 СБУ передала Белграду фамилии 103 сербских наемников, которые принимают участие в конфликте на Донбассе, - Грицак

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Что касается сербской стороны, то хочу отметить, что начиная с октября 2017 года, мы передали им фамилии 103 сербов, которые принимали участие в вооруженном конфликте на востоке нашего государства", - сказал В.Грицак в ходе открытия ситуационного обеспечения кибербезопасности СБУ в Киеве в четверг,.

По его словам, два дня назад СБУ передала сербской стороне 23 фамилии сербов (входят в 103 переданные фамилии), которые, по данным украинской спецслужбы, принимают участие в боевых действиях на востоке, и, в частности, являются членами "ЧВК (Частной военной компании - Ред.) Вагнера".

"К сожалению, пока что у нас нет информации о какой-то официальной реакции, но хочу подчеркнуть, что среди тех 103 человек есть один серб, который в 2004-2005 годах подбирал себе на территории Украины соучастников для совершения террористических актов на территории одной из стран Европейского Союза, и его фамилию мы также передали сербам", - рассказал глава СБУ.

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А.Грицак, выступая перед журналистами 11 октября по делу об участии в войне на востоке страны "ЧВК Вагнера" упомянул, что на стороне боевиков воюет 300 граждан Сербии и что Служба безопасности Украины располагает довольно обширной информацией о каждом из них.