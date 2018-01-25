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Все про:Кировоградщина (226) налоги (2363) налоговая милиция (1122) махинации (422) ГФС (2381)

 На Кировоградщине фигурант уголовного производства возместил государству более 1 млн грн нанесенного ущерба

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Кировоградской области обеспечили возмещение государству более 1 млн грн нанесенного ущерба предприятием, должные лица которого умышленно уклонились от уплаты налогов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины, установлено одно из предприятий области, которое уклонилось от уплаты более 1 млн грн НДС, в результате оформления бестоварных операций с рядом фиктивных фирм.

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Благодаря действиям работников налоговой милиции фигурантом возмещено государству ущерб в полном объеме.

Источник: https://censor.net.ua/n3046584
 
 
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Був колись на Русі такий вид відповідальності як "віра" - штраф за вбивство. Повертаємось у середньовіччя.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Кировоградщине фигурант уголовного производства возместил государству более 1 млн грн нанесенного ущерба
 
 
 
 
 
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