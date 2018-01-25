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Все про:Мариуполь (3455) ремонт (743) СБУ (12078)

 В Мариуполе предупреждено неэффективное использование средств. Коммунальное предприятие завысило смету ремонта на 30 млн грн, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины при осуществлении комплекса мероприятий по контролю за международной технической помощью на реализацию инфраструктурных проектов предупредили в Мариуполе неэффективное использование бюджетных и инвестиционных средств.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Украины 

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что одно из коммунальных предприятий города разработало проектно-сметную документацию по капитальному ремонту административных зданий общей стоимостью почти сто десять миллионов гривен.

Одним из ключевых источников поступления финансирования должны были стать средства одной из европейских банковских структур.

Во время проверки документации сотрудники СБ Украины обнаружили многочисленные факты завышения стоимости работ и материалов, внесение ненужных работ и другие несоответствия, направленные на увеличение стоимости заказа.

Привлеченные СБУ эксперты ГП "Укргосстройэкспертиза" подтвердили многочисленные нарушении при создании проектно-сметной документации. После внесения соответствующих изменений, общая стоимость строительства уменьшилась почти тридцать миллионов гривен.

Служба безопасности Украины продолжает мониторинг эффективного использования бюджетных и инвестиционных средств". 

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Источник: https://censor.net.ua/n3046590
 
 
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