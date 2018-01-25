 Нацгвардеец, покончивший с собой на посту в облсуде Луганщины, оставил предсмертную записку

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.
"Во время осмотра места происшествия была найдена в вещах военнослужащего предсмертная записка. Все обстоятельства произошедшего, мотивы, почему парень так поступил, все равно будет выясняться. Мы должны быть уверенными в том, что это именно самоубийство", - отметила пресс-секретарь.
Напомним, что во время несения службы по охране административного здания Апелляционного суда Луганской области совершил самоубийство 22-летний военнослужащий Национальной Гвардии Украины.
Вместе с тем в Апелляционном суде отмечают, что с военнослужащим произошел несчастный случай.
Открыто уголовное производство по статье 115 УК Украины "Убийство".
"В 06.20 утра нацгвардеец-срочник 1995 года рождения из конвоя, обслуживающего Апелляционный суд Луганской области, застрелился из табельного оружия. Со слов дворника, солдат страдал от неуставных отношений со стороны непосредственного руководства.
и сколько ему дадут теперь за убийство себя?
а може дівчина кинула?