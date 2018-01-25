 После аннексии иностранные суда 665 раз нарушили запрет на заход в порты Крыма, - прокуратура АРК

Об этом 25 января Крым.Реалии рассказала пресс-секретарь ведомства Татьяна Тихончик, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, прокуратура АРК продолжает фиксировать факты заходов судов и проводить следственные действия.
С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Россией Крыма, гавани полуострова закрылись для международного судоходства.
В декабре 2014 года европейским компаниям запретили оказывать туристические услуги в Крыму, а круизным кораблям – заходить в порты полуострова. Официально Кабинет министров Украины исключил крымские порты из перечня открытых для иностранных судов в мае 2015 года.
Ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что с марта 2014 года отследила 652 иностранных суда, которые нарушили украинское законодательство и заходили в порты аннексированного Крыма.