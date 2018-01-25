 Воры обокрали квартиру, находясь под круглосуточным домашним арестом за подобное преступление, - Нацполиция. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, злоумышленники попадали в квартиры, подбирая ключи к замкам, и выносили оттуда все негромоздкое и ценное - в основном деньги и украшения из ценных металов.

Подозреваемых задержали сразу после совершения очередной кражи - злоумышленники как раз выходили из обворованого помещения.

Все задержанные - жители Киева, которые раньше привлекались к уголовной ответственности. Интересно, что группу уже задерживали за подобное преступление и сейчас злоумышленники должны находиться под круглосуточным домашним арестом по решению суда. Проигнорировав это решение, задержанные совершили еще одно преступление.

"Подольское управление полиции задерживало их за аналогичное преступление, но они, не исполняя решения суда, продолжили совершать преступления и за это были задержаны на "горячем", - говорит начальник Подольского УП ГУНП в Киеве Владислав Ищенко.

...

Смотрите также: Департамент внутренней безопасности Нацполиции задержал преступную группу из действующих полицейских, "крышевавших" воров на Киевском ж/д вокзале. ФОТОрепортаж