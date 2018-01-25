 Компания-брокер ICU действовала законно, – Луценко

Очередной миф: Луценко … специально покрывает деятельность компании- брокера ICU, собственником которой была, в частности, госпожа Гонтарева, позже возглавившая НБУ. Но давайте разберем роль брокера. Она проста: брокер регистрирует, что за такие-то деньги куплены, например, такие-то ценные бумаги. Причем деньги-то уже в Украине. Лежат, отмытые, в "Ощадбанке". Никакого участия в выводе денег из Украины брокеры не принимали. И во вводе денег в страну брокеры не участвовали, - сказал Ю.Луценко в интервью газете "Сегодня", опубликованном в четверг, сообщают Українські новини.
Он подчеркнул, что по делу о выведении $1,5 млрд окружением Януковича, прокуратура допросила людей, заказала проверку в профильном учреждении, нет ли признаков нарушения закона.
"Комиссия по ценным бумагам дала ответ: брокер действовал законно, - сказал Ю.Луценко. – Что должен был сделать брокер перед заключением сделки? Запросить сведения о легальности денег. Так брокер и сделал, "Ощадбанк" дал ответ: деньги, находящиеся уже в Украине, легальные. Потому и Комиссия по ценным бумагам считает, что брокер сделал то, что должен был, нарушений нет. А вот правильно ли сделали проверку давший ответ работник "Ощадбанка" и надзирающий орган НБУ? Это сейчас выясняет следствие".
При этом от отметил, что начата еще одна госэкспертиза по этому делу.
"Как только эксперт, находящийся под уголовной ответственностью за достоверность своих данных, даст ответ, все станет на свои места", - сказал Генеральный прокурор.
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..."Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!"
Тварі після вас (соєво-ригових) по всім установам доведеться аудит робити... А вам тварям таки доведеться відповідати.
Не поганий бізнес, чи не так?
Луценко зазначив, що конфісковані кошти не належать особисто Януковичу, а були незаконно переведені на рахунки в "Ощадбанку" компаніями, пов'язаними з ним та іншими членами злочинного угруповання, один із яких - колишній бізнесмен Сергій Курченко."
ну конечно законно..., зайчик ты наш