свои места", - сказал Генеральный прокурор.

Источник: https://censor.net.ua/n3046592
 
 
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Юга,держи оборону, а то "зрадофилы" яйки оторвут. Компания-брокер ICU действовала законно, – Луценко - Цензор.НЕТ 47
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Посредник в выведении ворованных у украинского народа денег - неувиноуник! (с) Генпгокугог
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Прокурор який захищає невідому фірму, це щось дивне! Коли це останній раз прокуратура перетворювалась на адвокатів бізнесу???? Це точно махінація порошенка, інакше б луценко навіть не зреагував би!
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Нє спєшітє попу драть-будєт музика іграть!!!
😎
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эти сказки коллегам по ЛТП потом рассказывать будет
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Я Вас, сучі діти, змушу жити по-новому! - Джо Байден!
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***"за двома зайцями"
..."Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!"
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Луценко и его замы получили сказочные премии в ноябре и декабре прошлого года. Прочитав это Юра конечно будет оправдываться,что они не сказочные,а просто баснословные и это было уже в прошлом году. Компания-брокер ICU действовала законно, – Луценко - Цензор.НЕТ 5392
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Ще не було розслідування НАБУ, суду, а Генпрокурор, мля, уже виніс вирок/знає -- НЕВИННІ...
Тварі після вас (соєво-ригових) по всім установам доведеться аудит робити... А вам тварям таки доведеться відповідати.
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если продавец акций Кипр или Кайманы, а покупатель Ощадбанк через ICU? Компания-брокер ICU действовала законно, – Луценко - Цензор.НЕТ 6738

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Педро Інкогніто, на цей раз з Гройсманом, а не Яценюком, мабудь чекають один мільярд зелених від США за відставку генпрокурора Луценка, як було раніше з відставкою Шокіна.
Не поганий бізнес, чи не так?
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Югик, бледнолицый вождь апачей, а ты когда за свои слова отвечать будешь ?
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,,Лучший'' банкир всех времен и народов находится под крышей самого порошена. Все, что сделала Лерка-Аблигация - сверхзаконно, иначе никак, также и до гидранта могут добраться. Придумали то же.
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Отмазывает своих хозяев шестерка луценко
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Кто-то удивлён? мы сами виноваты, жуём всю эту лабурду
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"28 квітня 2017 року генеральний прокурор України Юрій Луценко оголосив на брифінгу, що державний бюджет України поповнять $1,5 млрд, конфіскованими із заморожених рахунків оточення екс-президента Віктора Януковича в "Ощадбанку". Переведення грошей на рахунки Держказначейства стало можливим після рішення Краматорського суду Донецької області від 28 березня і закінчення строків апеляції, пояснив керівник ГПУ.
Луценко зазначив, що конфісковані кошти не належать особисто Януковичу, а були незаконно переведені на рахунки в "Ощадбанку" компаніями, пов'язаними з ним та іншими членами злочинного угруповання, один із яких - колишній бізнесмен Сергій Курченко."
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомпания-брокер ICU действовала законно, – Луценко
 
 
 
 
 
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