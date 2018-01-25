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 Политика Украины
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 После аннексии иностранные суда 665 раз нарушили запрет на заход в порты Крыма, - прокуратура АРК

По состоянию на 25 января прокуратура Автономной Республики Крым зафиксировала 665 заходов морских судов в закрытые Украиной порты аннексированного Крыма.

Об этом 25 января Крым.Реалии рассказала пресс-секретарь ведомства Татьяна Тихончик, передает Цензор.НЕТ.

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По ее словам, прокуратура АРК продолжает фиксировать факты заходов судов и проводить следственные действия.

С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Россией Крыма, гавани полуострова закрылись для международного судоходства.

В декабре 2014 года европейским компаниям запретили оказывать туристические услуги в Крыму, а круизным кораблям – заходить в порты полуострова. Официально Кабинет министров Украины исключил крымские порты из перечня открытых для иностранных судов в мае 2015 года.

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Ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что с марта 2014 года отследила 652 иностранных суда, которые нарушили украинское законодательство и заходили в порты аннексированного Крыма.

Источник: https://censor.net.ua/n3046585
 
 
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а че не нарушать? никто же не кипишует, это же не безоружный грузин
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а в міжнародний Суд, наші учильники) позов подали про цю заборону?! После аннексии иностранные суда 665 раз нарушили запрет на заход в порты Крыма, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 2070
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вроде готовят в феврале... этого года... (или следующего)
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потрібно подавати ще й іск москалям за аренду Севастополя чи вже подарували???????
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле аннексии иностранные суда 665 раз нарушили запрет на заход в порты Крыма, - прокуратура АРК
 
 
 
 
 
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