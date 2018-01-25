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 Политика Украины
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 "Минздрав" оккупированного Крыма: количество больных алкоголизмом на полуострове "ужасающее"

По данным 2017 года, более 27 тысяч крымчан страдают алкоголизмом, и эта цифра "ужасающая", заявила на пресс-конференции в Симферополе главный внештатный специалист-нарколог подконтрольного Кремлю "Министерства здравоохранения Крыма" Марина Шоренко.

По ее словам, вывод из запоя и лечение алкоголизма без посторонней помощи "почти невозможно и небезопасно", сообщает Цензор.НЕТ со сслкой на Крым.Реалии.

В Севастополе также ситуацию с алкоголизмом считают угрожающей. По словам и.о. начальника главного управления потребительского рынка и лицензирования города Мариэтты Черничкиной, в городе "значительно выросло потребление алкоголя и количество преступлений в состоянии алкогольного опьянения".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: После аннексии иностранные суда 665 раз нарушили запрет на заход в порты Крыма, - прокуратура АРК

Источник: https://censor.net.ua/n3046586
 
 
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Да, в Україні ЛТП також даремно відмінили......
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интересно какие эти цифры на материковой Украине?!
что-то мне кажется что не лучше...
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А які цифри на Росссії тобі не цікаво?
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что-то мне кажется что ты трехрублевый провокатор)
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Алкоголізм - це лише початкова стадія ватоголовості, яка в свою чергу переходить в русскомірскість.
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У крымчан остались деньги на водку? Какая недоработка местных "властей")
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А кто сказа. что на водку? Боярышник дешевле.
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я так догадываюсь,что это ни разу не кърымлы "Минздрав" оккупированного Крыма: количество больных алкоголизмом на полуострове "ужасающее" - Цензор.НЕТ 399.а остальной балласт
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Та знала б она эти цифры по паРаше - спала бы спокойно!
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Брехня, там в одной Ялте тыщ двадцать, каждое утро на "реанимации" поднимающих стакан за камни с неба.
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Вот потому и референдум так удачно прошел. За бутылку - и хату продали.
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так у них же воды нет, а пить хочется...
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***
- На белом-белом покрывале января любимой девушки он имя написал...
- Блин, Петрович! Это ж протокол. Пиши: Мочился под окнами своей собутыльницы.
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Так алкоголь - другий наркотик, засіб наживи....от людей і споюють. Поїдь і у нас по селам центральної України, побачиш як народ спивається. Тай по містам люди по сміттєвим бакам шастають після черговолї пляшки оковитої. А ще людей приводить до оковитої безперспективність життя, безправність народу, коли правда в того, у кого в гаманці гроші. Про наркотики взагалі мовчу - шприци валяються мало не в кожному під'їзді, люди дітей самих бояться випускати на вулицю, щоб "добрі дяді" на голку не підсадили.
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Цікаво, де ви живете що так описуєте, ну щоб я обминав ту область, про дітей на вулицю аж страшно читати, в нас повно їх на вулицях.
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Та от новини із Тамбова - Полиция задержала 11 человек, которые наладили бесконтактную схему сбыта метадона и опия на территории Днепра и Каменского. У них правоохранители провели обыски. - dp.informator.ua/2017/12/16/v-dnepre-i-oblasti-semya-narkodilerov-sbyvala-metadon-i-opij-putem-zakladok/ І таких новин "тамбовських і саратовських" в Україні навалом, не лінись, сам пошукай в інеті.
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Веник, вы что-то начали с бухла, а съехали на метадон и опий? Не ту страничку открыли?
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А що ж це так добре форум вилизують та інформацію про стан наркоманії в Україні в спам відправляють, замість того, щоб на боротьбу з цим злом народ піднімати? Чи може комусь грошики за це капають? Чи може форум підганяють під вказівку "партії" ? "МОЗ" окупованого Криму: кількість хворих на алкоголізм на півострові "жахає" - Цензор.НЕТ 1827
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Ти цього .... сходи до лікаря - провірся на всякий випадок . Може це в тебе заразне ...
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А оце вам лікар діагноз передав: Шприци та кров на стінах: жителі одного з луцьких під'їздів налякані, а поліція приїжджати не хоче - lutsk.rayon.in.ua/news/49492-shpritsi-ta-krov-na-stinah-zhiteli-odnogo-z-lutskih-pidyizdiv-naliakani-a-politsiia-priyizhdzhati-ne-hoche
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Взагалі то показово, що новина про шприци в під'їздах попала в газету, як би це було всюди то про це б не писали.
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показово те, що про це можна писати в кожному регіоні. Про Дніпро і Луцьк я вже показав, тепер про Львів (третій регіон) - На Львовщине супруги-учителя продавали ученикам наркотики. Об этом сообщает полиция области. - www.unian.net/incidents/2305134-pedagogi-narkodileryi-na-lvovschine-suprugi-uchitelya-prodavali-uchenikam-narkotiki-foto-video.html Скільки ще вам пане Буков посилань надати про те, що наркотики - це наболіла для українців тема?
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27 000 це тих, що зрозуміли що вони п'янюги і звернулись до лікаря, а скільки рахують що 200-300 гр горілочки на вечерю це норма?
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баПка раиссюшка несет бояру страждущим крысчанам "Минздрав" оккупированного Крыма: количество больных алкоголизмом на полуострове "ужасающее" - Цензор.НЕТ 5497
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А что собственно этот "минздрав" так поразило? Что кацапы - алкаши?! Тю. Вот если б они добровольно вышли на митинг за сухой закон - вот это было б да!
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почему сразу больных ? может они так лечатся .. говорят , алкоголь от жизни хорошо помогает ..
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Давно ясно что в алкотреше кацапы победители, хоть в чём-то
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Иными словами Крым зомбируют,как и другие територии пока относящиеся к РФ. "МОЗ" окупованого Криму: кількість хворих на алкоголізм на півострові "жахає" - Цензор.НЕТ 4234
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Минздрав" оккупированного Крыма: количество больных алкоголизмом на полуострове "ужасающее"
 
 
 
 
 
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