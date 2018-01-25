Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Что касается сербской стороны, то хочу отметить, что начиная с октября 2017 года, мы передали им фамилии 103 сербов, которые принимали участие в вооруженном конфликте на востоке нашего государства", - сказал В.Грицак в ходе открытия ситуационного обеспечения кибербезопасности СБУ в Киеве в четверг,.
По его словам, два дня назад СБУ передала сербской стороне 23 фамилии сербов (входят в 103 переданные фамилии), которые, по данным украинской спецслужбы, принимают участие в боевых действиях на востоке, и, в частности, являются членами "ЧВК (Частной военной компании - Ред.) Вагнера".
"К сожалению, пока что у нас нет информации о какой-то официальной реакции, но хочу подчеркнуть, что среди тех 103 человек есть один серб, который в 2004-2005 годах подбирал себе на территории Украины соучастников для совершения террористических актов на территории одной из стран Европейского Союза, и его фамилию мы также передали сербам", - рассказал глава СБУ.
А.Грицак, выступая перед журналистами 11 октября по делу об участии в войне на востоке страны "ЧВК Вагнера" упомянул, что на стороне боевиков воюет 300 граждан Сербии и что Служба безопасности Украины располагает довольно обширной информацией о каждом из них.
Нет больше дома у винторогих свинособак.
Им предстоит посвящение в Рыцари святой Пяньки.
Суды, увы, принимают решения без учета вероятных тяжелых последствий для экс-«бойцов»», - говорит террорист. По его словам добавил, эти люди «не могут вернуться к себе домой, т.к. в Украине их ждут тюремные сроки», а судьи России руководствуются «буквой закона», не учитывая интересы воевавших против украинских властей террористов. © Подробнее читайте на ASN: http://asn.in.ua/ru/news/news/147431-rossija-vygonjaet-boevikov-obratno-v-ukrainu.html
а остальные 197 куда подевались? было ж 300?