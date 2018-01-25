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Все про:Луганщина (3692) самоубийство (524) суд (20322)

 Нацгвардеец, покончивший с собой на посту в облсуде Луганщины, оставил предсмертную записку

Содержание записки не разглашается. Открыто уголовное производство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

"Во время осмотра места происшествия была найдена в вещах военнослужащего предсмертная записка. Все обстоятельства произошедшего, мотивы, почему парень так поступил, все равно будет выясняться. Мы должны быть уверенными в том, что это именно самоубийство", - отметила пресс-секретарь.

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Напомним, что во время несения службы по охране административного здания Апелляционного суда Луганской области совершил самоубийство 22-летний военнослужащий Национальной Гвардии Украины.

Вместе с тем в Апелляционном суде отмечают, что с военнослужащим произошел несчастный случай.

Открыто уголовное производство по статье 115 УК Украины "Убийство".

Источник: https://censor.net.ua/n3046579
 
 
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Содержание записки не разглашается...ВСЕИсточник: https://censor.net.ua/n3046579
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Покончивший с собой конвоир был служащим Нацгвардии. Ему было 23 года.
"В 06.20 утра нацгвардеец-срочник 1995 года рождения из конвоя, обслуживающего Апелляционный суд Луганской области, застрелился из табельного оружия. Со слов дворника, солдат страдал от неуставных отношений со стороны непосредственного руководства.
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якийсь нечесний випадок відбувся , якщо приховують значить є що
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Открыто уголовное производство по статье 115 УК Украины "Убийство"

и сколько ему дадут теперь за убийство себя?
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не умнічай, першочергова кваліфікація будь-якої смерті, навіть очевидних нещасних випадків - убивство, після зясування усіх обставин кваліфікація змінюється або справа закривається
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так "убийство" кем и кого? почему не "доведение до самоубийства" например? ну или 348-ю уже приписали бы, че там
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дедовщина, всё как в прежние времена, и совсем не Европа.
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звідки така інфо?
а може дівчина кинула?
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Якщо кинула дівчина у чоловіка є два виходи - вихід "сили" або "слабості". В першому випадку клієнт аналізує чого йому не вистачає і які якості потрібно розвивати щоб ставати "обраним" і "привабливим" для жіноцтва, в іншому випадку - "весь світ бардак - всі баби - бляді, а я їх жертва. Туди таким убогим і дорога! Самогубство з причини "дівчина кинула" означає єгоїстично-нарцисичний світогляд ледачої і пасивної особистості.
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в любому випадку самогубство це гріх і не вихід
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Увы, народ полностью морально разложился. "Вси развратилися, несть до единаго".
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из-за дедовщины, если дело до стрельбы доходит, обычно не себя стреляют
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отзывался хорошими словами о своем начальстве
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНацгвардеец, покончивший с собой на посту в облсуде Луганщины, оставил предсмертную записку
 
 
 
 
 
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