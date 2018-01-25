EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  702  11
Материалы по теме:
Все про:боевик (16136) СБУ (12078) Сербия (192) Донбасс (15307) Грицак Василий (309)

 СБУ передала Белграду фамилии 103 сербских наемников, которые принимают участие в конфликте на Донбассе, - Грицак

Служба безопасности Украины передала сербской стороне дополнительно 23 фамилии сербов, которые принимают участие в боевых действиях на востоке Украины в составе незаконных вооруженных формирований (НВФ), но официальной реакции Белграда пока не поступало.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: Украина обратится в ПА НАТО из-за прибытия сербских наемников-снайперов на Донбасс, - Фриз

"Что касается сербской стороны, то хочу отметить, что начиная с октября 2017 года, мы передали им фамилии 103 сербов, которые принимали участие в вооруженном конфликте на востоке нашего государства", - сказал В.Грицак в ходе открытия ситуационного обеспечения кибербезопасности СБУ в Киеве в четверг,.

По его словам, два дня назад СБУ передала сербской стороне 23 фамилии сербов (входят в 103 переданные фамилии), которые, по данным украинской спецслужбы, принимают участие в боевых действиях на востоке, и, в частности, являются членами "ЧВК (Частной военной компании - Ред.) Вагнера".

"К сожалению, пока что у нас нет информации о какой-то официальной реакции, но хочу подчеркнуть, что среди тех 103 человек есть один серб, который в 2004-2005 годах подбирал себе на территории Украины соучастников для совершения террористических актов на территории одной из стран Европейского Союза, и его фамилию мы также передали сербам", - рассказал глава СБУ.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Сербия игнорирует участие своих граждан в боях на Донбассе, - посол Украины в Белграде Александрович

А.Грицак, выступая перед журналистами 11 октября по делу об участии в войне на востоке страны "ЧВК Вагнера" упомянул, что на стороне боевиков воюет 300 граждан Сербии и что Служба безопасности Украины располагает довольно обширной информацией о каждом из них.

Источник: https://censor.net.ua/n3046588
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Краще б тіла передали. А з фаміліями що тому Бєлграду робити?
 показать весь комментарий
 
 
Вешать скотов, ПО ВОЗВРАЩЕНИИ ДОМОЙ.
Нет больше дома у винторогих свинособак.
 показать весь комментарий
 
Хто ж їх вдома повісить? Максимум - умовно термін дадуть . Серби - це балканські кацапи. Тому і скрєпи в них майже одні і ті ж.
 показать весь комментарий
 
 
Да.

Им предстоит посвящение в Рыцари святой Пяньки.
 показать весь комментарий
 
Россия выгоняет боевиков обратно в Украину Воевавших против Украины боевиков выгоняют из РФ. Об этом информирует главарь пророссийской организации «Союз добровольцев Донбасса» Александр Бородай, пишут сепаратистские СМИ. «В последнее время участились случаи, когда «добровольцев» и «ополченцев», участвовавших в защите «ЛДНР», имеющих паспорт Украины, подвергают принудительному выдворению на территорию этой страны.

Суды, увы, принимают решения без учета вероятных тяжелых последствий для экс-«бойцов»», - говорит террорист. По его словам добавил, эти люди «не могут вернуться к себе домой, т.к. в Украине их ждут тюремные сроки», а судьи России руководствуются «буквой закона», не учитывая интересы воевавших против украинских властей террористов. © Подробнее читайте на ASN: http://asn.in.ua/ru/news/news/147431-rossija-vygonjaet-boevikov-obratno-v-ukrainu.html
 показать весь комментарий
 
 
А "крысы" (не хочу ображати українських щурів) живуть за принципом саранчі - територію обчистили, екскрементами засрали - і гайда на незагаджену ділянку. Нічого, нехай жеруть екскременти.
 показать весь комментарий
 
СБУ передала Белграду фамилии 103 сербских наемников/Эсбэушники -молодцы.Свой хлеб едят не напрасно.
 показать весь комментарий
 
 
СБУ передала Белграду фамилии 103 сербских наемников

а остальные 197 куда подевались? было ж 300?
 показать весь комментарий
 
Если известны 103 урода, то можно найти в Сербии хотя-бы одного и уничтожить. Остальные 102 уже не поедут, зная, что их найдут и в своей кровати.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ передала Белграду фамилии 103 сербских наемников, которые принимают участие в конфликте на Донбассе, - Грицак
 
 
 
 
 
 вверх