 "Минздрав" оккупированного Крыма: количество больных алкоголизмом на полуострове "ужасающее"

По ее словам, вывод из запоя и лечение алкоголизма без посторонней помощи "почти невозможно и небезопасно", сообщает Цензор.НЕТ со сслкой на Крым.Реалии.

В Севастополе также ситуацию с алкоголизмом считают угрожающей. По словам и.о. начальника главного управления потребительского рынка и лицензирования города Мариэтты Черничкиной, в городе "значительно выросло потребление алкоголя и количество преступлений в состоянии алкогольного опьянения".

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