 На Кировоградщине фигурант уголовного производства возместил государству более 1 млн грн нанесенного ущерба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины, установлено одно из предприятий области, которое уклонилось от уплаты более 1 млн грн НДС, в результате оформления бестоварных операций с рядом фиктивных фирм.

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Благодаря действиям работников налоговой милиции фигурантом возмещено государству ущерб в полном объеме.