 После аннексии иностранные суда 665 раз нарушили запрет на заход в порты Крыма, - прокуратура АРК

Об этом 25 января Крым.Реалии рассказала пресс-секретарь ведомства Татьяна Тихончик, передает Цензор.НЕТ.

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По ее словам, прокуратура АРК продолжает фиксировать факты заходов судов и проводить следственные действия.

С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Россией Крыма, гавани полуострова закрылись для международного судоходства.

В декабре 2014 года европейским компаниям запретили оказывать туристические услуги в Крыму, а круизным кораблям – заходить в порты полуострова. Официально Кабинет министров Украины исключил крымские порты из перечня открытых для иностранных судов в мае 2015 года.

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Ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что с марта 2014 года отследила 652 иностранных суда, которые нарушили украинское законодательство и заходили в порты аннексированного Крыма.