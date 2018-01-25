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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Нацполиция (6770) судебная реформа (799) преступность (828)

 Воры обокрали квартиру, находясь под круглосуточным домашним арестом за подобное преступление, - Нацполиция. ВИДЕО

В Подольском районе Киева задержали группу квартирных воров, совершивших несколько краж на территории столицы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, злоумышленники попадали в квартиры, подбирая ключи к замкам, и выносили оттуда все негромоздкое и ценное - в основном деньги и украшения из ценных металов.

Подозреваемых задержали сразу после совершения очередной кражи - злоумышленники как раз выходили из обворованого помещения.

Все задержанные - жители Киева, которые раньше привлекались к уголовной ответственности. Интересно, что группу уже задерживали за подобное преступление и сейчас злоумышленники должны находиться под круглосуточным домашним арестом по решению суда. Проигнорировав это решение, задержанные совершили еще одно преступление.

"Подольское управление полиции задерживало их за аналогичное преступление, но они, не исполняя решения суда, продолжили совершать преступления и за это были задержаны на "горячем", - говорит начальник Подольского УП ГУНП в Киеве Владислав Ищенко.

...

Смотрите также: Департамент внутренней безопасности Нацполиции задержал преступную группу из действующих полицейских, "крышевавших" воров на Киевском ж/д вокзале. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3046578
 
 
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это анекдот? круглосуточный домашний арест для воров... ага-га-га...одни юмористы кругом...
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анекдот был как в 2015 году Барыга выпустил из тюрем 18000 уголовников в честь своего восхода на престол. С тех пор уже не смешно.
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Ви забули сказати що він їх "кришує" та данину збирає.
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Порошенко в Давосе рассказал об "успешной осени реформ"

Президент Петр Порошенко считает осень 2017 года "самой успешной осенью реформ", а судебную реформу - "завершенной". Об этом глава государства заявил на Украинском завтраке на полях Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает корреспондент LIGA.net.
"Я могу сказать, что это была самая успешная осень реформ. Никто не ожидал, что мы будем такими удачливыми и эффективными.
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Никто не ожидал, что Петя и Ко будут такими наглыми и жадными.
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Так уж и никто. Просто стадо не умело и не хотело слушать умных людей.
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Ай я яй , как такое может быть ? Кто то в интересах наверно . Зрадофилы и Михо точно !
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Вирує в країні мєнтовська "реформа".
УАЗи змінили,кіотські гібриди.
Та,як поміняти мєнтовськії морди,
Аваковські воші і пороха гниди?
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Тебе же написали, что менты ловят, а суды отпускают? Пиши стихи о судьях, а то не в тему.
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Нас спасут только кремлевские марионетки !
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Законы нужно менять и ужесточать, а лучше выполнять хотя бы те что есть.
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Выполняют. Но законы написаны и приняты ворами.
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и кто же их будет ужесточать? Воры захватившие власть? Да и смысл принимать новые законы если даже старые законы соевая ОПГ не выполняет
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зал стоя аплодирует реформам соевых Воры обокрали квартиру, находясь под круглосуточным домашним арестом за подобное преступление, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9666 Воры обокрали квартиру, находясь под круглосуточным домашним арестом за подобное преступление, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9666
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БРАВО!!!! Воры обокрали квартиру, находясь под круглосуточным домашним арестом за подобное преступление, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8541 БРАВО СОЕВЫМ РЕХВОРМАМ!!! ПОСАДИТЬ ВОРОВ В НОВУЮ КВАРТИРУ ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ И ВЫДАТЬ ИМ ПО 100000грн. КОМПЕНСАЦИИ Воры обокрали квартиру, находясь под круглосуточным домашним арестом за подобное преступление, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9276
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зачем свою? Написано же что чужую. Воры не выполнили свое чес. слово мамой килянусь перед соевым судом, вышли из дома и продолжили свое соевое дело грабить... В следующий раз грабителей выпустят под новую клятву *зуб даю* или *век волиневидать*...
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Лучший способ превратить мента в скотину - отпустить в суде пойманного им лично на горячем преступника. Профессиональное "выгорание" гарантировано, а "выгоревший" дотла мент дорабатывающий до пенсии это уже законченная сволочь.
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Неделю назад, сосед поймал вора который срезал электропроводку.
После проведения "воспитательных мероприятий", вызвал полицию.
Полицейские, посадив вора в служебное авто, проехали сто метров, остановились, выпустили его и поехали дальше.
Вот вся суть "работы" нашей полиции.
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моих соседей уже несколько раз грабили. Второй раз они уже и мусоров не вызывали после того как первый раз мусора приехали и сказали самому ходить по соседях и искать видео с камер или другие доказательства или свидетелей кто че видел... Другому соседу разбили возле дома машину. Так полицейские больше похожие на проституток и титушек сказазали то же самое ходить и искать по улице доказательства самому, а потом принести в участок и они откроют уголовное дело.
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может, одному твоему соседу стоило уже после первой кражи почесаться и, ходя бы, поставить квартиру на сигнализацию, а второму-ставить машину на охраняемой стоянке?
У меня есть знакомые, которым 4(!) раза грабили квартиру, но они палец о палец не ударили, чтоб сменить замки или поставить сигналку.
На мусоров одна надежда?
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Ну теперь их точно накажут строго, под личное обязательство отпустят!!!
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Пипец, у порохожопых ни стыда ни совести, такие новости стороной обходят, но там где надо личинку отложить засвидетельствовав 144 реформы, тут как тут!
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та не, то круто... уровень не тот... Злодії обікрали квартиру, перебуваючи під цілодобовим домашнім арештом за схожий злочин, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9780 залог - то для своих миллионеров...
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Тов Авваков и его сюрреалистические реформы...
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Ничего сверхестественного. Судья с прокурвором специально отпустили преступников чтобы те не сидели на зоне а искали для них деньги чтобы купить свободу.
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не такий вже він і цілодобовий, цей цілодобовий домашній арешт(
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В Бахмуте на вокзале два мусора (в сепарском камуфляже,в броне, с вёслами, тышо-тышо апасные),хотели протокол составить за курение возле автобуса. Это князев прислал непрошедших переаттестацию мусоров на стажировку в АТО, т.е. за профнепригодность дают убд и значёк Новой Полиции.
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портновская реформа УПК превратилась в клоунаду, благодаря которой, суд имеет право назначить домашний арест за ненасильственное преступление.
А суд у нас - "самый гуманный суд в мире"...
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***
когда воры увидели на холодильнике всего два магнитика с Магадана и Колымы
они вымыли посуду и накормили кота
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Чё идиоты задерживать воров на домашний арест? Их место в тюрьме!
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Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВоры обокрали квартиру, находясь под круглосуточным домашним арестом за подобное преступление, - Нацполиция. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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