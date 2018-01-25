 "Минздрав" оккупированного Крыма: количество больных алкоголизмом на полуострове "ужасающее"

По ее словам, вывод из запоя и лечение алкоголизма без посторонней помощи "почти невозможно и небезопасно", сообщает Цензор.НЕТ со сслкой на Крым.Реалии.
В Севастополе также ситуацию с алкоголизмом считают угрожающей. По словам и.о. начальника главного управления потребительского рынка и лицензирования города Мариэтты Черничкиной, в городе "значительно выросло потребление алкоголя и количество преступлений в состоянии алкогольного опьянения".
что-то мне кажется что не лучше...
- На белом-белом покрывале января любимой девушки он имя написал...
- Блин, Петрович! Это ж протокол. Пиши: Мочился под окнами своей собутыльницы.