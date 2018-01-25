 Воры обокрали квартиру, находясь под круглосуточным домашним арестом за подобное преступление, - Нацполиция. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, злоумышленники попадали в квартиры, подбирая ключи к замкам, и выносили оттуда все негромоздкое и ценное - в основном деньги и украшения из ценных металов.
Подозреваемых задержали сразу после совершения очередной кражи - злоумышленники как раз выходили из обворованого помещения.
Все задержанные - жители Киева, которые раньше привлекались к уголовной ответственности. Интересно, что группу уже задерживали за подобное преступление и сейчас злоумышленники должны находиться под круглосуточным домашним арестом по решению суда. Проигнорировав это решение, задержанные совершили еще одно преступление.
"Подольское управление полиции задерживало их за аналогичное преступление, но они, не исполняя решения суда, продолжили совершать преступления и за это были задержаны на "горячем", - говорит начальник Подольского УП ГУНП в Киеве Владислав Ищенко.
Президент Петр Порошенко считает осень 2017 года "самой успешной осенью реформ", а судебную реформу - "завершенной". Об этом глава государства заявил на Украинском завтраке на полях Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает корреспондент LIGA.net.
"Я могу сказать, что это была самая успешная осень реформ. Никто не ожидал, что мы будем такими удачливыми и эффективными.
УАЗи змінили,кіотські гібриди.
Та,як поміняти мєнтовськії морди,
Аваковські воші і пороха гниди?
После проведения "воспитательных мероприятий", вызвал полицию.
Полицейские, посадив вора в служебное авто, проехали сто метров, остановились, выпустили его и поехали дальше.
Вот вся суть "работы" нашей полиции.
У меня есть знакомые, которым 4(!) раза грабили квартиру, но они палец о палец не ударили, чтоб сменить замки или поставить сигналку.
На мусоров одна надежда?
А суд у нас - "самый гуманный суд в мире"...
когда воры увидели на холодильнике всего два магнитика с Магадана и Колымы
они вымыли посуду и накормили кота